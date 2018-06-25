الحارس عصام الحضري يتحدث إلى المهاجم المصري محمد صلاح خلال حصة تدريبية قبل مواجهة السعودية

كأس العالم 2018 : مصر تواجه السعودية، والمغرب تواجه إسبانيا، وإيران تقابل البرتغال، وروسيا أمام اختبار أوروغواي

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ملخص

  1. مباريات اليوم:
  2. مصر X السعودية ( 14 بتوقيت غرينتش )
  3. الأوروغواي X روسيا ( 14 بتوقيت غرينتش )
  4. إيران X البرتغال ( 18 بتوقيت غرينتش )
  5. المغرب X إسبانيا ( 18 بتوقيت غرينتش )

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محمد النني: نريد الفوز على السعودية

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موعد مباراة مصر والسعودية

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تجري المباراة بين مصر والسعودية على ملعب فولغوغراد

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المنتخب المصري يرتدي اللون الأبيض في مواجهة السعودية

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شعبية محمد صلاح في روسيا

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صور من تدريبات المنتخب المصري يوم أمس

صور من تدريبات المنتخب المصري يوم أمس
Getty Images
صور من تدريبات المنتخب المصري يوم أمس
Getty Images
صور من تدريبات المنتخب المصري يوم أمس
Getty Images

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أيهما سيسجل اليوم؟

محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري أم محمد السهلاوي مهاجم المنتخب السعودي؟
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محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري أم محمد السهلاوي مهاجم المنتخب السعودي؟

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صور من تدريبات المنتخب السعودي قبل مواجهة مصر

تدريبات المنتخب السعودي
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تدريبات المنتخب السعودي
Getty Images
مدرب المنتخب السعودي خوان أنطونيو بيزي
Getty Images
مدرب المنتخب السعودي خوان أنطونيو بيزي

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