المهاجم المصري محمد صلاح يوقع عقدا "طويل المدى" مع ليفربول

صدر في لبنان حكم غيابي بحبس الصحفي فداء عيتاني أربعة أشهر وإلزامه بدفع غرامة مالية تتجاوز قيمتها الستة آلاف دولار أميركي كعطل وضرر، على خلفية تعرضه لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بما اعتبرته المحكمة قدح وذم بالوزير على وسائل التواصل الاجتماعي.

عيتاني الموجود حاليا في بريطانيا، لا ينتظره السجن فحسب في حال عاد الى بيروت، بل أيضا عدد من الدعاوى الأخرى المقدمة ضده من الوزير نفسه.

هذا ويرى ناشطون حقوقيون أن قضية عيتاني هي فصل آخر من فصول التعديات على حرية الرأي في لبنان والتي يضمنها الدستور اللبناني.