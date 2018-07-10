إصابة جورج كلوني في حادث تصادم في إيطاليا، والعثور على جثث ثلاثة أطفال بمنطقة الهرم بمصر

قررت النيابة العامة تشريح جثث ثلاثة أطفال، بعدما عثر عليها ملقاة في شارع رئيسي بمنطقة الطالبية بالهرم.

وقال مصدر بمصلحة الطب الشرعي لبي بي سي، ردا على روايات شهود عيان أن هناك أعضاء بشرية مفقودة من الجثث الثلاث، إن التشريح سيكشف أسباب الوفاة فضلا عما إذا ما كانوا قد تعرضوا لاستئصال أعضاء من عدمه.

وأوضح المصدر أن الجثث لم تنقل بعد للطب الشرعي لتشريحها، وأن معظم التقارير الإخبارية غير دقيقة كونها "تستبق التشريح الطبي الذي يفصل في الأمر".