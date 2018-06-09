كأس العالم 2018: نايك لن تزود إيران بأحذية لمنتخبها القومي، وهل "سيستطيع محافظ بيروت تطبيق" حظر رفع أعلام الدول المشاركة في المونديال في شوارع المدينة؟
ملخص
- كأس العالم 2018: شركة نايك لن تزود المنتخب الإيراني بأحذية رياضية
- جدل في تويتر بعد قرار محافظ بيروت حظر رفع أعلام الدول المشاركة في المونديال
- قمة رباعية في السعودية لدعم الأردن
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قمة مجموعة السبع لم تحقق تقدما لحل الخلاف التجاري مع ترامب، ورفض لإعادة عضوية روسيا
فشلت المحادثات الجارية في كندا بين قادة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 في تحقيق تقدم حتى الآن بشأن الخلاف التجاري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباقي القادة.
وكانقادة آخرون في مجموعة السبع، ومنهم جاستن ترودو رئيس وزراء كندا ، الدولة المضيفة ، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد انتقدواالسياسات التجارية التي ينتهجها ترامبونددوا بفرض إدارته رسوما جمركية على ورادات الصلب والألومنيوم من دول حليفة بما يشمل كندا والاتحاد الأوروبي.
وقد رفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعوةترامب إعادة روسيا الى مجموعة الدول الصناعية الكبرى.
وقبل أربع سنوات، كانت عضوية روسيا قد علقت في ما كان آنذاك مجموعة الثماني G8 إثر ضم روسيا جزيرة القرم لها.
قمة رباعية في السعودية لدعم الأردن
دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى عقد قمة رباعية في مكة المكرمة غدا لبحث التطورات الأخيرة في الأردن بعد تظاهرات حاشدة احتجاجا على رفع الأسعار وقانون ضريبي.
ويشارك في القمة إلى جانب العاهل السعودي كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.
وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، ستتناول القمة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
هل "سيستطيع محافظ بيروت تطبيق" حظر رفع أعلام الدول المشاركة في المونديال في شوارع المدينة؟
أثار قرار محافظ مدينة بيروت زياد شبيب حظر رفع أعلام الدول المشاركة في مونديال روسيا في العاصمة اللبنانية طيلة البطولة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفه البعض بأن القرار غير منطقي. وتسآل البعض: "هل سيستطيع المحافظ تطبيق" قراره؟
وتقول الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة الأنباء الرسمية، إن القرار اتخذ "تلافيا للمشاكل نتيجة الحماسة في تشجيع الفرق".
وقال شبيب في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية إن رفع أعلام غير العلم اللبناني من أعلام الدول المشاركة في البطولة "فضلا عمّا يثيره من حساسيات بين اللبنانيين المؤيدين لهذا الفريق أو ذاك من تلك الدول، فإنّه يخالف أحكام القانون الصادر بتاريخ (19-10-1945) الذي يحظر في مادته الأولى رفع أي علم غير العلم اللبناني في أراضي الجمهورية اللبنانية".
وأضاف أن أي أعلام مخالفة ستُزال مع إحالة المخالفين أمام النيابة العامة لملاحقتهم جزائيا.
كأس العالم 2018: شركة نايك لن تزود المنتخب الإيراني بأحذية رياضية
قالت شركة الملابس والأحذية الرياضية الأمريكية "نايك" إنها لن تزود المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم بروسيا الشهر الجاري بأحذية بسبب العقوبات التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران.
وقرر ترامب الشهر الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى مع إيران عام 2015.
وقال مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش إنه من المؤسف أن تتخذ الشركة هذا القرار قبل أيام من انطلاق المونديال يوم الخميس المقبل.
وستلعب إيران في المجموعة الثانية مع المغرب، وإسبانيا والبرتغال. وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها منتخبها القومي لكرة القدو إلى كأس العالم. وسيلعب المنتخب الإيراني المباراة الأولى له في البطولة ضد المغرب في الخامس عشر من الشهر الجاري.