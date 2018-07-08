الأمم المتحدة تقول إن معظم النازحين غادروا حدود الأردن عائدين إلى سوريا

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ملخص

  1. إسرائيل تقول إنها لن تسمح بتموضع القوات الإيرانية في أي جزء من الأراضي السورية
  2. الأمم المتحدة تقول إن معظم النازحين غادروا حدود الأردن عائدين إلى سوريا

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ترامب يتوقع اختفاء نيويورك تايمز وواشنطن بوست

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر" إن موقع تويتر يحذف الحسابات الزائفة بسرعة قياسية. فهل سيشمل ذلك حساب صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، وماكينة الدعاية لموقع أمازون، وحسابات صحيفة واشنطن بوست وهولاء دائما ما ينقلون عن مصادر مجهولة وبرأيي غير موجودة. ستختفي المؤسستان في غضون سبع سنوات.

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إسرائيل تقول إنها لن تسمح بتموضع القوات الإيرانية في أي جزء من الأراضي السورية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده لن تقبل بتموضع القوات الإيرانية أو القوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية سواء في مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية أو بعيدة عنها.

وأضاف نتانياهو أنه سيعقد اجتماعا هذا الأسبوع في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنه سيوضح " في هذا اللقاء مرة أخرى المبدأين الأساسيين اللذين يميزان السياسة الإسرائيلية: أولا لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية وللقوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية - ليس في مناطق قريبة من الحدود وليس في مناطق بعيدة عنها. ثانيا سنطالب من سوريا ومن الجيش السوري الحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك من العام 1974 بحذافيرها."

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
Getty Images
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

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الأمم المتحدة تقول إن معظم النازحين غادروا حدود الأردن عائدين إلى سوريا

أعلن مسؤول رفيع بمكتب الأمم المتحدة في الأردن أن معظم النازحين السوريين إلى معبر نصيب-جابر الحدودي قد غادروا عائدين إلى سوريا.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بنزوح عشرات الآلاف من السكان إلى منطقة قرب الحدود السورية-الأردنية بعد أن هاجمت القوات الحكومية مواقع المعارضة في جنوب غرب سوريا.

ويأتي هذا بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين المعارضة ومفاوضين روس يوم الجمعة.

وتقول رولا أمين الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن إعادة النازحين هو مطلب رئيسي للمفوضية.

عائلات تعود إلى القرى الشرقية في درعا
Getty Images
عائلات تعود إلى القرى الشرقية في درعا

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