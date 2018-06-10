الاحتفال الرسمي يعيد ميلاد ملكة بريطانيا الثاني والتسعين

أول ظهور علني لرئيس الإمارات منذ شهور، والأطفال الذين سرقوا الأضواء في عيد ميلاد ملكة بريطانيا

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ملخص

  1. أول ظهور علني لـ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات منذ 5 شهور، والثالث منذ خمسة أعوام، منذ أن تعرَّض لوعكة صحية في فرنسا
  2. أحفاد ملكة بريطانيا يسرقون الاضواء في الاحتفال الرسمي بعيد ميلادها الثاني والتسعين
  3. محمد صلاح يكشف في حديث لمجلة إسبانية تاريخ عودته للعب مع المنتخب الوطني المصري

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يأمل محمد صلاح في المشاركة في المباراة الأولى التي يواجه فيها الفراعنة لويس سواريز وأرغونسون كافاني في مباراة الأوروغواي الجمعة 15 يونيو / حزيران.

وقال صلاح في مقابلة حصرية مع صحيفة ماركا "الآن أنا أفضل". وأضاف أن مشاركته تتوقف على أن يتأكد استعادته للياقته في الوقت المناسب بعد خضوعه للعلاج في إسبانيا.

تعرض محمد صلاح لإصابة في كتفه مع فريقه ليفربول خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد
EPA
تعرض محمد صلاح لإصابة في كتفه مع فريقه ليفربول خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

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احتفلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ92 في العاصمة لندن، وذلك في موكب احتفالي شارك فيه أكثر من 600 رجل من الحرس وسلاح الفرسان.

وتميز الاحتفال هذا العام باهتمام من نوع آخر، حيث ظهر العروسان الأمير هاري وميجان ماركل دوقة ساسكس، في أول مناسبة ملكي لهما، كما شارك أحفاد الملكة في الاحتفال بعيد الميلاد.

عيد ميلاد الملكة الـ92 في العاصمة لندن
afp

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ظهر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لأول مرة في مدينة إيفيان الفرنسية، بعد غياب استمر 8 أشهر.

وشاركت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورا لرئيس الإمارات، وهو يستقبل عددا من المسؤولين الإماراتيين وأفراد من الاسرة الحاكمة، وقالت الوكالة إن الزيارة بمناسبة شهر رمضان.

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاما)، عن أي أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية منذ عام 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو/ حزيران 2017، خلال عيد الفطر الماضي، وظهوره في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو يتقبل التعازي في وفاة والدته.

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