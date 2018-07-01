مفاوضات بوساطة أردنية بين المعارضة السورية وروسيا

نقل عدد من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي في إيران أنباء عن وقوع إصابات بين المتظاهرين الغاضبين في مدينة خرمشهر غربي إيران بعد إطلاق قوات الأمن النار خلال تفريق احتجاجات خرجت اعتراضا على شح المياه في منطقتهم.

وتحدثت بعض التقارير عن سقوط أربعة قتلى واحراق المتظاهرين لمتحف آثار الحرب.

إلا أن وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي نفى سقوط قتلى وأكد وقوع إطلاق نار وسقوط جرحى مشيرا إلى أن الأمور عادت إلى الهدوء صباح الْيَوْم.