ترامب: نريد قاضيا في المحكمة العليا يمكث في منصبه "40 أو 45 عاما"، والرئيس الصيني: لن نتنازل عن "شبر واحد من أراضينا"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لن تتبع نهجا توسعيا، لكنها لن تتنازل عما سماه أراضيها التاريخية.

وخلال استقباله لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي يزور بكين، قال الرئيس الصيني إن بلاده لن تتخلى عن أي شبر من أراضيها، في إشارة إلى بحر الصين الجنوبي الذي يثير خلافات مع بعض الدول المجاورة وتوترا مع واشنطن.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بنشر بطاريات صواريخ وأنظمة تشويش إلكتروني، دعما لمطالبها بالسيادة على هذه المنطقة البحرية المتنازع عليها. وذلك في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة الصينية بمطالبتها بفرض السيادة الكاملة على بحر الصين الجنوبي.

وتقول الصين إن لها "حقوقا تاريخية" في تلك المنطقة الغنية بالنفط والموارد الطبيعية.