"واحة النخيل والمياه العذبة" في السعودية في قائمة التراث العالمي، وترامب لماكرون: "لماذا لا تترك الاتحاد الأوروبي ونوقع معك اتفاقا تجاريا؟"
ملخص
- وسائل إعلام رسمية سورية: مقاتلون معارضون "يسلمون أسلحتهم" للجيش السوري في درعا
- "يونسكو" تسجل واحة الأحساء في المنطقة الشرقية بالسعودية موقعا تراثيا عالمیاً
- ترامب لماكرون: "لماذا لا تترك الاتحاد الأوروبي ونوقع معك اتفاقا تجاريا؟"
- انطلاق منافسات دور الستة عشر من كأس العالم لكرة القدم
- بسبب "البريكست"...زيادة كبيرة في عدد البريطانيين الذين يحوزون على جنسيات أوروبية
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بواسطة أحمد ماهر
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بسبب "البريكست"...زيادة كبيرة في عدد البريطانيين الذين يحوزون على جنسيات أوروبية
ارتفع عدد البريطانيين الذين حازوا جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد قبل عامين.
وأظهرت الأرقام التي حصلت عليها بي بي سي أن عدد البريطانيين الذين حصلوا على جنسية أوروبية ارتفع سبع مرات عن عدد الذين أقدموا على تلك الخطوة في عام2015.
وأكثر الجنسيات التى يقبل عليها البريطانيون هى الألمانية والفرنسية. وتتيح جنسية البلد الأوروبي للبريطانيين الحائزين عليها الحقَ في السفر والعيش والعمل في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد.
مقاتلون معارضون "يسلمون أسلحتهم" للجيش السوري في درعا
قالت وسائل اعلام حكومية سورية إن مقاتلي المعارضة المسلحة في بلدات أم ولد وجبيب والأصلحة في أقصى ريف درعا الشرقي وافقوا على تسليم أسلحتهم للجيش السوري والدخول في المصالحة معه.
وكان مقاتلو المعارضة في بلدات طيبة وصيدا وأم المياذن ونصيب بريف درعا الشرقي والجنوبي الشرقي وافقوا في وقت سابق أمس على تسليم أسلحتهم للقوات الحكومية أيضا.
في هذه الاثناء نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية التابعة لفصائل المعارضة جنوب سورية، إبراهيم الجباوي، قوله إن الفصائل تتفاوض مع ضباط روس على صياغة اتفاق لاعادة سلطة الدولة السورية الى المناطق الخاضعة حاليا لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
وبحسب الجباوي فإن الاتفاق لا يشمل المناطق المحاذية لمحافظة القنيطرة.
ترامب لماكرون: "لماذا لا تترك الاتحاد الأوروبي ونوقع معك اتفاقا تجاريا؟"
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وفقا لمسؤولين أوروبيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شجع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، على ترك الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمصادر الصحيفة، قال ترامب لماكرون في اجتماع مغلق: "لماذا لا تترك الاتحاد الأوروبي؟" وأضافوا أن ترامب عرض عليه توقيع اتفاق تجاري بين البلدين ببنود أفضل من تلك التي تنص عليها اتفاقات الاتحاد ذات الصلة.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين في البيت الأبيض لم يشككوا في تلك التصريحات لكنهم اكتفوا بعدم التعليق عليها.
"يونسكو" تسجل واحة الأحساء في المنطقة الشرقية بالسعودية موقعا تراثيا عالمیاً
أعلنت السلطات السعودية أن منظمة الثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة "يونسكو" سجلت واحة الأحساء في المنطقة الشرقية موقعا تراثيا عالمیاً.
وتعد الواحة من أشهر واحات النخيل في العالم، وتزخر بعيون المياه العذبة.
وجاء التسجيل خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في العاصمة البحرينية المنامة أمس.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية، قال رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني، الأمیر سلطان بن سلمان، إن الأحساء أصبحت خامس موقع سعودي على لائحة "اليونسكو" بالإضافة إلى:
مدائن صالح
حي الطريف بالدرعية التاريخية
جدة التاريخية
الرسوم الصخرية في جبة والشويمس بمنطقة حائل