حضور دولي في مراسم تنصيب أردوغان، وإيران تطلب سحب 300 مليون يورو من ألمانيا
ملخص
- حضور دولي في مراسم تنصيب أردوغان
- تأهب أمني كبير في أنقرة استعداد لمراسم تنصيب أردوغان
- إسرائيل تتهم سائحة تركية بمساعدة حماس بخمس زجاجات عطر
- رئيس الوزراء الياباني يلغي زيارة إلى مصر والسعودية بسبب الفيضانات
- إيران تطلب سحب 300 مليون يورو من ألمانيا
- الهند تمنع المسلمين من غير سكان أغرة من أداء صلاة الجمعة في تاج محل
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الهند تمنع المسلمين من غير سكان أغرة من أداء صلاة الجمعة في تاج محل
أمرت المحكمة العليا في الهند بعدم السماح للمسلمين الذين لا يعيشون في مدينة أغرة بأداء صلاة الجمعة في جامع تاج محل.
وقال القضاة في المحكمة العليا إن الواجب يقتضي الحفاظ على المكان الذي يصنف مع عجائب الدنيا السبع ويعود للقرن السابع عشر.
ويأتي قرار المحكمة ردا على طعن سابق لقرار حكومي منع غير المقيمين في المدينة من أداء صلاة الجمعة في مسجد ضمن المعلم التاريخي.
وقالت الإدارة المحلية لتاج محل إن القرار يسمح فقط للسكان المحليين بأداء صلاة الجمعة في تاج محل لأسباب أمنية.
ويشتكي عدد من السكان المحليين من أن الزوار والسياح يستغلون الوضع من أجل دخول تاج محل يوم الجمعة مجانا.
المعارضة السورية تتهم الحكومة السورية بخرق اتفاق توسطت فيه روسيا حول درعا
فرض الجيش السوري وحلفاؤه حصارا صباح اليوم على جيب المعارضة في مدينة درعا جنوب سوريا، بهدف استكمال السيطرة على المدينة التي شهدت أولى المظاهرات المناهضة للسطات السورية عام 2011.
وذكر مقاتلون من المعارضة السورية إن عدة آلاف محاصرون حاليا بعد دخول قوات الجيش السوري إلى المنطقة، وهو ما يخالف اتفاقا توسطت فيه روسيا لإجلاء المسلحين.
ومن سوريا أيضا، نقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن متحدث عسكري سوري قوله إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف قاعدة تي فور الجوية في محافظة حمص أمس الأحد.
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي على الحادث.
إسرائيل تتهم سائحة تركية بمساعدة حماس بخمس زجاجات عطر
اتهمت إسرائيل السائحة التركية إبرو أوزكان بالمساعدة في تهريب أموال وطرود إلى حركة حماس.
وتحتجز إسرائيل إبرو البالغة من العمر 27 عاما منذ الشهر الماضي عندما ألقي القبض عليها أثناء محاولة الصعود إلى طائرة في تل أبيب.
وتواجه إبرو عدة اتهامات من بينها تهريب خمس زجاجات من العطور وهو ما وصفه محاميها بأنه أمر تافه وطالب بالإفراج عنها.
ورغم اتهامها بجلب مواد أخرى فقد وضع ممثلو الإدعاء على رأس القائمة تهريبها لخمس زجاجات من العطور لبيعها من أجل جمع أموال لحماس.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حين سئل عنها إنها "أختنا" واتهم إسرائيل "باتخاذ إجراءات قمعية ضد مواطنينا الذين يسافرون إلى القدس".
تأهب أمني كبير في أنقرة استعداد لمراسم تنصيب أردوغان
رفعت السلطات التركية، حالة التأهب الأمني في العاصمة أنقرة، عشية أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لولاية ثانية.
وذكرت مصادر أمنية أن 10 آلاف شرطي سيتولون حراسة العاصمة أثناء المراسم، بينهم قوات خاصة وعناصر شعبتي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وقوات مكافحة الشغب، ومتخصصين في إبطال مفعول المتفجرات، وعناصر شرطة المرور.
وأشارت المصادر أن مديرية الأمن العامة، نشرت قناصين على أسطح مقرات ومواقع حساسة في أنقرة، مدعومة بغطاء جوي من قبل مروحيات شرطة، فضلا عن فرق الهجوم المضادة التي ستتولى حماية الضيوف، مع نشر كلاب بوليسية في نقاط التفتيش الأمنية.
إيران تطلب سحب 300 مليون يورو من ألمانيا
ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن السلطات الألمانية تدرس طلبا من إيران لسحب 300 مليون يورو من حسابات مصرفية في المانيا وتحويلها إلى إيران.
وقالت الصحيفة إن إيران أبلغت هيئة الرقابة المالية الألمانية أنها تحتاج الأموال "لتوفرها للمواطنين الإيرانيين الذي يحتاجون للسيولة عند السفر إلى الخارج في ضوء عجزهم عن الحصول على بطاقات ائتمانية معتمدة".
وتدرس الهيئة الطلب الذي أطلعت عليه مسؤولين كبارا في المستشارية ووزارة الخارجية ووزارة المالية، بحسب الصحيفة.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) امتنع عن التعقيب وأحجمت متحدثة باسم البنك الأوروبي الإيراني عن التعليق بسبب قوانين السرية المصرفية.
رئيس الوزراء الياباني يلغي زيارة إلى مصر والسعودية بسبب الفيضانات
ألغى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جولة خارجية كان من المقرر أن يقوم بها هذا الأسبوع لعدة دول من بينها مصر والسعودية وذلك في أعقاب مقتل أكثر من مائة شخص جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في مناطق غربي البلاد.
ويحاول عمال الانقاذ شق طريقهم عبر الطين والركام من أجل الوصول إلى الأشخاص المحاصرين بفعل الفيضانات والانزلاقات الطينية، حيث لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.
حضور دولي في مراسم تنصيب أردوغان
يعتزم قادة 22 بلدا ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة، فضلا عن أمناء ست منظمات دولية، المشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة مساء اليوم.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية في البرلمان، عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت غرينتش، ثم ينتقل بعدها لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.
وأضافت المصادر أن مراسم تنصيب أردوغان في المجمع الرئاسي ستقام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات والوفود الأجنبية، إلى جانب مدعوين أتراك.
وأوضحت المصادر أنه بعد انتهاء المراسم سيقيم أردوغان مأدبة عشاء لرؤساء الدول والحكومات والبرلمانات المشاركين.
ومن المقرر أن يعلن أردوغان، عبر مؤتمر صحفي ليلا، طاقم الرئاسة.