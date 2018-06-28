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ترامب: نريد قاضيا في المحكمة العليا يمكث في منصبه "40 أو 45 عاما"، والرئيس الصيني: لن نتنازل عن "شبر واحد من أراضينا"

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ملخص

  1. ترامب: نريد قاضيا في المحكمة العليا يمكث في منصبه "40 أو 45 عاما"
  2. الرئيس الصيني: لن نتنازل عن "شبر واحد من أراضينا"

تغطية مباشرة

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تعليق مؤقت للبحث عن فريق كرة القدم المفقود في أحد الكهوف بتايلاند

تسابق فرق الانقاذ في تايلند الزمن لتجفيف أحد الكهوف من الماء حيث فقد فيها اثنا عشر طفلا ومدربهم لكرة القدم منذ اربعة ايام.

وتسبب الهطول الغزير للأمطار والتجمعات الطينية في تعليق مؤقت لعمليات البحث.

وأمضى بعض أهالي الاطفال المفقودين ليلتهم قرب المغارة ونظّموا في الصباح صلاة طالبين أن يخرج أبناؤهم سالمين من الكهف.

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الأمير وليام ينهي أول زيارة رسمية لعضو في العائلة المالكة إلى الأراضي المحتلة وإسرائيل

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Reuters

أنهى الامير وليام جولته في الاراضي المقدسة بزيارة المعالم الدينية الاسلامية والمسيحية واليهودية في القدس القديمة.

وجاءت زيارته للقدس القديمة والقدس الشرقية في إطار زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة، فتجول في الحرم الشريف برفقة مسؤولين من الأوقاف وزار حائط البراق (الهيكل عند اليهود) مع حاخامات يهود ورافقه في زيارته لكنيسة القيامة رؤساء الكنائس.

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Getty Images

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الرئيس الصيني: لن نتنازل عن "شبر واحد من أراضينا"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لن تتبع نهجا توسعيا، لكنها لن تتنازل عما سماه أراضيها التاريخية.

وخلال استقباله لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي يزور بكين، قال الرئيس الصيني إن بلاده لن تتخلى عن أي شبر من أراضيها، في إشارة إلى بحر الصين الجنوبي الذي يثير خلافات مع بعض الدول المجاورة وتوترا مع واشنطن.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بنشر بطاريات صواريخ وأنظمة تشويش إلكتروني، دعما لمطالبها بالسيادة على هذه المنطقة البحرية المتنازع عليها. وذلك في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة الصينية بمطالبتها بفرض السيادة الكاملة على بحر الصين الجنوبي.

وتقول الصين إن لها "حقوقا تاريخية" في تلك المنطقة الغنية بالنفط والموارد الطبيعية.

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ترامب: نريد قاضيا في المحكمة العليا يمكث في منصبه "40 أو 45 عاما"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبدأ على الفور بالبحث عن بديل لعضو المحكمة العليا، القاضي أنتوني كندي (Anthony Kennedy)، الذي أعلن أنه سيتقاعد من عضوية المحكمة الشهر المقبل عن عمريناهز 81 عاما.

ويقول خبراء إن هذه هي فرصة لترامب لإعادة هيكلة أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، وتعزيزنفوذ المحافظين، فهي صاحبة الكلمة الفصل في القضايا والقوانين الأكثر تعقيدا والأكثر إثارة للجدل، لاسيما تلك التي تنطوي على تداخل ما بين الولايات والحكومة الفيدرالية، وتثبيت أو إلغاء الأوامر التنفيذية في مراحل الاستئناف النهائية.

وقال ترامب للصحفيين إنه يريد أن يختار قاضيا "يمكث في منصبه 40 إلى 45 عاما".

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Getty Images

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