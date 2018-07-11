اعتقال داعية تلفزيوني تركي اشتهر بظهوره مع راقصات في ملابس فاضحة

من المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بروكسل اليوم قمة لقادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو، والتى توقع ترامب بأنها ستكون أصعب من اجتماعه مع الرئيس الروسي في فنلندا يوم الاثنين المقبل.

وبدأ ترامب جولته الأوروبية التي تستمر أسبوعا بتصعيد انتقاداته لحلفائه الأوروبيين.

وفي سلسة من التغريدات عبر تويتر، انتقد ترامب ما قال إنه إنفاق دفاعي أوروبي غير كاف.