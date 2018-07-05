جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد فشل مفاوضات درعا، وصعوبات تعترض إنقاذ 12 طفلا من كهف في تايلاند
ملخص
- استئناف القصف على درعا، وجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد فشل المفاوضات بين المعارضة والروس
- إصابة أكثر من 30 فلسطينيا فى اشتباكات مع الشرطة احتجاجا على إخلاء بدوٍ من قريتهم
- صعوبات تعترض إنقاذ 12 طفلا من كهف مغمور بالمياه في تايلاند
- اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية البريطانية بعد حادث تسمم زوجين بغاز أعصاب
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إيران: القبض على شخص جمع كمية من الذهب تتجاوز احتياطيات بعض الدول من المعدن النفيس
أعلنت الشرطة الإيرانية القبض على شخص جمع طنين من العملات الذهبية، لاستغلالها في التلاعب بالسوق في البلاد، وأطلقت عليه "سلطان العملات الذهبية".
وقال قائد شرطة طهران اللواء حسين رحيمي، إن الشخص يبلغ من العمر 58 عاما، لكنه لم يكشف عن اسمه، وأنه استعان بشركاء تعاونوا معه لجمع حوالي 250 ألف عملة ذهبية، خلال عشرة أشهر ماضية.
واستغرقت التحقيقات حول المتهم نحو أربعة أشهر، وثبت بالدليل للسلطات أنه كان يتلاعب بالسوق كيف يشاء عبر رفع وخفض الأسعار.
وتتجاوز كمية الذهب هذه احتياطيات بعض الدول من المعدن النفيس، فعلى سبيل المثال، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر يونيو/حزيران الماضي، بلغت احتياطيات كل من اليمن وألبانيا والسلفادور 1.6 طن فقط من الذهب.
اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية البريطانية بعد حادث تسمم زوجين بغاز أعصاب
قال وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد إنه سيترأس اجتماعا اليوم للجنة الطوارئ الحكومية المعروفة اختصارا باسم "كوبرا" لبحث حادث تسمم رجل وامرأة بغاز الأعصاب السام "نوفيتشوك" الذي تعرض له الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته منذ أشهر.
وعثر على الزوجان السبت الماضي مغشيا عليهما في منزلهما، وفي حالة حرجة، بمدينة أميزبوري جنوبي غرب انجلترا.
واستدعت أمس السلطات البريطانية فريقا من خبراء الأسلحة الكيمائية وعناصر من شرطة مكافحة الإرهاب للتحقيق في الحادث.. وأغلقت الشرطة الأماكن التي زارها المصابان، ومن بينها إحدى الكنائس، لكنها لم تخل المنازل القريبة من منزلهما.
صعوبات تعترض إنقاذ 12 طفلا من كهف مغمور بالمياه في تايلاند
محاولة أخرى لإمداد الأطفال ومدربهم بخط هاتفي للتواصل معهم من داخل الكهف
يجري منقذون وفريق من البحرية التايلندية محاولات أخرى من أجل توفير وسيلة اتصال عبر الهاتف للأطفال العالقين ومدربهم في كهف مغمور بالمياه منذ اكثر من عشرة ايام .
وكانت محاولات سابقة قد فشلت في توفير خط للهاتف ليتسنى للأطفال التواصل مع عائلاتهم مما قد يرفع معنوياتهم،بينما يبحث عمال الانقاذ طرق انقاذ الأطفال وإخراجهم من الكهف.
وقد تم سحب الاف الليترات من المياه من الكهف،في محاولة لاخراج الاطفال العالقين ومدربهم.
وكان اثني عشر مراهقا من فريق كرة قدم محلي ومدربهم قد ضلوا طريقهم، في 23 يونيو/حزيران، ودخلوا إلى كهف يمتد لسبعة كيلو مترات، وانعزلوا عن المخرج بسبب فيضان مفاجئ.
إصابة أكثر من 30 فلسطينيا فى اشتباكات مع الشرطة احتجاجا على إخلاء بدوٍ من قريتهم
تنتشر قوات الشرطة الاسرائيلية وحرس الحدود بكثافة حول الخان الأحمر وعرب الجهالين قرب أريحا لليوم الثاني على التوالي، في وقت تستمر الجرافات بتسوية الأراضي المؤدية إليهما بهدف تسهيل عمليات هدم منازل القريتين البدويتين.
ويستمر اعتصام عدد من النشطاء في مدرسة قرية الخان الأحمر لمنع هدمها.
واعتقل الجيش الإسرائيلي تسعة نشطاء في اشتباكات جرت يوم أمس حاول المتظاهرون فيها التضامن مع سكان القريتين، فيما أصيب أكثر من ثلاثين فلسطينيا بجروح فى اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية.
استئناف القصف على درعا، وجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد فشل المفاوضات بين المعارضة والروس
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن اليوم الخميس جلسة طارئة لبحث الهجمات التي يشنها الجيش السوري بدعم جوي روسي على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في درعا جنوب غرب سورية، ونزوح 300 ألف شخص عن منازلهم.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سلاح الجوي الروسي استأنف عملياته في درعا بعدما أعلن متحدث باسم المعارضة المسلحة فشل المحادثات مع المندوبين الروس.
وقال المرصد إن القصف استهدف بلدتي طفس شمال غربي مدينة درعا وصيدا إلى الشرق منها.