الأمم المتحدة: شخص واحد يصبح لاجئا أو نازحا كل ثانيتين، وامتداد المعارك إلى أحياء سكنية في الحديدة، والأرجنتين في مواجهة صعبة مع كرواتيا
ملخص
- الأمم المتحدة: شخص واحد يصبح لاجئا أو نازحا كل ثانيتين
- معركة الحديدة في اليمن: امتداد القتال إلى أحياء سكنية
- كأس العالم: الأرجنتين في مواجهة صعبة مع كرواتيا
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الأرجنتين في مواجهة صعبة مع كرواتيا، وأوروغواي في دور ال16
فى منافسات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، تخوض الأرجنتين - بقيادة نجمها ليو ميسى - مساء اليوم مباراة مهمة أمام كرواتيا، بهدف حصد نقاط المباراة الثلاث للاقتراب من الصعود للدور التالى، خاصة بعد تعادلها فى أولي مبارياتها مع آيسلندا بهدف لكلٍ.
كما تلعب قبل ذلك الدنمارك مع استراليا ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره البيروفي.
وكانت أوروغواى قد حجزت مقعدها في دور الستة عشر من منافسات البطولة بعد فوزها على السعودية بهدف نظيف، لتلحق بذلك بمُضَيِفة البطولة روسيا. وتعنى هذه النتيجة خروج المنتخب السعودي من البطولة ليلحق بنظيره المصرى..
كما تأكد خروج المنتخب المغربي بعد تلقيه الهزيمة الثانية على يد الفريق البرتغالي بهدف النجم كريستيانو رونالدو
كما فازت إسبانيا على إيران بهدف لصفر لتقترب من الصعود للدور التالى بعد وصولها للنقطة الرابعة.
تنامي القلق من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية مع امتداد معارك الحديدة إلى أحياء سكنية
زادت المخاوف من حدوث أزمة إنسانية في مدينة الحديدة باليمن مع امتداد المعارك إلى أحياء سكنية بعد انتزاع قوات التحالف الذي تقوده السعودية للمطار من أيدي الحوثيين الموالين لإيران.
وقال سكان إن طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين على الطرق مؤدية إلى المطار في وقت تكثف فيه الجماعة دفاعاتها أمام حملة التحالف الرامية للسيطرة على المدينة التي تضم الميناء الرئيسي للحوثيين وتعد شريان الحياة لملايين اليمنيين.
وحذرت منظمات انسانية تعمل في اليمن من خطر ان يتعرض سكان المدينة للتلوث و العطش بسبب شح المياه. حيث أصبح توفير المياه الآمنة مصدر قلق خاصة في ضوء حالة الطواريء التي يعيشها اليمن منذ فترة بسبب تفشي مرض الكوليرا. يأتي ذلك فيما يترقب سكان المدينة هجوم قوات التحالف عليها من اجل استعادتها من قبضة الحوثيين.
الأمم المتحدة: شخص واحد يصبح لاجئا أو نازحا كل ثانيتين
تقول الامم المتحدة ان ثمانية وستين مليون شخص اصبحوا لاجئين مع بداية العام الحالي, وتضيف ان شخصا واحدا يصبح لاجئا كل ثانيتين في الوقت الحالي , ما اوجد صعوبات متزايدةامامهم في اعادة توطينهم.