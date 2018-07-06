بالون "ترامب الرضيع" في سماء لندن، ومن يملك القناة التي "تسرق" حقوق البث من بي إن سبورتس القطرية؟

تعقد رئيسة الوزراء البريطانية ، تيريزا ماي ، اجتماعا لكامل مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة في منزلها الريفي، ووصف الاجتماع بانه حاسم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف اختصارا باسم "بريكست".

وسيحاول مجلس الوزراء خلاله التوصل الىاتفاق على رؤية مشتركة لعلاقات المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. ويأـي هذا الاجتماع في وقت تشهد في حكومة حزب المحافظين والحزب ذاته انقساما شديدا حول تلك القضية.

وتجنبت رئيسة الوزراء حتى الآن الدخول في مواجهة مع المتحمسين لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أو مع أولئك الذين يريدون بقاء المملكة المتحدة قريبة من بروكسل.

ولن يحمل الوزراء هواتفهم داخل الاجتماع كما ستظل المناقشات سرية حتى يتم التوصل إلى نتيجة.