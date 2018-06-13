ترامب حاول إبهار كيم وإقناعه بالتخلي عن ترسانته النووية بفيلم من 4 دقائق
ملخص
- ترامب حاول إبهار كيم وإقناعه بالتخلي عن ترسانته النووية بفيلم من 4 دقائق
- قوات التحالف والقوات الموالية للحكومة اليمنية تبدأ عملية عسكرية في الحديدة
- تحالف سياسي في العراق بين الصدر وهادي العامري
- الفيفا يصوت اليوم على اختيار الدولة المنظمة لكاس العام 2026...المغرب أم "العرض الموحد"؟
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بواسطة أحمد ماهر
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الفيفا يصوت اليوم على اختيار الدولة المنظمة لكاس العام 2026...المغرب أم "العرض الموحد"؟
يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا" اليوم، بالعاصمة الروسية موسكو عملية التصويت على اختيار الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026.
ويتنافس على استضافة البطولة ملفان: الأول للمغرب، والثاني الملف المشترك لكل من الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك وكندا.
وستتم عملية الاختيار من خلال تصويت الكتروني تشارك فيه الاتحادات الاعضاء في فيفا والبالغ عددها 207 اتحادا اهليا بعد استبعاد الاتحادات الاربعة المتنافسة من عملية التصويت.
تحالف سياسي في العراق بين الصدر وهادي العامري
أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ورئيس منظمة بدر هادي العامري اللذان احتلت كتلتاهما المركزين الأول والثاني على التوالي (سائرون و الفتح) في الانتخابات البرلمانية العراقية في مايو أيار الماضي، تشكيل تحالف سياسي.
ويعتبر هذا التحالف أول خطوة باتجاه تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من المفاوضات بين الأحزاب. ويأتي الإعلان بعد شهر من إجراء انتخابات سجلت مستوى قياسيا متدنيا في نسبة الإقبال وادعاءات بالتزوير.
وقال الصدر والعامري إن الباب مفتوح أمام أي كتل أخرى فائزة للانضمام إليهما في تشكيل حكومة جديدة.
ويأتي إعلان التحالف، الذي حصد 101 مقعدا بالبرلمان ويحتاج إلى 64 مقعدا للحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة، بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي السياسيين إلى مواصلة التشاور بشأن تشكيل الحكومة رغم الإعادة الوشيكة لفرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد. وحل تحالف العبادي بالمركز الثالث في الانتخابات.
قوات التحالف والقوات الموالية للحكومة اليمنية تبدأ عملية عسكرية في الحديدة
حذرت الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي من أن مدينة الحديدة اليمنية على شفا كارثة إنسانية مع بدء قوات التحالف الذي تقوده السعودية عملية عسكرية لاستعادة المدينة الساحلية، التي يوجد أكبر وأهم ميناء في البلاد، من قبضة مقاتلي حركة أنصار الله الحوثية..
وقالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن طائرات وسفن التحالف تنفذ ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعما للعمليات البرية للقوات اليمنية التي احتشدت جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر.
وتعد المدينة نقطة الوصول الرئيسية للمساعدات الإنسانية التى يعتمد عليها أغلب الشعب اليمني. ويوجد في المنطقة حوالي 600 ألف نسمة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية لبي بي سي إن صبر التحالف على التحركات الدبلوماسية نفد بعد انتهاء مهلة الساعات الثماني والأربعين ساعة منتصف الليلة الماضية.
ترامب حاول إبهار كيم وإقناعه بالتخلي عن ترسانته النووية بفيلم من 4 دقائق
أثار فيديو من أربع دقائق عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون حيرة بين الصحفيين أمس أثناء حضورهم مؤتمرا صحفيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتقد الكثيرون منهم أنه فيلم دعائي قصير من إنتاج بوينغ يانغ للترويج لرجل يصفه سياسيون غربيون بأنه طاغية ارتكب انتهاكات حقوقية جسيمة منذ توليه الحكم عام 2011.
لكن اتضح بعد أسئلة كثيرة من الصحفيين أن الفيديو من إنتاج مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي قال متحدث باسمه إن الفيديو كان محاولة لإقناع كيم بأهمية نزع الأسلحة النووية في بلاده بعد خمسين عاما من إنتاجها وتطويرها لتصل مراحل متقدمة.
وهذا ما أقر به ترامب أيضا. يقول ترامب إنه عرضه على كيم وقرابة ثمانية أعضاء من الوفد الكوري الشمالي عن طريق "آي باد" بالإضافة إلى عرضه على الشاشة الرئيسية في القاعة. ويضيف: "أعتقد أنه أحبه. انبهروا به".
يظهر الفيلم، الذي يحمل عنوان "رجلان، وقائدان ومصير مشترك..تستطيع أن تكون بطلا"، كيم على أنه قائد محبوب في بلاده التي تستطيع أن تنهض وتلحق بركب الدول المتقدمة علميا واقتصادية إذا تخلى عن ترسانته النووية.
أثار اسم الشركة "ديستني بيكتشرز بروداكشنز ((Destiny Pictures Productions التي ظهر اسمها في الفيلم على أنها شركة الانتاج تساؤلات وسط الصحفيين والصحفيات لأنهم لم يسمعوا بها من قبل. اتضح لاحقا أن هناك بالفعل شركة تحمل نفس الاسم في ولاية كاليفورنيا ولكنها ليست لها أي علاقة بفيلم كيم. ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق عن اختيار هذا الاسم بالتحديد للإشارة إلى الجهة المنتجة للفيلم.
ويقول مؤسس الشركة، مارك كاستلدو، في تغريدة له على تويتر إنه فوجئ أمس بمئات من الرسائل على بريده الإلكتروني والمكالمات الهاتفية من الصحفيين بسبب ورود اسم شركته في فيلم كيم. ويقول: "إنه جنون".