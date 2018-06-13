ترامب حاول إبهار كيم وإقناعه بالتخلي عن ترسانته النووية بفيلم من 4 دقائق

أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ورئيس منظمة بدر هادي العامري اللذان احتلت كتلتاهما المركزين الأول والثاني على التوالي (سائرون و الفتح) في الانتخابات البرلمانية العراقية في مايو أيار الماضي، تشكيل تحالف سياسي.

ويعتبر هذا التحالف أول خطوة باتجاه تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من المفاوضات بين الأحزاب. ويأتي الإعلان بعد شهر من إجراء انتخابات سجلت مستوى قياسيا متدنيا في نسبة الإقبال وادعاءات بالتزوير.

وقال الصدر والعامري إن الباب مفتوح أمام أي كتل أخرى فائزة للانضمام إليهما في تشكيل حكومة جديدة.

ويأتي إعلان التحالف، الذي حصد 101 مقعدا بالبرلمان ويحتاج إلى 64 مقعدا للحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة، بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي السياسيين إلى مواصلة التشاور بشأن تشكيل الحكومة رغم الإعادة الوشيكة لفرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد. وحل تحالف العبادي بالمركز الثالث في الانتخابات.