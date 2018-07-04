"درون سوبرمان" تصطدم بمفاعل نووي فرنسي، وأوبر وكريم "في مفاوضات اندماج أو استحواذ" في الشرق الأوسط

حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الحرب الدائرة في اليمن على حياة الأطفال.

وقالت هنرييتا فور (Henrietta Fore)، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، في أعقاب زيارة قامت بها لليمن واستغرقت أربعة أيام، إن طفلا يمنيا يلقى حتفه كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية الشديد جرَّاء الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

تصريحات المسؤولة الدولية تزامنت مع ورود تقارير تفيد باستئناف التحالف الذي تقوده السعودية هجماته على مدينة الحديدة اليمنية الساحلية بعد توقف دام لثلاثة أيام.