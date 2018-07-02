محمد صلاح في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع ليفربول ضد ريال مدريد

المهاجم المصري محمد صلاح يوقع عقدا "طويل المدى" مع ليفربول

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ملخص

  1. المهاجم المصري محمد صلاح يوقع عقدا "طويل المدى" مع ليفربول
  2. الرئيس الفرنسي يحضر قمة نواكشوط
  3. حكم في لبنان على صحفي بسبب تعليقات على فيسبوك

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حكم في لبنان على صحفي بسبب تعليقات على فيسبوك

صدر في لبنان حكم غيابي بحبس الصحفي فداء عيتاني أربعة أشهر وإلزامه بدفع غرامة مالية تتجاوز قيمتها الستة آلاف دولار أميركي كعطل وضرر، على خلفية تعرضه لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بما اعتبرته المحكمة قدح وذم بالوزير على وسائل التواصل الاجتماعي.

عيتاني الموجود حاليا في بريطانيا، لا ينتظره السجن فحسب في حال عاد الى بيروت، بل أيضا عدد من الدعاوى الأخرى المقدمة ضده من الوزير نفسه.

هذا ويرى ناشطون حقوقيون أن قضية عيتاني هي فصل آخر من فصول التعديات على حرية الرأي في لبنان والتي يضمنها الدستور اللبناني.

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مواجهات كأس العالم اليوم

في مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا ، تخوض البرازيل اليوم مباراة مع المكسيك . بينما يلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب اليابان.

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الرئيس الفرنسي يحضر قمة نواكشوط

تتواصل اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط لليوم الثاني والأخير أعمال قمة الاتحاد الأفريقي.

ويحضر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جانبا من القمة الأفريقية التي تبحث سبل مواجهة عنف المتشددين الإسلاميين.

ومن المقرر أن يجتمع مكرون مع قادة دول مجموعة الساحل الخمس التي تشكلت قبل سنوات للتصدي للعنف في مالي.

الرئيس الفرنسي
Getty Images
الرئيس الفرنسي

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المهاجم المصري محمد صلاح يوقع عقدا "طويل المدى" مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تمديد التعاقد مع المهاجم المصري محمد صلاح لفترة طويلة.

وذكرت تقارير أن صلاح ارتبط بعقد مع ليفربول حتى نهاية موسم 2022-2023.

وسجل صلاح خلال الموسم الأول مع ليفربول 44 هدفا في 52 مباراة في كل المسابقات وتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وبلقب هداف المسابقة أيضا.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول "أعتقد أن هذا الخبر يمكن أن يوضح أنه يمثل مكافأة لشخص أدى وساهم بشكل كبير مع الفريق والنادي الموسم الماضي. هذا يعكس بوضوح ثقته في ليفربول وثقتنا فيه".

وأضاف المدرب الألماني "أعتقد أن مو (محمد) يعكس موقفنا كفريق. في الموسم الماضي كان استثنائيا وقدم الكثير من اللحظات الاستثنائية لكننا نريد المزيد".

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