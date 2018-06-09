كأس العالم 2018: نايك لن تزود إيران بأحذية لمنتخبها القومي، وهل "سيستطيع محافظ بيروت تطبيق" حظر رفع أعلام الدول المشاركة في المونديال في شوارع المدينة؟

فشلت المحادثات الجارية في كندا بين قادة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 في تحقيق تقدم حتى الآن بشأن الخلاف التجاري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباقي القادة.

وكانقادة آخرون في مجموعة السبع، ومنهم جاستن ترودو رئيس وزراء كندا ، الدولة المضيفة ، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد انتقدواالسياسات التجارية التي ينتهجها ترامبونددوا بفرض إدارته رسوما جمركية على ورادات الصلب والألومنيوم من دول حليفة بما يشمل كندا والاتحاد الأوروبي.

وقد رفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعوةترامب إعادة روسيا الى مجموعة الدول الصناعية الكبرى.

وقبل أربع سنوات، كانت عضوية روسيا قد علقت في ما كان آنذاك مجموعة الثماني G8 إثر ضم روسيا جزيرة القرم لها.