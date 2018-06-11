السفارة الأمريكية في هافانا

الغموض يكتنف مرض دبلوماسيين أمريكيين ومقتل رجلين بسبب واتساب

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ملخص

  1. مرض غامض يصيب دبلوماسيين أمريكيين في كوبا
  2. اشاعات تطبيق واتساب تودي بمزيد من الأرواح في الهند
  3. العثور على أمريكي فر من القوة الجوية قبل 35 عاما

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العثور على أمريكي فر من القوة الجوية قبل 35 عاما

قال الجيش الأمريكي إنه عثر في كاليفورنيا على نقيب هرب من سلاح الجو عام 1983.

وشوهد النقيب وليام هاوارد هيوز الإبن، آخر مرة وهو يسحب 28 ألف دولار من حسابه في مناطق مختلفة من ولاية نيومكسيكو.

وكان هيوز قبلها رجع من مهمة سرية في هولندا التقى خلالها بقادة في حلف الناتو.

وجاء اعتقاله بعد تحقيق مع رجل قال إن اسمه باري أوبراين، حول اشتباه بتزوير جواز سفر.

وخلال التحقيق اعترف الرجل بأن اسمه الحقيقي هو وليام هيوز وأنه ترك القوة الجوية بسبب الكآبة وبدأ يستخدم اسما جديدا.

وكان هيوز على قائمة أكثر المطلوبين أهمية لسلاح الجو خصوصا وأنه كان يحمل تصريحا خاصا يخوله الاطلاع على معلومات غاية في السرية.

كان النقيب هيوز يحمل تصريحا يخوله الاطلاع على معلومات سرية للغاية
USAF
كان النقيب هيوز يحمل تصريحا يخوله الاطلاع على معلومات سرية للغاية

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رجلان يضربان حتى الموت بسبب رسائل واتساب

اعتقلت الشرطة الهندية 16 شخصا بعد قتل رجلين نتيجة رسائل على تطبيق واتساب تحذر ممن يخطفون الأطفال

وكان أبجيت ناث نيلوتوبال في رحلة وتوقفا في قرية يسألان عن الاتجاه.

وعندها أحاط بهما جمع غفير وضربوا حتى الموت.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل الواصل الاجتماعي يظهر لحظة الهجوم والضرب ويظهر أحد الرجل يتوسل أن لا يقتلوه.

وتنتشر في الهند بشكل كبير رسائل غير صحيحة واشاعات عبر تطبيق واتساب ومنها مقاطع فيديو مفبركة تظهر ما يقال إنها عمليات خطف أطفال.

وتلك المقاطع جعلت بعض سكان القرى يضربون كل من لا يبدوا مألوفا أو لا يتحدث بلغتهم المحلية.

وهذه حالات سابقة مرتبطة براسائل واشاعات تطبيق واتساب:

  • سحل وقتل امرأة تبلغ من العمر 55 عاما في ولاية تاميل نادو بعدما أعطت أطفالا بعض الحلوى
  • سحل وقتل رجل في ولاية أندرا براديش لأنه تحدث الهندية وليس اللغة المحلية
  • شد رجل بالحبال وضربه حتى الموت بمضرب كريكت في مدينة بانغالور بعد أن قيل أنه وزع الشوكلاتة للأطفال

نيلتوبال داس (يمين) وأبجيت ناث (يسار) توقفا في قرية يسألان عن الطريق قبل أن يضربا حتى الموت
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نيلتوبال داس (يمين) وأبجيت ناث (يسار) توقفا في قرية يسألان عن الطريق قبل أن يضربا حتى الموت

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غموض حول مرض أصاب دبلوماسيين أمريكيين في كوبا

قالت كوبا إنها لا تزال متحيرة من أعراض صحية ظهرت على دبلوماسيين أمريكيين كثر، وسجل آخرها الشهر الماضي، وقال صاحبها إنها نتيجة أصوات غير معروفة.

وظهرت أعراض على 20 دبلوماسيا أمريكيا في هافانا تشبه تلك المرتبطة بإصابات الدماغ، وقالت الخارجية الأمريكية إنها نتيجة استخدام سلاح سري غير معروف وقد يكون جهازا صوتيا أو يطلق موجات مايكرويف.

واشتملت أعراض المرض على:

  • فقدان السمع
  • ضعف في الإدراك
  • دوار
  • أرق
  • مشكلات في الرؤية

ويعود الجزء الأكبر لتلك الحالات للفترة ما بين نهاية عام 2016 وصيف 2017.

ونتج عن ذلك سحب الولايات المتحدة عددا من دبلوماسييها من هافانا وطرد دبلوماسيين كوبيين من واشنطن.

مبنى السفارة الأمريكية في هافانا
Reuters
مبنى السفارة الأمريكية في هافانا

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