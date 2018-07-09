حضور دولي في مراسم تنصيب أردوغان، وإيران تطلب سحب 300 مليون يورو من ألمانيا

أمرت المحكمة العليا في الهند بعدم السماح للمسلمين الذين لا يعيشون في مدينة أغرة بأداء صلاة الجمعة في جامع تاج محل.

وقال القضاة في المحكمة العليا إن الواجب يقتضي الحفاظ على المكان الذي يصنف مع عجائب الدنيا السبع ويعود للقرن السابع عشر.

ويأتي قرار المحكمة ردا على طعن سابق لقرار حكومي منع غير المقيمين في المدينة من أداء صلاة الجمعة في مسجد ضمن المعلم التاريخي.

وقالت الإدارة المحلية لتاج محل إن القرار يسمح فقط للسكان المحليين بأداء صلاة الجمعة في تاج محل لأسباب أمنية.

ويشتكي عدد من السكان المحليين من أن الزوار والسياح يستغلون الوضع من أجل دخول تاج محل يوم الجمعة مجانا.