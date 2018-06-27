270 مليون دولار قيمة المضبوطات في منازل لرئيس وزراء ماليزيا السابق المتهم بالفساد

يُحسم اليوم الموقف فى المجموعتين الخامسة والسادسة، ففي المجموعة الخامسة، تلتقى صربيا مع البرازيل، وسويسرا مع كوستاريكا.. أما فى المجموعة السادسة، تلعب ألمانيا مع كوريا الجنوبية وتواجه المكسيك السويد.

وتأهلت الأرجنتين بصعوبة لدور الستة عشر بعد فوزها بهدفين مقابل هدف واحد على نيجيريا، ولم يتمكن الفريق الارجنتيني من تسجيل هدفه الثاني إلا في الدقيقة السادسة والثمانين من المباراة.

وفي نفس المجموعة فازت كرواتيا على آيسلندا بهدفين مقابل هدف واحد لتتصدر المجموعة بالفوز فى كل مبارياتها.

كما تأهلت الدنمارك وفرنسا لدور الستة عشر بعد تعادلهما سلبيا، فى حين ودعت بيرو البطولة بفوز بهدفين نظيفين على الفريق الأسترالى الذى خرج هو الآخر من البطولة.