محمد صلاح "أُستعمل لتحقيق أغراض سياسية" في الشيشان، وإعجاب متبادل بين ترامب وكيم

أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء بمتوسط يبلغ 26% تقريبا، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من العام المالي القادم والذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز.

وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مؤتمر صحفي لإعلان الأسعار الجديدة إن الزيادة ستصل إلى نحو 42 في المئة بالنسبة للمصانع، فيما ستصل إلى 24.8 في المئة للمنازل والمحلات التجارية والمشاريع الصغيرة.

وأوضح أن متوسط الزيادة الكلية لن تتخطى 26.6 في المئة.

ويأتي القرار الجديد في إطار خطة اقتصادية لتخفيض الدعم الحكومي بعد أن وافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.