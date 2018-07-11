اعتقال داعية تلفزيوني تركي اشتهر بظهوره مع راقصات في ملابس فاضحة
ملخص
- اعتقال داعية تلفزيوني تركي اشتهر بظهوره مع راقصات في ملابس فاضحة
- نتانياهو يلتقي بوتين لرفض أي وجود إيراني في سوريا
- الصين تحذر أمريكا من فرض مزيد من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية
- ترامب يحضر قمة الناتو في بروكسل اليوم
تغطية مباشرة
time_stated_uk
اعتقال داعية تلفزيوني تركي اشتهر بظهوره مع راقصات في ملابس فاضحة
اعتقلت السلطات التركية داعية تلفزيوني كان يظهر في برامجه يرقص مع نساء يرتدين ملابس مثيرة وفاضحة.
وتقول السلطات إنها اعتقلت الداعية عدنان أوكتار للاشتباه بقيادته لعصابة إجرامية متورطة في جرائم مالية واستغلال جنسي للأطفال.
وداهمت الشرطة منزل أوكتار في اسطنبول واعتقلته بعد مواجهة قصيرة مع حراسه.
واعتقلت الشرطة أيضا أكثر من 200 من أتباعه في خمس محافظات تركية.
وكانت السلطات التركية أوقفت برنامجه التلفزيوني في شهر شباط فبراير الماضي قائلا إنه يعتدي على حقوق النساء.
شاهد بعض مقاطع برامجه
الصين تحذر أمريكا من فرض مزيد من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية
حذرت الصين من أنها سترد على مقترح الحكومة الأميركية لفرض رسوم على مزيد من المنتجات الصينية بقيمة مئتي مليار دولار.
ووصفت وزارة التجارة المقترح بأنه غير مقبول على الإطلاق، وسيُضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها، وكذلك مصالح الصين وباقي دول العالم.
ترامب يحضر قمة الناتو في بروكسل اليوم
من المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بروكسل اليوم قمة لقادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو، والتى توقع ترامب بأنها ستكون أصعب من اجتماعه مع الرئيس الروسي في فنلندا يوم الاثنين المقبل.
وبدأ ترامب جولته الأوروبية التي تستمر أسبوعا بتصعيد انتقاداته لحلفائه الأوروبيين.
وفي سلسة من التغريدات عبر تويتر، انتقد ترامب ما قال إنه إنفاق دفاعي أوروبي غير كاف.
نتانياهو يلتقي بوتين لرفض أي وجود إيراني في سوريا
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث تطورات الصراع السوري ورفض إسرائيل لأي وجود إيراني في سوريا.
في هذه الأثناء، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان أي جندي سوري من الاقتراب من المنطقة العازلة عند الحدود مع الجولان المحتل.