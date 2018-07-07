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"أحبك أمي، وأحبك أبي" رسالة بخط اليد من الأطفال العالقين في الكهف بتايلاند، وكريستوفر كولومبوس يرتدي سترة نجاة "تضامنا" مع اللاجئين

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ملخص

  1. "أحبك أمي، وأحبك أبي" رسالة بخط اليد من الأطفال العالقين في الكهف بتايلاند
  2. تحقيق فرنسي: حريق في قمرة القيادة السبب الأكثر احتمالا لسقوط طائرة "مصر للطيران" عام 2016
  3. كريستوفر كولومبوس يرتدي سترة نجاة "تضامنا" مع اللاجئين
  4. ترامب يريد بناء جدار آخر. هذه المرة في إيرلندا لصد أمواج المحيط
  5. اليابان: مصرع 16 شخصا وجرح 40 آخرين في فيضانات وانزلاقات أرضية

تغطية مباشرة

بواسطة أحمد ماهر

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سويديون سيشاهدون مباراة منتخب بلادهم ضد إنجلترا في "إيكيا"

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AFP

يعتزم بعض من أفراد الجالية السويدية الكبيرة في لندن مشاهدة مباراة منتخب بلادهم اليوم ضد إنجلترا في دور ربع النهائي من كأس العالم في أحد متاجر الأثاث السويدية الشهيرة "إيكيا".

ويعيش في العاصمة البريطانية أكبر جالية سويدية في الخارج، إذ يبلغ عدد أفرادها 100 ألف شخص.

ويقول سويديون لصحيفة "إيفيننغ استاندرد" البريطانية إنهم يذهبون إلى "إيكيا" في كل مرة يشعرون فيها بالحنين إلى وطنهم.

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BBC Arabic
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AFP
منتخب السويد.
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AFP
منتخب إنجلترا.

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ترامب يريد بناء جدار آخر. هذه المرة في إيرلندا لصد أمواج المحيط

يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء جدار، لكن ليس على غرار الجدار الذي تعهد ببنائه على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك أثناء حملته الانتخابية، ولكن في إيرلندا.

فقبل أربعة أعوام، اشترى ترامب منتجعا للغولف والفنادق في قرية دونبيغ جنوب غربي إيرلندا، ويريد بناء جدار يصد أمواج المحيط الأطلسي عن ملاعبه.

واعترضت جماعات عدة على منح ترامب الترخيص ببناء جدار الصد، فيما يرى بعض أهالي المنطقة إن الشاطئ يتآكل بفعل الأمواج، وما لم يبن الجدار ستحل كارثة بالملاعب وبمن يسكنون جوارها.

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AFP

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تحقيق فرنسي: حريق في قمرة القيادة السبب الأكثر احتمالا لسقوط طائرة "مصر للطيران" عام 2016

قال محققون فرنسيون إن حريقا في قمرة القيادة هو السبب الأكثر احتمالا لتحطم طائرة شركة مصر للطيران من طراز اير باص 320 في العام 2016، أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وذكر بيان نشره مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي أن المعلومات التي تم الحصول عليها من الصندوقين الأسودين للطائرة ترجح أن حريقا اندلع في قمرة القيادة عندما كانت تحلق على ارتفاع كبير.

وأوضح أن النيران انتشرت في الطائرة إثر الحريق، وبالتالي تم فقدان السيطرة عليها.

وتتعارض نتيجة هذا التحقيق مع نتائج تحقيق أولي للجانب المصري أشارت إلى أنه تم العثور على آثار مواد متفجرة على رفات بعض الضحايا في الحادث الذي أسفر عن مصرع 66 شخصا بينهم أربعون مصريا وخمسة عشر فرنسيا.

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صورة أرشيفية للطائرة المنكوبة.
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حطام من الطائرة المنكوبة عرضتها صفحة الجيش المصري على فيسبوك.

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اليابان: مصرع 16 شخصا وجرح 40 آخرين في فيضانات وانزلاقات أرضية

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PA

قال مسؤولو إدارة الكوارث في اليابان إن ستة عشر شخصا قتلوا وأصيب أربعون آخرون في فيضانات وانزلاقات أرضية أعقبت هطول أمطار موسمية.

ولا يزال أكثر من خمسين شخصا في عداد المفقودين، كما تضرر نحو خمسمئة بيت من الكارثة.

وقد أمرت السلطات نحو مليون ونصف المليون شخص بإخلاء بيوتهم في مناطق غربي ووسط البلاد.

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كريستوفر كولومبوس يرتدي سترة نجاة "تضامنا" مع اللاجئين

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AFP

عبر مدافعون ومدافعات عن حقوق الإنسان في مدينة برشلونة الإسبانية عن تضامنهم مع أسر آلاف من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين غرقوا في البحر المتوسط بتصميم سترة نجاة ضخمة ووضعوها على تمثال لكريستوفر كولومبوس، الرحالة الإيطالي الذي ينسب إليه اكتشاف الأمريكيتين.

وكتب النشطاء على السترة كلمتي "أذرع مفتوحة" للتعبير عن ترحيبهم باللاجئين الذين يهربون من ويلات الحروب في الشرق الأوسط ويقصدون دول أوروبية مثل ألمانيا والنمسا.

ومات 1,405 مهاجرين غير شرعيين غرقا أثناء محاولتهم عبور المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية منذ بداية العام الجاري، وفقا لإحصاءات وكالة الأمم المتحدة للهجرة.

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AFP

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"أحبك أمي، وأحبك أمي" رسالة بخط اليد من الأطفال العالقين في الكهف بتايلاند

أرسل الأطفال العالقون في كهف شمالي تايلاند منذ أسبوعين رسائل خطية إلى عائلاتهم، في محاولة لتطمينهم.

وكتب أحدهم: "أحبك أمي، وأحبك أبي"، وقال آخر: "جمعينا في حالة طيبة، لا تقلقوا"، وكتبوا قائمة طويلة من الطعام الذي يشتهونه.

وضل اثنا عشر طفلا، تتراواح أعمارهم بين 11 إلى 16 عاما، من فريق كرة قدم محلي ومدربهم، 25 عاما، طريقهم، في 23 يونيو/حزيران، ودخلوا إلى كهف يمتد لسبعة كيلو مترات، وانعزلوا عن المخرج بسبب فيضان مفاجئ.

وحُدد موقعهم بعد حوالي سبعة أيام من فقدان الاتصال بهم إلا أن عملية إخراجهم تواجه صعوبات جمة بسبب وعورة تضاريس الكهف المغمور بالمياه.

وداعب أحد أعضاء فريق الإنقاذ من البحرية التايلاندية مدرسي الأطفال، قائلا "لا تعطوهم واجبات مدرسية كثيرة عندما يعودون إلى منازلهم".

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AFP
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Getty Images

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