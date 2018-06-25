كأس العالم 2018 : مصر تواجه السعودية، والمغرب تواجه إسبانيا، وإيران تقابل البرتغال، وروسيا أمام اختبار أوروغواي
ملخص
- مباريات اليوم:
- مصر X السعودية ( 14 بتوقيت غرينتش )
- الأوروغواي X روسيا ( 14 بتوقيت غرينتش )
- إيران X البرتغال ( 18 بتوقيت غرينتش )
- المغرب X إسبانيا ( 18 بتوقيت غرينتش )
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