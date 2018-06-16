كأس العالم: فرنسا في مواجهة أستراليا والأرجنتين تفتتح مشوارها مع أيسلندا

في اليوم الثالث من مباريات كأس العالم بكرة القدم المقامة في روسيا، تقام أربع مباريات.

ففي المجموعة الثالثة تواجه فرنسا استراليا، والدنمارك تلتقي البيرو.

أما في المجموعة الرابعة فتتح الأرجنتين مشوارها بمواجهة أيسلندا، وكرواتيا تواجه نيجيريا.