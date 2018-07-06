بالون "ترامب الرضيع" في سماء لندن، ومن يملك القناة التي "تسرق" حقوق البث من بي إن سبورتس القطرية؟
ملخص
- بالون "ترامب الرضيع" في سماء لندن
- اتحادات التنس العالمية تطالب بإغلاق قناة بي أوت كيو boutQ
- "اجتماع حاسم" اليوم في منزل رئيسة الوزراء البريطانية بشأن "بريكست"
- الصين تتهم واشنطن بشن أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي
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بواسطة أحمد ماهر
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الصين تتهم واشنطن بشن أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي
اتهمت بكين واشنطن بإطلاق ما وصفته بانه أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي بعد فرضها رسوما جمركية على الواردات الصينية بقيمة 34 مليار دولار في منتصف ليل أمس بتوقيت الولايات المتحدة.
وقالت وزارة التجارة الصينية ان هذا النوع من الرسوم الجمركية نموذج للابتزاز ويعوق وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي ويثير اضطرابات السوق العالمية.
ويترقب الخبراء ردود فعل الأسواق العالمية على الإجراءات الأمريكية وسط تحذيرات بأن الإجراءات الانتقامية بين البلدين ستشكل هزة للاقتصاد العالمي وتضرب النظام التجاري العالمي.
"اجتماع حاسم" اليوم في منزل رئيسة الوزراء البريطانية بشأن "بريكست"
تعقد رئيسة الوزراء البريطانية ، تيريزا ماي ، اجتماعا لكامل مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة في منزلها الريفي، ووصف الاجتماع بانه حاسم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف اختصارا باسم "بريكست".
وسيحاول مجلس الوزراء خلاله التوصل الىاتفاق على رؤية مشتركة لعلاقات المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. ويأـي هذا الاجتماع في وقت تشهد في حكومة حزب المحافظين والحزب ذاته انقساما شديدا حول تلك القضية.
وتجنبت رئيسة الوزراء حتى الآن الدخول في مواجهة مع المتحمسين لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أو مع أولئك الذين يريدون بقاء المملكة المتحدة قريبة من بروكسل.
ولن يحمل الوزراء هواتفهم داخل الاجتماع كما ستظل المناقشات سرية حتى يتم التوصل إلى نتيجة.
اتحادات التنس العالمية تطالب بإغلاق قناة بي أوت كيو boutQ
ازدادت الاحتجاجات والإدانات الرسمية من هيئات ومنظمات رياضية دولية لما تصفه بسرقة قناة تسمى "بي أوت كيو boutQ لحقوق بث مباريات وفعاليات في مختلف الألعاب، تملكها القناة القطرية بي إن سبورتbeIN Sport s.
ودعت اتحادات التنس العالمية أمس الخميس في بيان مشترك إلى إغلاق تلك القناة التي لا يُعرف على وجه التحديد من الذي يملكها.
ونفت السعودية اتهامات لها بأنها تمول القناة لتحدي القناة القطرية.
ومن بين المنظمات الدولية التي دعت إلى اتخاذ إجراءات عقابية وصارمة ضد القناة: الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واتحاد كرة القدم الأوروبي "يويفا"، وسباق السيارات العالمي "فورمولا وان".
بالون "ترامب الرضيع" في سماء لندن
سيرفع بالون ضخم برتقالي اللون يصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هيئة طفل رضيع يرتدي حفّاظة في حديقة بالقرب من مجلس العموم بوسط لندن يوم الجمعة المقبل احتجاجا على زيارة ترامب للمملكة المتحدة.
ووافق محافظ لندن صادق خان على رفع البالون، الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، بناء على طلب تقدم به منظمون للاحتجاجات التي ستشهدها لندن وقت زيارة ترامب بسبب مواقفه المعادية، على حد وصفهم، للمهاجرين، والأقليات العرقية، وتأييده لشخصيات يمينية متطرفة.
ويقول خان إن ترامب شخص غير مرحب به في لندن، ولكنه أوضح أنه سمح بهذه التظاهرة استنادا إلى حق الآخرين في التعبير عن الرأي بحرية.
ووقع أكثر من مليون شخص في بريطانيا وخارجها وثيقة إلكترونية تحتج على زيارة ترامب، كما جمع متظاهرون قرابة 17 ألف جنيه إسترليني لتنظيم تظاهرة "ترامب الرضيع".