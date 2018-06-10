أول ظهور علني لرئيس الإمارات منذ شهور، والأطفال الذين سرقوا الأضواء في عيد ميلاد ملكة بريطانيا

ظهر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لأول مرة في مدينة إيفيان الفرنسية، بعد غياب استمر 8 أشهر.

وشاركت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورا لرئيس الإمارات، وهو يستقبل عددا من المسؤولين الإماراتيين وأفراد من الاسرة الحاكمة، وقالت الوكالة إن الزيارة بمناسبة شهر رمضان.

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاما)، عن أي أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية منذ عام 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو/ حزيران 2017، خلال عيد الفطر الماضي، وظهوره في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو يتقبل التعازي في وفاة والدته.