محمد صلاح "أُستعمل لتحقيق أغراض سياسية" في الشيشان، وإعجاب متبادل بين ترامب وكيم
ملخص
- ترامب وكيم جونغ-أون يوقعان إعلانا مشتركا وصفه الرئيس الأمريكي بأنه "شامل ومهم جدا"
- كيم يتعهد في البيان بـ "العمل" نحو نزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية
- محمد صلاح "أُستعمل لتحقيق أغراض سياسية" في الشيشان
- انقضاء مهلة الإمارات للحوثيين للانسحاب من ميناء الحديدة اليوم، وتحذيرات من كارثة إنسانية
- مصر ترفع أسعار الكهرباء اعتبارا من الشهر المقبل
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بواسطة أحمد ماهر
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كأس العالم 2018: زي المنتخب النيجيري يعكس تقاليد بلده
عكس الزي الموحد الذي ظهر به أعضاء المنتخب النيجيري لدى وصولهم إلى العاصمة الروسية موسكو ثقافة وتقاليد البلد الإفريقي، إذ لم يرتدي أعضاء المنتخب البدل الرسمية التقليدية كما تفعل غالبية الفرق المشاركة في المونديال.
كما اختار خبراء كرة القدم قميص منتخب نيجيريا الجديد كواحد من أجمل القمصان في المونديال.
مدرب جديد لريال مدريد خلفا لزين الدين زيدان
أصدر نادي ريال مدريد بيانا أعلن فيه عن تولي المدرب الإسباني خولن لوبيتيجي، (Julen Lopetegui) مدرب منتخب إسبانيا الحالي، تدريب النادي فور انتهاء مونديال روسيا 2018.
مصر ترفع أسعار الكهرباء اعتبارا من الشهر المقبل
أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء بمتوسط يبلغ 26% تقريبا، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من العام المالي القادم والذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز.
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مؤتمر صحفي لإعلان الأسعار الجديدة إن الزيادة ستصل إلى نحو 42 في المئة بالنسبة للمصانع، فيما ستصل إلى 24.8 في المئة للمنازل والمحلات التجارية والمشاريع الصغيرة.
وأوضح أن متوسط الزيادة الكلية لن تتخطى 26.6 في المئة.
ويأتي القرار الجديد في إطار خطة اقتصادية لتخفيض الدعم الحكومي بعد أن وافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
انقضاء مهلة الإمارات للحوثيين للانسحاب من مينا الحديدة اليوم، وتحذيرات من كارثة إنسانية
أرسل التحالف العربي بقيادة السعودية، التي تدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، تعزيزات نحو ميناء الحديدة الاستراتيجي على سواحل البحر الأحمر غربي اليمن، لشن هجوم ضد الحوثيين، وسط تحذيرات من نشوب أكبر معركة في اليمن منذ بدء الحرب عام 2015.
وقد حدّدت الإمارات، أحد الأعضاء الرئيسيين في التحالف، مهلة نهائيةيوم الثلاثاء لانسحاب عناصر حركة انصار الله الحوثية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن مبعوثه مارتن غريفيث أجرى مفاوضات مكثفة مع الحوثيين لإيجاد سبيل لتجنب مواجهة عسكرية قد تؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين.
وتقدر الأمم المتحدة عدد المدنيين في المنطقة بحوالي 600 ألف نسمة وتخشى من أن المواجهة العسكرية قد تودي بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وقطع المساعدات الإنسانية لملايين من اليمنيين، نظرا لأن البلد يعتمد بشكل أساسي على هذا الميناء الذي يعد الأكبر في اليمن.
محمد صلاح "أستعمل لتحقيق أغراض سياسية" في الشيشان
انتقدت منظمة حقوقية دولية معنية بكرة القدم ظهور لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح في صور عامة مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المتهم بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة، معربة عن مخاوفها من "استعماله لتحقيق أغراض سياسية".
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "فير نيتورك"، بيرا بوار، لـ "بي بي سي سبورتس" إن فيفا ارتكب "خطأ جسيما" في السماح للشيشان بأن تكون أحد المقرات التدريبية التي تستضيف الفرق المشاركة في كأس العالم بروسيا قبل انطلاقه يوم الخميس.
وأضاف أن فيفا كان يجب أن يضع في اعتباره المزاعم التي تحدثت عن تعذيب وقتل مثليين واضطهاد عوائلهم في الشيشان قبل اتخاذ هذا القار.
