"درون سوبرمان" تصطدم بمفاعل نووي فرنسي، وأوبر وكريم "في مفاوضات اندماج أو استحواذ" في الشرق الأوسط
ملخص
- طائرة مسيرة إلكترونية من المطاط على هيئة "سوبرمان" تصطدم بمفاعل نووي فرنسي للتحذير من "ضعف الإجراءات الأمنية"
- تقارير عن بدء مفاوضات بين "أوبر" و "كريم" للاندماج أو الاستحواذ في الشرق الأوسط
- اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق رسميا بالفساد وخيانة الثقة
تغطية مباشرة
time_stated_uk
يونسيف: وفاة طفل يمني كل 10 دقائق بسبب سوء التغذية
حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الحرب الدائرة في اليمن على حياة الأطفال.
وقالت هنرييتا فور (Henrietta Fore)، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، في أعقاب زيارة قامت بها لليمن واستغرقت أربعة أيام، إن طفلا يمنيا يلقى حتفه كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية الشديد جرَّاء الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
تصريحات المسؤولة الدولية تزامنت مع ورود تقارير تفيد باستئناف التحالف الذي تقوده السعودية هجماته على مدينة الحديدة اليمنية الساحلية بعد توقف دام لثلاثة أيام.
توجيه الاتهام رسميا بالفساد وخيانة الثقة لرئيس وزراء ماليزيا السابق
مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق أمام المحكمة اليوم ، حيث وجهت له رسميا ثلاث تهم ، من بينها خيانة الثقة المتعلقة بفرع سابق لصندوق الاستثمار الحكومي . وقد دفع عبدالرازق ببراءته من كل تلك التهم.
وكان عبد الرازق قضى ليلته الأولي قيد الاحتجاز وذلك بعد اعتقاله في إطار تحقيق في ملابسات اختفاء مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي.
يمكنكم أيضا قراءة: ماليزيا: مسيرة نجيب رزاق من قمة السلطة إلى السجن
"أوبر وكريم "في مفاوضات اندماج أو استحواذ" في الشرق الأوسط
قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" إن شركتي أوبر وكريم، المتخصصتان بتقديم خدمات التوصيل من خلال تطبيقيهما على الهواتف الجوالة الذكية، شرعا في مفاوضات أولية لتوحيد جهودهم في الشرق الأوسط.
وقالت المصادر إن الشركة الأمريكية "أوبر" لا تريد أن تشتري أكثر من نصف أسهم "كريم"، وهي شركة خاصة لمستثمرين من جنسيات عدة ومقرها دبي، فحسب، بل تريد أن تشتري الشركة بأكملها للاستحواذ على تلك السوق الكبيرة.
درون على هيئة "سوبرمان" تصطدم بمفاعل نووي فرنسي للتحذير من "ضعف الإجراءات الأمنية"
أطلقت منظمة السلام الأخضر (التي تعرف بالإنجليزية بـ غرينبيس Greenpeace) طائرة مسيرة إلكترونية (درون) على شكل سوبرمان مصنوعة من المطاط الرقيق وجعلتها تصطدم بجدار أحد المفاعلات النووية في فرنسا.
وتقول المنظمة غير الحكومية، المعنية بالدفاع عن البيئة، إنها أرادت الاحتجاج بطريقة سلمية على وجود المفاعلات النووية، كما أنها لفتت الأنظار إلى ما وصفته بسهولة الاختراق الأمني لتلك المواقع الخطيرة وضعف إجراءات الأمن والسلامة داخلها.
ويبعد المفاعل النووي "باغاي Bugey" حوالي 20 ميلا من مدينة ليون، شرقي فرنسا. ويُحظر التحليق أو الطيران في المنطقة المحيطة بالمفاعل.