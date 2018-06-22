إيرباص تدرس سحب استثمارتها من بريطانيا بسبب "البريكست"، وغرق أكثر من 200 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

ينعقد اليوم في فيينا اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حيث من المتوقع أن يرفع المنتجون الانتاج لدفع الأسعار نحو الاستقرار.

لكن أوبك تجد صعوبة في الاتفاق على زيادة الانتاج، مع تحذير السعودية من نقص في المعروض وزيادات في الأسعار لكن إيران تتوقع ألا يتم التوصل إلى اتفاق في اجتماع المنظمة اليوم.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه ما زال يعتقد أن أوبك لا يمكنها الوصول إلى قرار توفيقي.