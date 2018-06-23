كأس العالم 2018: السعودية "تُكذّب" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويهود إيران يحتفلون ببلدهم الأم في القدس

حين تشير عقارب الساعة إلى الثانية عشرة صباح يوم الأحد 24 حزيران/يونيو، سيتغير المشهد في شوارع السعودية.

ستكون النساء حاضرات للجلوس خلف المقود لأول مرة في بلدهن، جاهزات لتحديد مسارهن والقيادة بأنفسهن نحو الوجهة التي يخترنها.

وكانت ملامح هذا المشهد الجديد قد بدأت تظهر بالفعل، فإعلانات الترويج لشراء سيارات والقروض لتمويلها استهدفت النساء لأول مرة، ولوحات التنبيه في الشوارع تخاطب السائقة كما السائق.

اضغط هنا لقراءة تقريرأعدته وكتبته لبي بي سي عربي الصحفية السعودية لولوه شلهوب.