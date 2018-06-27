270 مليون دولار قيمة المضبوطات في منازل لرئيس وزراء ماليزيا السابق المتهم بالفساد
ملخص
- 270 مليون دولار قيمة المضبوطات في منازل لرئيس وزراء ماليزيا السابق المتهم بالفساد
- معركة الحديدة: نزوح العديد من المدنيين هربا من القتال، ونقص شديد في المساعدات الإنسانية
- كأس العالم 2018: مباريات حاسمة للبرازيل وصربيا وكوستاريكا وسويسرا
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كأس العالم 2018: مباريات حاسمة للبرازيل وصربيا وكوستاريكا وسويسرا
يُحسم اليوم الموقف فى المجموعتين الخامسة والسادسة، ففي المجموعة الخامسة، تلتقى صربيا مع البرازيل، وسويسرا مع كوستاريكا.. أما فى المجموعة السادسة، تلعب ألمانيا مع كوريا الجنوبية وتواجه المكسيك السويد.
وتأهلت الأرجنتين بصعوبة لدور الستة عشر بعد فوزها بهدفين مقابل هدف واحد على نيجيريا، ولم يتمكن الفريق الارجنتيني من تسجيل هدفه الثاني إلا في الدقيقة السادسة والثمانين من المباراة.
وفي نفس المجموعة فازت كرواتيا على آيسلندا بهدفين مقابل هدف واحد لتتصدر المجموعة بالفوز فى كل مبارياتها.
كما تأهلت الدنمارك وفرنسا لدور الستة عشر بعد تعادلهما سلبيا، فى حين ودعت بيرو البطولة بفوز بهدفين نظيفين على الفريق الأسترالى الذى خرج هو الآخر من البطولة.
معركة الحديدة: نزوح العديد من المدنيين هربا من القتال، ونقص شديد في المساعدات الإنسانية
دفعت المعارك في مدينة الحديدة اليمنية، بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، العديد من المدنيين الى النزوح بحسب عاملين بمنظمات الإنقاذ.
وتقول الامم المتحدة إن معظم النازحين يتوجهون إلى المناطق المجاورة شرقا وشمالا، بينما ذهب بعضهم إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في العاصمة صنعاء. وتعاني المدينة، التي كان يقطنها قرابة 600 ألف نسمة، نقصا حادا في المياه وانقطاع التيار الكهربائي، والمساعدات الإنسانية.
ولا توجد احصاءات موثقة عن عدد النازحين، ولكن تشير بعض الاحصاءات إلى فرار عشرات الآلاف منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة للتحالف العربي بقيادة السعودية.
ووصل بعض من العائلات النازحة الى مدرسة ابو بكر الصديق الحكومية في الشطر الغربي من صنعاء.
270 مليون دولار قيمة المضبوطات في منازل لرئيس وزراء ماليزيا السابق المتهم بالفساد
قالت الشرطة الماليزية إن قيمة ماتم ضبطه في ستة من المساكن المتعلقة برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته تعادل حوالي مئتين وسبعين مليون دولار أمريكي.
وقال آمار سينغ، مفوض الشرطة الموكل إليه التحقيق بالجرائم التجارية في البلاد، إن ضباطه وموظفي المصارف أمضوا أكثر من شهر في جرد وإحصاء ما تم ضبطه في ما وصفها بأنها أكبر عملية حجز مقتنيات في تاريخ ماليزيا.
وتضمنت قائمة الموجودات التي تم ضبطها اثنتي عشر ألف قطعة مجوهرات وأكثر من أربعمئة ساعة يد وخمسمئة وستين حقيبة يد ومحفظة.
يُشار إلى أن عبد الرازق يخضع حاليا للتحقيق بتهم فساد تتعلق بصندوق التنمية الماليزي التابع للحكومة "برهاد واحد" (Berhad1).