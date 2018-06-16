ملعب كازان الذي ستقام فيه مباراة فرنسا واستراليا في إطار كأس العالم 2018

كأس العالم: فرنسا في مواجهة أستراليا والأرجنتين تفتتح مشوارها مع أيسلندا

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نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا يتحدث إلى نجم المنتخب الأسترالي تيم كاهيل قبل المباراة
Getty Images
نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا يتحدث إلى نجم المنتخب الأسترالي تيم كاهيل قبل المباراة

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أبرز نجوم المنتخب الأسترالي

تيم كاهيل
Getty Images
تيم كاهيل
مايل جديناك
Getty Images
مايل جديناك
روبي كروز
Getty Images
روبي كروز

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أبرز نجوم المنتخب الفرنسي

أنطون غريزمان
Getty Images
أنطون غريزمان
كيليان ممبابا
Getty Images
كيليان ممبابا
بول بوغبا
Getty Images
بول بوغبا

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أربع مباريات تقام اليوم في ثالث أيام كأس العالم

في اليوم الثالث من مباريات كأس العالم بكرة القدم المقامة في روسيا، تقام أربع مباريات.

ففي المجموعة الثالثة تواجه فرنسا استراليا، والدنمارك تلتقي البيرو.

أما في المجموعة الرابعة فتتح الأرجنتين مشوارها بمواجهة أيسلندا، وكرواتيا تواجه نيجيريا.

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