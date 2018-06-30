"واحة النخيل والمياه العذبة" في السعودية في قائمة التراث العالمي، وترامب لماكرون: "لماذا لا تترك الاتحاد الأوروبي ونوقع معك اتفاقا تجاريا؟"

ارتفع عدد البريطانيين الذين حازوا جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد قبل عامين.

وأظهرت الأرقام التي حصلت عليها بي بي سي أن عدد البريطانيين الذين حصلوا على جنسية أوروبية ارتفع سبع مرات عن عدد الذين أقدموا على تلك الخطوة في عام2015.

وأكثر الجنسيات التى يقبل عليها البريطانيون هى الألمانية والفرنسية. وتتيح جنسية البلد الأوروبي للبريطانيين الحائزين عليها الحقَ في السفر والعيش والعمل في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد.