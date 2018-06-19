كأس العالم 2018: الفريق الروسي يهزم نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزه محمد صلاح بضربة جزاء
ملخص
- مباريات اليوم:
- كولومبيا X اليابان ( 1 -2 نهاية المباراة )
- طرد مدافع كولومبيا بعد لمسه الكرة بيده واحتساب ضربة جزاء لليابان تنفذ بنجاح في الدقيقة 6
- كولومبيا تعادل النتيجة عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 39
- اليابان تسجل هدف التقدم في الدقيقة 73 من عمر المباراة
- بولندا X السنغال ( 1 - 2 )
- مصر X روسيا ( 1-3 لصالح روسيا )
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انتهاء مباراة روسيا ومصر بفوز روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد
أول هدف لمصر يحرزه محمد صلاح بضربة جزاء
روسيا تحرز هدفين متتالين في أقل من أربع دقائق
الروسي ارتيم دزيوبا يحرز الهدف الثالث لبلاده
دينيس تشيريشيف يحرز الهدف الثاني لروسيا
أول هدف لروسيا في المباراة يسجله المصري أحمد فتحي في مرمى فريقه
انتهاء الشوط الأول من مباراة مصر وروسيا بالتعادل السلبي من دون أهداف
مشجعو الفريق المصري في سانت بطرسبرغ
محمد صلاح سجل أهداف أكثر من أي لاعب في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز
شاهد وصول منتخبا مصر وروسيا إلى الملعب لخوض المواجهة
تشكيلة مصر التي ستواجه روسيا
لاعبو المنتخب المصري يجرون تمارين الإحماء قبل مواجهة روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر مباراة بلاده مع مصر لأنه مشغول جدا
مشجعون
غرفة ملابس المنتخب المصري
محمد صلاح سيلعب مع منتخب مصر اليوم
لاعبو المنتخب الروسي يتجولون في الملعب الذي سيواجهون فيه منتخب مصر
السنغال تغلب بولندا بهدفين لهدف في أول مباراة لهما في كأس العالم
بولندا تقلص النتيجة وتسجل في مرمى السنغال
هدف السنغال الثاني سجله مباي نيانغ
هدف ثان للسنغال في مرمى بولندا
مباي نيانغ أحد أبرز نجوم المنتخب السنغالي خلال الشوط الأول في مواجهة بولندا
السنغال تتقدم على بولندا بهدف دون رد في الشوط الأول
السنغال تتقدم على بولندا بهدف في الدقيقة 38
يقود مباراة السنغال وبولندا الحكم البحريني نواف شكر الله
تشكيلة الفريقين البولندي والسنغالي
مشجعون ومشجعات
انطلاق لقاء السنغال وبولندا في كأس العالم 2018
غرفة ملابس منتخب السنغال
نتابع بعد قليل لقاء بولندا والسنغال في كأس العالم
اليابان تهزم كولومبيا بهدفين لهدف
اليابان تتقدم على كولومبيا بهدفين لهدف
نجم الشوط الأول من لقاء كولومبيا واليابان فالكو
تعادل كولومبيا واليابان بهدف لمثله في الشوط الأول
كولومبيا تعادل النتيجة مع اليابان