الغموض يكتنف مرض دبلوماسيين أمريكيين ومقتل رجلين بسبب واتساب

قال الجيش الأمريكي إنه عثر في كاليفورنيا على نقيب هرب من سلاح الجو عام 1983.

وشوهد النقيب وليام هاوارد هيوز الإبن، آخر مرة وهو يسحب 28 ألف دولار من حسابه في مناطق مختلفة من ولاية نيومكسيكو.

وكان هيوز قبلها رجع من مهمة سرية في هولندا التقى خلالها بقادة في حلف الناتو.

وجاء اعتقاله بعد تحقيق مع رجل قال إن اسمه باري أوبراين، حول اشتباه بتزوير جواز سفر.

وخلال التحقيق اعترف الرجل بأن اسمه الحقيقي هو وليام هيوز وأنه ترك القوة الجوية بسبب الكآبة وبدأ يستخدم اسما جديدا.

وكان هيوز على قائمة أكثر المطلوبين أهمية لسلاح الجو خصوصا وأنه كان يحمل تصريحا خاصا يخوله الاطلاع على معلومات غاية في السرية.