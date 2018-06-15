كأس العالم 2018: صلاح وجها لوجه مع لويس سواريز، والمغرب في مواجهة إيران

كأس العالم 2018: المنتخب المصري في مواجهة أوروغواي
والمغرب في مواجهة إيران
صحيفة الوطن السعودية: "سقوط مؤلم للأخضر في افتتاح المونديال"
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
"هل سيحتفل محمد صلاح بعيد ميلاده اليوم بالفوز على الأوروغواي؟"
يحتفل محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى، ونادى ليفربول
الإنجليزى،اليوم، بعيد ميلاده الـ26.
وأعرب مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي عن
رغبتهم في أن يحتفل صلاح بعيد ميلاده بالفوز على منتخب أوروغواي في أولى مباريات
المنتخب المصري بالمونديال.
"سقوط مؤلم للأخضر في افتتاح المونديال"
عنوان بصحيفة الوطن السعودية عن خسارة المنتخب السعودي (الأخضر) أمس في أولى مبارياته أمام روسيا (الدب الروسي) 0-5.
محمد صلاح على غلاف صحيفة ليكيب الفرنسية برفقة ميسي - نيمار - رونالدو وغريزمان
"سواريز مهاجم صعب"
سواريز كان مهاجما صعبا. يصعب التنبؤ بتحركاته. فهناك لاعبون يمكنك أن تقرأ ما يدور بذهنهم لتتنبأ بحركاتهم ومراوغاتهم على عكس سواريز. لم ألعب ضد أي شخص مثله. سواريز أيضا يلجأ إلى جميع الحيل لكي يستحوذ على الكرة، وكنت، كمدافع، أنتظر حتى يقوم هو بحركته أولا
مباريات اليوم بتوقيت غرينتش
المغرب في مجموعة صعبة، ويبدأ مشواره في المونديال بمواجهة إيران
يبدأ المغرب اليوم مشواره في المونديال بمواجهة
إيران ضمن مجموعة صعبة تضم إسبانيا والبرتغال.
ومن أبرز لاعبي الفريقين:
كأس العالم 2018: المنتخب المصري في مواجهة أوروغواي
يخوض المنتخب المصري اليوم أولى مبارياته في المونديال ضد منتخب أوروغواي
ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
"هل سيحتفل محمد صلاح بعيد ميلاده اليوم بالفوز على الأوروغواي؟"
يحتفل محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى، ونادى ليفربول الإنجليزى،اليوم، بعيد ميلاده الـ26.
وأعرب مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في أن يحتفل صلاح بعيد ميلاده بالفوز على منتخب أوروغواي في أولى مباريات المنتخب المصري بالمونديال.
"سقوط مؤلم للأخضر في افتتاح المونديال"
عنوان بصحيفة الوطن السعودية عن خسارة المنتخب السعودي (الأخضر) أمس في أولى مبارياته أمام روسيا (الدب الروسي) 0-5.
محمد صلاح على غلاف صحيفة ليكيب الفرنسية برفقة ميسي - نيمار - رونالدو وغريزمان
"سواريز مهاجم صعب"
مباريات اليوم بتوقيت غرينتش
المغرب في مجموعة صعبة، ويبدأ مشواره في المونديال بمواجهة إيران
يبدأ المغرب اليوم مشواره في المونديال بمواجهة إيران ضمن مجموعة صعبة تضم إسبانيا والبرتغال.
ومن أبرز لاعبي الفريقين:
كأس العالم 2018: المنتخب المصري في مواجهة أوروغواي
يخوض المنتخب المصري اليوم أولى مبارياته في المونديال ضد منتخب أوروغواي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
ومن أبرز لاعبي الفريقين: