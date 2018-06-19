النجم المصري محمد صلاح

كأس العالم 2018: الفريق الروسي يهزم نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزه محمد صلاح بضربة جزاء

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ملخص

  1. مباريات اليوم:
  2. كولومبيا X اليابان ( 1 -2 نهاية المباراة )
  3. طرد مدافع كولومبيا بعد لمسه الكرة بيده واحتساب ضربة جزاء لليابان تنفذ بنجاح في الدقيقة 6
  4. كولومبيا تعادل النتيجة عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 39
  5. اليابان تسجل هدف التقدم في الدقيقة 73 من عمر المباراة
  6. بولندا X السنغال ( 1 - 2 )
  7. مصر X روسيا ( 1-3 لصالح روسيا )

تغطية مباشرة

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مع هذا الخبر نصل إلى ختام تغطيتنا في الصفحة المباشرة التي تجدون فيها أدناه أخر تطورات الأخبار التي غطيناها اليوم. سنعود ونلقاكم غداً.

محمد صلاح
BOUYS/AFP/Getty Images

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انتهاء مباراة روسيا ومصر بفوز روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد

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أول هدف لمصر يحرزه محمد صلاح بضربة جزاء

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روسيا تحرز هدفين متتالين في أقل من أربع دقائق

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الروسي ارتيم دزيوبا يحرز الهدف الثالث لبلاده

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دينيس تشيريشيف يحرز الهدف الثاني لروسيا

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أول هدف لروسيا في المباراة يسجله المصري أحمد فتحي في مرمى فريقه

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انتهاء الشوط الأول من مباراة مصر وروسيا بالتعادل السلبي من دون أهداف

مباراة مصر وروسيا
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مشجعو الفريق المصري في سانت بطرسبرغ

مشجعو الفريق المصري
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مشجعو الفريق المصري
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محمد صلاح سجل أهداف أكثر من أي لاعب في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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شاهد وصول منتخبا مصر وروسيا إلى الملعب لخوض المواجهة

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تشكيلة مصر التي ستواجه روسيا

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لاعبو المنتخب المصري يجرون تمارين الإحماء قبل مواجهة روسيا

لاعبو المنتخب المصري يجرون تمارين الإحماء قبل مواجهة روسيا
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر مباراة بلاده مع مصر لأنه مشغول جدا

بوتين
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مشجعون

مشجعون
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غرفة ملابس المنتخب المصري

غرفة ملابس المنتخب المصري
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محمد صلاح سيلعب مع منتخب مصر اليوم

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لاعبو المنتخب الروسي يتجولون في الملعب الذي سيواجهون فيه منتخب مصر

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السنغال تغلب بولندا بهدفين لهدف في أول مباراة لهما في كأس العالم

السنغال تغلب بولندا بهدفين لهدف في أول مباراة لهما في كأس العالم
BBC

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بولندا تقلص النتيجة وتسجل في مرمى السنغال

بولندا تقلص النتيجة وتسجل في مرمى السنغال
BBC

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هدف السنغال الثاني سجله مباي نيانغ

هدف السنغال الثاني سجله مباي نيانغ
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هدف ثان للسنغال في مرمى بولندا

هدف ثان للسنغال في مرمى بولندا
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مباي نيانغ أحد أبرز نجوم المنتخب السنغالي خلال الشوط الأول في مواجهة بولندا

مباي نيانغ أحد أبرز نجوم المنتخب السنغالي خلال الشوط الأول في مواجهة بولندا
Getty Images

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السنغال تتقدم على بولندا بهدف دون رد في الشوط الأول

السنغال تتقدم على بولندا بهدف دون رد في الشوط الأول
BBC

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السنغال تتقدم على بولندا بهدف في الدقيقة 38

السنغال تتقدم على بولندا بهدف في الدقيقة 38
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يقود مباراة السنغال وبولندا الحكم البحريني نواف شكر الله

يقود مباراة السنغال وبولندا الحكم البحريني نواف شكر الله
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تشكيلة الفريقين البولندي والسنغالي

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مشجعون ومشجعات

مشجعة بولندية
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مشجعة بولندية
مشجع سنغالي
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مشجع سنغالي

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منتخب السنغال
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منتخب السنغال

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منتخب بولندا
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منتخب بولندا

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انطلاق لقاء السنغال وبولندا في كأس العالم 2018

انطلاق لقاء السنغال وبولندا في كأس العالم 2018
BBC

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غرفة ملابس منتخب السنغال

غرفة ملابس منتخب السنغال
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نتابع بعد قليل لقاء بولندا والسنغال في كأس العالم

مشجعات منتخب بولندا
Getty Images
مشجعات منتخب بولندا

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اليابان تهزم كولومبيا بهدفين لهدف

اليابان تهزم كولومبيا بهدفين لهدف
BBC

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اليابان تتقدم على كولومبيا بهدفين لهدف

اليابان تتقدم على كولومبيا بهدفين لهدف
BBC

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خوان كوينتيرو نفذ ضربة حرة مباشرة أسفل حائط الصد الدفاعي محرزا منها هدف التعادل لكولومبيا
Getty Images
خوان كوينتيرو نفذ ضربة حرة مباشرة أسفل حائط الصد الدفاعي محرزا منها هدف التعادل لكولومبيا

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نجم الشوط الأول من لقاء كولومبيا واليابان فالكو

رادميل فالكو مهاجم كولومبيا يحمل الرقم 9
Getty Images
رادميل فالكو مهاجم كولومبيا يحمل الرقم 9

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تعادل كولومبيا واليابان بهدف لمثله في الشوط الأول

تعادل كولومبيا واليابان بهدف لمثله في الشوط الأول
BBC

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لمسة اليد التي كلفت كولومبيا هدفا وطرد مدافع
Getty Images
لمسة اليد التي كلفت كولومبيا هدفا وطرد مدافع

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كولومبيا تعادل النتيجة مع اليابان

كولومبيا تعادل النتيجة مع اليابان
BBC

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