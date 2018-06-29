"افتحوا الحدود" أمام اللاجئين السوريين في الأردن، ونادي جديد لكرة القدم في مصر باستثمار سعودي

توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مسألة الهجرة غير الشرعية، بعد محادثات ماراثونية استمرت عشر ساعات في بروكسل.

أهم بنود الاتفاق:

-إنشاء مراكز إيواء مغلقة على أساس تطوعي (من دون تحديد الدول التي ستستضيفها)

-سيتم تحديد في تلك المراكز من الذي يستحق طلب اللجوء ومن الذي سيعود إلى بلده

-قبول اللاجئين في الدول الأوروبية سيكون على أساس تطوعي

-فرض قيود وإجراءات جديدة على طلب اللجوء السياسي