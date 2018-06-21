الأمم المتحدة: شخص واحد يصبح لاجئا أو نازحا كل ثانيتين، وامتداد المعارك إلى أحياء سكنية في الحديدة، والأرجنتين في مواجهة صعبة مع كرواتيا

فى منافسات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، تخوض الأرجنتين - بقيادة نجمها ليو ميسى - مساء اليوم مباراة مهمة أمام كرواتيا، بهدف حصد نقاط المباراة الثلاث للاقتراب من الصعود للدور التالى، خاصة بعد تعادلها فى أولي مبارياتها مع آيسلندا بهدف لكلٍ.

كما تلعب قبل ذلك الدنمارك مع استراليا ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره البيروفي.

وكانت أوروغواى قد حجزت مقعدها في دور الستة عشر من منافسات البطولة بعد فوزها على السعودية بهدف نظيف، لتلحق بذلك بمُضَيِفة البطولة روسيا. وتعنى هذه النتيجة خروج المنتخب السعودي من البطولة ليلحق بنظيره المصرى..

كما تأكد خروج المنتخب المغربي بعد تلقيه الهزيمة الثانية على يد الفريق البرتغالي بهدف النجم كريستيانو رونالدو

كما فازت إسبانيا على إيران بهدف لصفر لتقترب من الصعود للدور التالى بعد وصولها للنقطة الرابعة.