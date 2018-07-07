"أحبك أمي، وأحبك أبي" رسالة بخط اليد من الأطفال العالقين في الكهف بتايلاند، وكريستوفر كولومبوس يرتدي سترة نجاة "تضامنا" مع اللاجئين

AFP

يعتزم بعض من أفراد الجالية السويدية الكبيرة في لندن مشاهدة مباراة منتخب بلادهم اليوم ضد إنجلترا في دور ربع النهائي من كأس العالم في أحد متاجر الأثاث السويدية الشهيرة "إيكيا".

ويعيش في العاصمة البريطانية أكبر جالية سويدية في الخارج، إذ يبلغ عدد أفرادها 100 ألف شخص.

ويقول سويديون لصحيفة "إيفيننغ استاندرد" البريطانية إنهم يذهبون إلى "إيكيا" في كل مرة يشعرون فيها بالحنين إلى وطنهم.

BBC Arabic

AFP منتخب السويد.