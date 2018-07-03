ريال مدريد ينفي الأنباء بشأن ضم نيمار

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة عمل تتضمن خمسة وسبعين بنداً لتقليص حجم التمييز الذي يتعرض له المثليون جنسيا وأصحاب الميول الجنسية الثنائية والمتحولون جنسيا.

وقد تم وضع الخطة بعد استطلاع رأي أكثر من مئة ألف شخص ينتمون لهذه الفئات.

وتتضمن هذه البنود خطط لحظر العلاج من خلال تقليص الانجذاب إلى نفس الجنس، وهو ما وُصف في الخطة بالممارسة المريعة.

وفي معرض تعليقها على الخطة المقترحة، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه لا يجب على أي أحد أن يخفي حقيقته أو حقيقة من يحب.