كأس العالم 2018: السعودية "تُكذّب" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويهود إيران يحتفلون ببلدهم الأم في القدس
ملخص
- كأس العالم 2018: السعودية "تُكذّب" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
- كأس العالم 2018: يهود إيران يحتفلون ببلدهم الأم في القدس
- ساعات قليلة تفصل السعوديات عن قيادة السيارة
- قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسيرة مؤيدة لرئيس الوزراء في أديس ابابا
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بواسطة أحمد ماهر
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ساعات قليلة تفصل السعوديات عن قيادة السيارة
حين تشير عقارب الساعة إلى الثانية عشرة صباح يوم الأحد 24 حزيران/يونيو، سيتغير المشهد في شوارع السعودية.
ستكون النساء حاضرات للجلوس خلف المقود لأول مرة في بلدهن، جاهزات لتحديد مسارهن والقيادة بأنفسهن نحو الوجهة التي يخترنها.
وكانت ملامح هذا المشهد الجديد قد بدأت تظهر بالفعل، فإعلانات الترويج لشراء سيارات والقروض لتمويلها استهدفت النساء لأول مرة، ولوحات التنبيه في الشوارع تخاطب السائقة كما السائق.
اضغط هنا لقراءة تقريرأعدته وكتبته لبي بي سي عربي الصحفية السعودية لولوه شلهوب.
تونس وألمانيا في مواجهتين حاسمتين أمام بلجيكا والسويد ولا بديل عن الفوز
يلتقي اليوم منتخب تونس مع نظيره البلجيكي في الجولة الثانية من المجموعة السابعة.
ويحتاج "نسور قرطاج" الفوز للبقاء فى المنافسة والصعود للدور التالى.
وكانت تونس قد هزمت من منتخب إنجلترا فى المباراة الأولى بهدفين لهدف.
ويقول المدير الفنى لتونس، نبيل معلول، إنه سيلعب بطريقة هجومية وبدفاع متقدم، وإنه سيدخل بعض التغييرات على خطي الدفاع والوسط.
كما تلتقى ألمانيا مع السويد فى منافسات المجموعة السادسة. ولا بديل أمام "الماكينات الألمانية" عن الفوز لتحسين فرصهم فى الصعود لدور الستة عشر.
وفى المباراة الثالثة، يلتقى منتخبا المكسيك وكوريا الجنوبية.
قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسيرة مؤيدة لرئيس الوزراء في أديس ابابا
وقع انفجار بقنبلة يدوية في مظاهرة حاشدة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا دعما لرئيس الوزراء أبيي أحمد.
وبعد نقله على عجل بعيدا عن مكان الهجوم، قال أبيي أحمد إن عددا من الأشخاص قتل ووصف الأمر بأنه هجوم فاشل شنته قوى لا تريد أن ترى إثيوبيا موحدة.
وكان عشرات الآلاف من الناس قد احتشدوا فى ميدان ميسكيل Meskel فى أديس أبابا دعما للإصلاحات التى ينفذها أحمد. ومنذ توليه منصبه قبل نحو شهرين، عزل أبيي أحمد قادة الجيش والاستخبارات وأفرج عن السجناء السياسيين وانتقد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الإثيوبية.
كأس العالم 2018: يهود إيران يحتفلون ببلدهم الأم في القدس
احتفل إيرانيون يهود في القدس بالأداء الجيد حتى الآن للمنتخب الإيراني في كأس العالم.
ونقلت الخدمة الفارسية لشبكة "يورونيوز" مظاهر الاحتفال أثناء مشاهدة مجموعة منهم مباراة لفريقهم. وفاز المنتخب الإيراني على نظيره المغربي، في إطار مباريات المجموعة الثانية، 1-0، بينما خسر أمام إسبانيا 0-1، وسيواجه البرتغال يوم الاثنين.
كأس العالم 2018: السعودية "تُكذّب" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
كذّبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية بيانا صدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ندد فيه بما وصفه بـ "قرصنة قناة سعودية" تسمى "بي أوت كيو" (boutQ)، لمباريات كأس العالم ودوري الأبطال ودوري أوروبا وبثها عبر الإنترنت، زاعما أنها تبث من السعودية.
وقالت الهيئة في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام سعودية إن "الكل يدرك أن أجهزة الاستقبال الخاصة بقناة "بي أوت كيو" متاحة في عديد من الدول بما في ذلك قطر وشرق أوروبا."
وطالبت "يويفا" بإصدار اعتذار، كما أعادت التأكيد على أن السعودية قد حظرت بث قناة الجزيرة على أراضيها منذ شهر يونيو من العام 2017، وقنوات "بي إن سبورت" أيضا القطرية.
وقال "يويفا" في بيانه إنه يعتزم اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الحقوق الحصرية التي منحها لقناة "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعليقا على بيان الهيئة السعودية، قالت مراسلة صحيفة وول ستريت جورنال" الأمريكية، مارغريتا ستانشاتي، المتخصصة في تغطية الشؤون السعودية، على حسابها بتويتر، إن قناة "beoutQ" كانت تستخدم في بث فعاليات رياضية في إحدى المناسبات التي عقدت برعاية رسمية، وذلك على شاشة عرض كبير في العاصمة السعودية الرياض.