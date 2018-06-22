إيرباص تدرس سحب استثمارتها من بريطانيا بسبب "البريكست"، وغرق أكثر من 200 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا
ملخص
- إيرباص تدرس سحب استثمارتها من بريطانيا بسبب "البريكست"
- الأمم المتحدة: غرق نحو 220 مهاجرا غير شرعيا قبالة السواحل الليبية
- اجتماع مهم لأوبك في محاولة للتوصل إلى قرار برفع الإنتاج
- أمريكا تحذر الأسد من "انتهاك اتفاق منقطة خفض التصعيد"
تغطية مباشرة
time_stated_uk
أمريكا تحذر الأسد من "انتهاك اتفاق منقطة خفض التصعيد"
حذرت الولايات المتحدة روسيا والرئيس السوري بشار الاسد من مواصلة ماوصفته بانتهاك اتفاق منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سورية .
وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان لها انها تراقب الوضع في الجنوب السوري خاصة عمليات القصف الجوي والمدفعي للقوات الحكومية في المنطقة.
يذكر أن للولايات المتحدة قاعدة عسكرية في جنوب سوريا.
ويواصل الجيش السوري هجومه الواسع الذيبدأه قبل يومينفي ريفي محافظتي درعا والسويداء ضد فصائل المعارضة المسلحة وسط حركة نزوح واسعة للمدنيين ومقتل واصابة العشرات وفقا للأمم المتحدة .
اجتماع مهم لأوبك في محاولة للتوصل إلى قرار برفع الإنتاج
ينعقد اليوم في فيينا اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حيث من المتوقع أن يرفع المنتجون الانتاج لدفع الأسعار نحو الاستقرار.
لكن أوبك تجد صعوبة في الاتفاق على زيادة الانتاج، مع تحذير السعودية من نقص في المعروض وزيادات في الأسعار لكن إيران تتوقع ألا يتم التوصل إلى اتفاق في اجتماع المنظمة اليوم.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه ما زال يعتقد أن أوبك لا يمكنها الوصول إلى قرار توفيقي.
الأمم المتحدة: غرق نحو 220 مهاجرا غير شرعيا قبالة السواحل الليبية
قالت الأمم المتحدة إن ناجين أفادوا بغرق نحو 220 شخصا قبالة سواحل ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية وهم يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، ليبلغ بذلك عدد الوفيات على هذا المسار خلال العام الحالي أكثر من 1000.
وقال متحدث باسم خفر السواحل الليبي إن القوات أنقذت 762 مهاجرا خلال اليومين الماضيين فحسب بينما كانوا يحاولون وصول إيطاليا في قوارب مطاطية.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر من قبل الأطراف المعنية والقادرة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية في البحر المتوسط".
إيرباص تدرس سحب استثمارتها من بريطانيا بسبب "البريكست"
حذرت شركة إيرباص لصناعة الطائرات من أنها تدرس سحب استثماراتها من بريطانيا؛ بسبب مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل الى اتفاق انتقالي مناسب مع بروكسل.
وحذرت الشركة في وثيقة حول تقييم المخاطر من أنه في حالة خروج بريطانيا في مارس المقبل من السوق الأوروبية المشتركة واتحاد الجمارك بدون اتفاق، من المحتمل أن يتضرر إنتاج إيرباص "شدة بسبب توقف تدفق قطع الغيار، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على صلاحية الطائرات للطيران.
وأضافت الشركة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق سوف يجبر إيرباص على إعادة النظر في وجودها في بريطاينا.