الأمم المتحدة تقول إن معظم النازحين غادروا حدود الأردن عائدين إلى سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده لن تقبل بتموضع القوات الإيرانية أو القوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية سواء في مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية أو بعيدة عنها.

وأضاف نتانياهو أنه سيعقد اجتماعا هذا الأسبوع في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنه سيوضح " في هذا اللقاء مرة أخرى المبدأين الأساسيين اللذين يميزان السياسة الإسرائيلية: أولا لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية وللقوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية - ليس في مناطق قريبة من الحدود وليس في مناطق بعيدة عنها. ثانيا سنطالب من سوريا ومن الجيش السوري الحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك من العام 1974 بحذافيرها."