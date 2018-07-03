ريال مدريد ينفي الأنباء بشأن ضم نيمار

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة عمل تتضمن خمسة وسبعين بنداً لتقليص حجم التمييز الذي يتعرض له المثليون جنسيا وأصحاب الميول الجنسية الثنائية والمتحولون جنسيا. وقد تم وضع الخطة بعد استطلاع رأي أكثر من مئة ألف شخص ينتمون لهذه الفئات. وتتضمن هذه البنود خطط لحظر العلاج من خلال تقليص الانجذاب إلى نفس الجنس، وهو ما وُصف في الخطة بالممارسة المريعة. وفي معرض تعليقها على الخطة المقترحة، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه لا يجب على أي أحد أن يخفي حقيقته أو حقيقة من يحب.
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خطة بريطانية لمكافحة التمييز ضد مثليي الجنس
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة عمل تتضمن خمسة وسبعين بنداً لتقليص حجم التمييز الذي يتعرض له المثليون جنسيا وأصحاب الميول الجنسية الثنائية والمتحولون جنسيا.
وقد تم وضع الخطة بعد استطلاع رأي أكثر من مئة ألف شخص ينتمون لهذه الفئات.
وتتضمن هذه البنود خطط لحظر العلاج من خلال تقليص الانجذاب إلى نفس الجنس، وهو ما وُصف في الخطة بالممارسة المريعة.
وفي معرض تعليقها على الخطة المقترحة، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه لا يجب على أي أحد أن يخفي حقيقته أو حقيقة من يحب.
مباريات كأس العالم اليوم
ضمن مباريات دور الـ16 من كأس العالم في روسيا، يواجه اليوم منتخب السويد نظيره السويسري فيما يلعب المنتخب الانجليزي مع نظيره الكولومبي.
اعتقال أحد كبار أمراء الحرب الموالين للحكومة في أفغانستان
قال الجيش الأفغاني إنه اعتقل نظام الدين قيصري أحد كبار أمراء الحرب الموالين للحكومة بعد أن هدد قوات الأمن خلال اجتماع في إقليم فارياب.
وقتل أربعة من حراس قيصري ورئيس شرطة مقاطعة قيصر، عندما حاولوا مقاومة اعتقاله في قاعدة عسكرية.
وقيصري مقرب جدا من عبد الراشد دوستم النائب الأول للرئيس الأفغاني.
ويقول مراقبون إن هذا النوع من الاعتقال لأمير حرب نافذ ومؤثر ويأتمر بأمره آلاف المقاتلين أمر غير مسبوق.
ويتوقع مراقبون أن يثير اعتقاله الخلافات داخل الحكومة الأفغانية بين الرئيس ونائبه.
النمسا تقول إنها مستعدة لمنع المهاجرين من العبور إلى ألمانيا
قالت الحكومة النمساوية إنها قد تتخذ إجراءات لحماية حدودها إذا ما أقدمت ألمانيا على تشديد نقاط التحكم على الحدود معها.
وكانت ألمانيا أعلنت عن التوصل لاتفاق لمنع المهاجرين القادمين من النمسا دخول أراضيها، وذلك خلال المحادثات التي أجرتها المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل أمس مع شركائها في الحكم لإنقاذ الائتلاف الحاكم.
وسوف يتم بموجب الاتفاق إنشاء مراكز مؤقتة على الحدود مع النمسا لاحتجاز المهاجرين لحين البت في أمرهم.
وقد وصفت ميركيل الاتفاق بأنه تسوية جيدة.
ريال مدريد ينفي الأنباء بشأن ضم نيمار
نفى نادي ريال مدريد الأنباء التي تحدثت عن أنه عرض مبلغا قياسيا يبلغ 310 ملايين يورو لضم النجم البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان.
وقال النادي في بيان " يرغب ريال مدريد في التأكيد على أن هذه المعلومات غير صحيحة على الاطلاق".
وأضاف "ريال مدريد لم يقدم أي عرض من أي نوع لباريس سان جيرمان أو للاعب".
ونيمار حاليا مع منتخب البرازيل في كأس العالم في روسيا وسجل هدفا وصنع آخر في الفوز 2-صفر على المكسيك في دور الستة عشر.