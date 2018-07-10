إصابة جورج كلوني في حادث تصادم في إيطاليا، والعثور على جثث ثلاثة أطفال بمنطقة الهرم بمصر
ملخص
- إصابة جورج كلوني في حادث تصادم في إيطاليا
- السماح لأرملة معارض صيني بمغادرة البلاد
- العثور على جثث ثلاثة أطفال بمنطقة الهرم بمصر
- الصين تتعهد بتقديم قروض لسورية والأردن ولبنان وفلسطين واليمن
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أمريكا تطالب ألمانيا بمنع إيران من سحب أموال
طلب السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل لدى ألمانيا من برلين منع إيران من سحب مبلغ نقدي ضخم من حسابات مصرفية في ألمانيا.
وقال جرينيل إن الحكومة الأمريكية قلقة للغاية من خطط طهران تحويل مئات الملايين من اليورو لإيران نقدا.
وأضاف "نطلب من الحكومة الألمانية على أعلى مستوى التدخل ووقف الخطة".
النيابة العامة المصرية تقرر تشريح جثث ثلاثة أطفال عثر عليها في الشارع
قررت النيابة العامة تشريح جثث ثلاثة أطفال، بعدما عثر عليها ملقاة في شارع رئيسي بمنطقة الطالبية بالهرم.
وقال مصدر بمصلحة الطب الشرعي لبي بي سي، ردا على روايات شهود عيان أن هناك أعضاء بشرية مفقودة من الجثث الثلاث، إن التشريح سيكشف أسباب الوفاة فضلا عما إذا ما كانوا قد تعرضوا لاستئصال أعضاء من عدمه.
وأوضح المصدر أن الجثث لم تنقل بعد للطب الشرعي لتشريحها، وأن معظم التقارير الإخبارية غير دقيقة كونها "تستبق التشريح الطبي الذي يفصل في الأمر".
إصابة جورج كلوني في حادث تصادم في إيطاليا
جرح الممثل جورج كلوني في حادث تصادم في مدينة سردينيا في إيطاليا.
وكلوني يعمل على تصوير عمل تلفزيوني في سردينيا يحمل اسم ( كاتش 22).
وقال مسؤول في مشفة سردينيا إن كلوني دخل المشفى وخرج.
وأفادت أنباء أن كلوني أصيب في الورك ولكن الإصابة ليست خطيرة.
مقتل عشرة أشخاص جراء تفجير قرب مقر الاستخبارات الأفغانية
قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص من بينهم ثمانية مدنيين، في تفجير ضرب مدينة جلال أباد في شرقي أفغانستان.
ويقول مسؤولون إن انتحاريا اقترب من مقر للاستخبارات الأفغانية في المدينة قبل أن يقوم بزرع المتفجرات هناك.
هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث رغم أن المدينة المتاخمة للحدود مع باكستان شهدت الكثير من الهجمات التي شنها مسلحون إسلاميون.
السماح لأرملة معارض صيني بمغادرة البلاد
تفيد التقارير الواردة من الصين بالسماح لأرملة المعارض الصينى الفائز بجائزة نوبل للسلام ليو شيابو بمغادرة بكين.
وقال أصدقاء العائلة إنها استقلت طائرة إلى برلين بعد أن كانت تحت الإقامة الجبرية منذ أن مُنح زوجها جائزة نوبل للسلام في عام 2010 .
وكانت السلطات الصينية حكمت على الزوج قبل ذلك بعام بالسجن 11 عاما بتهمة التحريض على تقويض سلطة الدولة، و توفي بسرطان الكبد العام الماضي ،ولم تُتهم أرملته بأية جريمة.
العثور على جثث ثلاثة أطفال بمنطقة الهرم بمصر
سادت حالة من الذعر منطقة الطالبية القريبة من هضبة الأهرام بالجيزة بعدما عثر أهالي المنطقة على ثلاث جثث لأطفال ملقاة بالقرب من فندق شهير بمنطقة الهرم صباح اليوم الثلاثاء.
وتجمع الأهالي بمحيط موقع الحادث، فيما قامت الأجهزة الأمنية بفرض طوق أمني حول الجثث التي وصلت النيابة لمعاينتها.
وقال شاهدا عيان لبي بي سي إن الجثامين لأطفال لا يتجاوزون العاشرة من عمرهم، بها جميعا جروح قطعية غائرة بمنطقة الرقبة.
وشكلت وزارة الداخلية فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة وشرطة ضبط المتهمين وعمل التحريات حولها.
فيما ذكرت تقارير إخبارية لصحف ومواقع إخبارية محلية إن الجثث "لا يوجد بها أي أحشاء وأن مصادر أمنية ترجح أن يكون الأطفال الثلاثة ضحايا لعصابة للاتجار بالأعضاء البشرية"، ولكن مصدرا أمنيا تحدثت إليه بي بي سي أكد أن الوقت مبكر على تحديد سياق الواقعة.
الليرة التركية تعوض معظم خسائرها
عوضت الليرة التركية اليوم الجانب الأكبر من الخسائر التي تكبدتها ليل الاثنين، بعد أن انخفضت نحو ثلاثة بالمئة عقب إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان عن حكومته الجديدة.
وبلغت قيمة العملة التركية 4.6640 ليرة للدولار.
الصين تتعهد بتقديم قروض لسورية والأردن ولبنان وفلسطين واليمن
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بحزمة تشمل قروضا تبلغ 20 مليار دولار ومساعدات مالية بحوالي 106 ملايين دولار لدول في الشرق الأوسط في إطار ما وصفه بنموذج لإحياء النمو الاقتصادي بالمنطقة.
وقال شي خلال اجتماع مع ممثلي 21 دولة عربية في بكين إن التنمية هي مفتاح حل العديد من المشاكل الأمنية بالشرق الأوسط.
وأعلن شي أن الصين ستقدم 100 مليون يوان (15 مليون دولار) مساعدات لفلسطين دعما للتنمية الاقتصادية إلى جانب 600 مليون يوان (91 مليون دولار) أخرى للأردن وسوريا ولبنان واليمن.