مفاوضات بوساطة أردنية بين المعارضة السورية وروسيا
ملخص
- مفاوضات بوساطة أردنية بين المعارضة السورية وروسيا
- الجيش الإسرائيلي ينشر قواته في الجولان تحسبا لما يجري في درعا
- الجيش التركي يقول إنه شن غارات مع المقاتلين الأكراد على جانبي الحدود مع العراق
- مظاهرات في إيران
- التحالف الذي تقوده السعودية يوقف مؤقتاً الهجوم على الحديدة
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التحالف الذي تقوده السعودية يوقف مؤقتاً الهجوم على الحديدة
أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده علقت العملية العسكرية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية للسيطرة على مدينة الحديدة اليمنية.
وقال قرقاش في تغريدة على موقع تويتر إن ذلك يستهدف منح الفرصة لإنجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتِن غريفيث، من أجل حمل مسلحي حركة أنصار الله الحوثية على الانسحاب من المدينة ومينائها دون شروط، على حد تعبيره.
مظاهرات في إيران
نقل عدد من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي في إيران أنباء عن وقوع إصابات بين المتظاهرين الغاضبين في مدينة خرمشهر غربي إيران بعد إطلاق قوات الأمن النار خلال تفريق احتجاجات خرجت اعتراضا على شح المياه في منطقتهم.
وتحدثت بعض التقارير عن سقوط أربعة قتلى واحراق المتظاهرين لمتحف آثار الحرب.
إلا أن وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي نفى سقوط قتلى وأكد وقوع إطلاق نار وسقوط جرحى مشيرا إلى أن الأمور عادت إلى الهدوء صباح الْيَوْم.
الجيش التركي يقول إنه شن غارات مع المقاتلين الأكراد على جانبي الحدود مع العراق
تفيد الأنباء الواردة من تركيا بأن الجيش شن غارات جوية خلال اليومين الماضيين على مواقع لعناصر حزب العمال الكردستاني على جانبي الحدود مع العراق.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الجيش قوله إن هذه الغارات أدت إلى تحييد ثمانية من هؤلاء العناصر.
الجيش الإسرائيلي ينشر قواته في الجولان تحسبا لما يجري في درعا
قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نشر اليوم قوات في إطار تعزيز الجيش الإسرائيلي في ضوء التطورات في الشق السوري من هضبة الجولان بالقرب من الحدود.
وجاء في البيان أن الجيش سيواصل الالتزام بمبدأ عدم التدخل فيما يحدث في سوريا إلى جانب سياسة الرد القوي في حالة تعرض سيادة دولة إسرائيل إلى أي خطر.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل ستواصل هذه الأيام تقديم المساعدات الإنسانية المستمرة منذ سنوات في ضوء الحاجة إليها.
مفاوضات بوساطة أردنية بين المعارضة السورية وروسيا
أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن المفاوضات استؤنفت بين ممثلين عن المعارضة السورية ومفاوضين روس بهدف التوصل إلى هدنة في مدينة درعا بجنوب غربي سوريا.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم المعارضة قوله إن استئناف المفاوضات جاء بوساطة أردنية، وذلك غداة انهيار المحادثات بسبب ما قال معارضون إنها شروط روسية مجحفة.
وتشن القوات الحكومية السورية عملية عسكرية واسعة في جنوب غربي البلاد منذ نحو أسبوعين، في ظل تقارير عن أنها تحرز مكاسب ميدانية ملموسة هناك.