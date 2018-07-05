جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد فشل مفاوضات درعا، وصعوبات تعترض إنقاذ 12 طفلا من كهف في تايلاند

أعلنت الشرطة الإيرانية القبض على شخص جمع طنين من العملات الذهبية، لاستغلالها في التلاعب بالسوق في البلاد، وأطلقت عليه "سلطان العملات الذهبية".

وقال قائد شرطة طهران اللواء حسين رحيمي، إن الشخص يبلغ من العمر 58 عاما، لكنه لم يكشف عن اسمه، وأنه استعان بشركاء تعاونوا معه لجمع حوالي 250 ألف عملة ذهبية، خلال عشرة أشهر ماضية.

واستغرقت التحقيقات حول المتهم نحو أربعة أشهر، وثبت بالدليل للسلطات أنه كان يتلاعب بالسوق كيف يشاء عبر رفع وخفض الأسعار.

وتتجاوز كمية الذهب هذه احتياطيات بعض الدول من المعدن النفيس، فعلى سبيل المثال، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر يونيو/حزيران الماضي، بلغت احتياطيات كل من اليمن وألبانيا والسلفادور 1.6 طن فقط من الذهب.