واختارت إدارة المنتخب المصري لكرة القدم العاصمة الشيشانية غروزني لتكون معسكرا للمنتخب قبل مشاركته في المونديال.
ونفي قديروف في مقابلة سابقة مطلع العام الجاري مع بي بي سي الاتهامات بأن نظامه يمارس اضطهادا ممنهجا ضد المثليين في الشيشان، قائلا إن تلك الادعاءات "زائفة".
ترامب: أعرف جيدا في الشأن النووي لأن "عمي كان عبقريا وخبيرا رائعا في معهد ماساتشوستس"
بعد توقيعه اتفاقا وصفه بالشامل والمهم جدا مع كيم جونغ-أون، عقد ترامب مؤتمرا صحفيا ورد على أسئلة الصحفيين. إليكم بعضا من إجاباته:
السفير الأمريكي السابق في روسيا: ترامب أقام علاقة قوية في دقائق مع "طاغية كوريا الشمالية"
أعرب السفير الأمريكي السابق في روسيا مايكل ماكفول عن دهشته من تصريح ترامب بأن "رابطة خاصة" نشأت بينه وبين من وصفه المسؤول السابق بـ "الطاغية الكوري الشمالي" بعد 45 دقيقة فقط من لقائهما في سنغافورة.
وتساءل "كيف لم يستطع (ترامب) إقامة علاقات فاعلة مع حلفائنا الديمقراطيين (في أوروبا وكندا) طيلة الأشهر الثمانية عشر الأخيرة؟
ترامب للصحفيين: التقطوا صورا لنا تظهرنا كرجلين "وسيمين، جميلين ورفيعين"
بدأ صحفيون تداول صورا ومقاطع فيديو للمأدبة التي دعي إليها ترامب وكيم. وأوصى ترامب الصحفيين والمصورين بالتقاط صورا تظهرهما على أنهما رجلان "وسيمان، وجميلان، ورفيعان".
رئيس "مدى الحياة"
عبر معارضون منشقون عن النظام الكوري الشمالي عن استيائهم بسبب عدم التطرق في قمة ترامب-كيم إلى قضايا حقوق الإنسان في بيونغ يانغ.
وتتهم جماعات حقوقية دولية زعيم كوريا الشمالية بتنفيذ إعدامات من دون محاكمة بحق معارضيه منذ توليه السلطة عام 2011 وتصفه حكمه بالشمولي.
وقالت إحدى الجماعات المنشقة والتي تتخذ من عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، مقرا لها إن ترامب "صادق رسميا (اليوم) على دكتاتورية كوريا الشمالية".
وأضافت أن حقبة ترامب ستنتهي في غضون سنوات قليلة لوكن كيم جونغ-أون سيبقى في الحكم "مدى الحياة".
لماذا وصف ترامب كيم على أنه موهوب جدا؟
عندما سُئل ترامب في المؤتمر الصحفي عن لماذا وصف كيم بأنه موهوب جدا، قال ترامب: "إنه موهوب بالفعل. تولى مقاليد الحكم عندما كان يبلغ من العمر 26 عاما. إنه رجل صعب، لكن لا اعتقد أن ذلك أمرا جيدا".
"سريعا جدا جدا"
قالت مراسلة قناة إن بي سي الأمريكية في البيت الأبيض، كيلي أو دونيل، إنه عندما سُئل ترامب من الصحفيين عن التزام كوريا الشمالية بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، رد ترامب قائلا: "سنبدأ تلك العملية سريعا جدا جدا".
ترامب: نشأت "رابطة خاصة" بيني وبين كيم
قال الرئيس الأمريكي بعد توقيعه البيان المشترك مع كيم جونغ-أون إنه نشأت "رابطة خاصة" بينه وبين كيم بعد لقائهما للمرة الأولى.
ووصف ترامب كيم أيضا بأنه:
كيم: عقدنا اجتماعا تاريخيا وقررنا عدم الالتفات إلى الوراء
أول مرة يلتقي فيها زعيم كوري شمالي مع رئيس أمريكي لا يزال في سدة الحكم
كيم وترامب يوقعان إعلانا مشتركا وصفه ترامب بأنه "شامل ومهم جدا"
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ-أون على بيان مشترك وصفه ترامب بـأنه "شامل".
يتألف الإعلان من أربع نقاط رئيسية: