كأس العالم 2018: صلاح وجها لوجه مع لويس سواريز، والمغرب في مواجهة إيران

يحتفل محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى، ونادى ليفربول الإنجليزى،اليوم، بعيد ميلاده الـ26.

وأعرب مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في أن يحتفل صلاح بعيد ميلاده بالفوز على منتخب أوروغواي في أولى مباريات المنتخب المصري بالمونديال.