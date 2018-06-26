كأس العالم 2018 : بداية جديدة للأرجنتين في كأس العالم ، وفرنسا تواجه الدنمارك، وكرواتيا تقابل أيسلندا
ملخص
- مباريات اليوم:
- فرنسا X الدنمارك ( 14 بتوقيت غرينتش)
- أستراليا X بيرو ( 14 بتوقيت غرينتش)
- الأرجنتين X نيجيريا ( 18 بتوقيت غرينتش)
- كرواتيا X أيسلندا ( 18 بتوقيت غرينتش)
تغطية مباشرة
time_stated_uk
بداية جديدة للأرجنتين في كأس العالم
يخوض المنتخب الأرجنتيني اليوم أهم مباراة لهم منذ سنوات.
ويواجه هذا المساء منتخب نيجيريا في مباراة مصيرية تقرر استمراره في منافسات كأس العالم أو الخروج منها.
ويقول مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي إن منتخب نيجيريا صعب ويشكل تهديدا لفريقه ولكن فريقه يستطيع الرد.
وأضاف سامباولي إن اليوم بداية جديدة للأرجنتين في كأس العالم.