"افتحوا الحدود" أمام اللاجئين السوريين في الأردن، ونادي جديد لكرة القدم في مصر باستثمار سعودي

أوروبا والهجرة غير الشرعية: اتفاق على إنشاء مراكز إيواء "مغلقة"
توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مسألة
الهجرة غير الشرعية، بعد محادثات ماراثونية استمرت عشر ساعات في بروكسل.
أهم بنود الاتفاق:
-إنشاء مراكز إيواء مغلقة
على أساس تطوعي (من دون تحديد الدول التي ستستضيفها)
-سيتم تحديد في تلك
المراكز من الذي يستحق طلب اللجوء ومن الذي سيعود إلى بلده
-قبول اللاجئين في
الدول الأوروبية سيكون على أساس تطوعي
-فرض قيود وإجراءات
جديدة على طلب اللجوء السياسي
نادي جديد لكرة القدم في مصر باستثمار سعودي
في مؤتمر صحفي أقيم، الخميس، في العاصمة المصرية
القاهرة، تم الإعلان عن انشاء أول فريق لكرة القدم في الدوري المصري باستثمار سعودي
وهو نادي بيراميدز إف سي Pyramids FCوالذي كان ينافس الموسم الماضي
في الدوري تحت اسم نادي الأسيوطي.
وكشف المسئولون بالنادي عن عدد من صفقات اللاعبين
المنضمين حديثا للنادي.
واختار النادي تمثال أبو الهول شعارا له وليس
الأهرامات بسبب حقوق الملكية الفكرية لمؤسسة الأهرام المصرية التي تتخذ من أهرامات
الجيزة الثلاثة شعارا لها.
طالب أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي حكومة
بلادهم بفتح حدودها أمام عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الهاربين من الحملة
العسكرية الجارية التي تشنها قوات حكومية سورية وحلفاءها على مدن وبلدات في محافظة
درعا.
واستخدم أردنيون هاشتاغ #افتحوا_الحدود،
وانتقدوا تصريحات لوزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، الذي صرح أن الأردن أصبح
غير قادر على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين.
ولا يزال عشرات الآلاف من النازحين السوريين في
العراء على الحدود بين البلدين بعد قرابة عشرة أيام من الحملة العسكرية في درعا.
وقال الصفدي أمس الخميس عقب لقائه الأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدد اللاجئين وصل إلى الحد الأقصى، الذي يمكن لبلاده
استقباله، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة باتت تستطيع العمل داخل سوريا لحل الأزمة.
وفي تغريدة له على تويتر باللغة الإنجليزية منذ
ثلاثة أيام، قال الصفدي إن هناك حوالي 1.3 مليون سوري في الأردن، وأن عمان تنسق مع
الأمم المتحدة للتعامل مع الوضع في الجنوب السوري لوقف القتال وحماية المدنيين.
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السلطات العراقية تنفذ أحكام الإعدام باثني عشر شخصا أدينوا بدعم الإرهاب في البلاد
نُفذ في العراق حكم الاعدام على 12 من المدانين بتهم تتعلق بالارهاب.
وذكرت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في موقع فيسبوك أن هذه الاحكام قد نفذت بناء على توجيه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
واضاف البيان ان المدانين من الذين اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية.
أوروبا والهجرة غير الشرعية: اتفاق على إنشاء مراكز إيواء "مغلقة"
توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مسألة الهجرة غير الشرعية، بعد محادثات ماراثونية استمرت عشر ساعات في بروكسل.
أهم بنود الاتفاق:
-إنشاء مراكز إيواء مغلقة على أساس تطوعي (من دون تحديد الدول التي ستستضيفها)
-سيتم تحديد في تلك المراكز من الذي يستحق طلب اللجوء ومن الذي سيعود إلى بلده
-قبول اللاجئين في الدول الأوروبية سيكون على أساس تطوعي
-فرض قيود وإجراءات جديدة على طلب اللجوء السياسي
نادي جديد لكرة القدم في مصر باستثمار سعودي
في مؤتمر صحفي أقيم، الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، تم الإعلان عن انشاء أول فريق لكرة القدم في الدوري المصري باستثمار سعودي وهو نادي بيراميدز إف سي Pyramids FCوالذي كان ينافس الموسم الماضي في الدوري تحت اسم نادي الأسيوطي.
وكشف المسئولون بالنادي عن عدد من صفقات اللاعبين المنضمين حديثا للنادي.
واختار النادي تمثال أبو الهول شعارا له وليس الأهرامات بسبب حقوق الملكية الفكرية لمؤسسة الأهرام المصرية التي تتخذ من أهرامات الجيزة الثلاثة شعارا لها.
"افتحوا الحدود" أمام اللاجئين السوريين في الأردن
طالب أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي حكومة بلادهم بفتح حدودها أمام عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الهاربين من الحملة العسكرية الجارية التي تشنها قوات حكومية سورية وحلفاءها على مدن وبلدات في محافظة درعا.
واستخدم أردنيون هاشتاغ #افتحوا_الحدود، وانتقدوا تصريحات لوزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، الذي صرح أن الأردن أصبح غير قادر على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين.
ولا يزال عشرات الآلاف من النازحين السوريين في العراء على الحدود بين البلدين بعد قرابة عشرة أيام من الحملة العسكرية في درعا.
وقال الصفدي أمس الخميس عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدد اللاجئين وصل إلى الحد الأقصى، الذي يمكن لبلاده استقباله، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة باتت تستطيع العمل داخل سوريا لحل الأزمة.
وفي تغريدة له على تويتر باللغة الإنجليزية منذ ثلاثة أيام، قال الصفدي إن هناك حوالي 1.3 مليون سوري في الأردن، وأن عمان تنسق مع الأمم المتحدة للتعامل مع الوضع في الجنوب السوري لوقف القتال وحماية المدنيين.