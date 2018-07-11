الداعية التلفزيوني التركي عدنان اوكتار المعروف باسم هارون يحيى

اعتقال داعية تلفزيوني تركي اشتهر بظهوره مع راقصات في ملابس فاضحة

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. اعتقال داعية تلفزيوني تركي اشتهر بظهوره مع راقصات في ملابس فاضحة
  2. نتانياهو يلتقي بوتين لرفض أي وجود إيراني في سوريا
  3. الصين تحذر أمريكا من فرض مزيد من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية
  4. ترامب يحضر قمة الناتو في بروكسل اليوم

تغطية مباشرة

time_stated_uk

اعتقال داعية تلفزيوني تركي اشتهر بظهوره مع راقصات في ملابس فاضحة

اعتقلت السلطات التركية داعية تلفزيوني كان يظهر في برامجه يرقص مع نساء يرتدين ملابس مثيرة وفاضحة.

وتقول السلطات إنها اعتقلت الداعية عدنان أوكتار للاشتباه بقيادته لعصابة إجرامية متورطة في جرائم مالية واستغلال جنسي للأطفال.

وداهمت الشرطة منزل أوكتار في اسطنبول واعتقلته بعد مواجهة قصيرة مع حراسه.

واعتقلت الشرطة أيضا أكثر من 200 من أتباعه في خمس محافظات تركية.

وكانت السلطات التركية أوقفت برنامجه التلفزيوني في شهر شباط فبراير الماضي قائلا إنه يعتدي على حقوق النساء.

شاهد بعض مقاطع برامجه

View more on youtube

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

الصين تحذر أمريكا من فرض مزيد من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية

حذرت الصين من أنها سترد على مقترح الحكومة الأميركية لفرض رسوم على مزيد من المنتجات الصينية بقيمة مئتي مليار دولار.

ووصفت وزارة التجارة المقترح بأنه غير مقبول على الإطلاق، وسيُضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها، وكذلك مصالح الصين وباقي دول العالم.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

ترامب يحضر قمة الناتو في بروكسل اليوم

من المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بروكسل اليوم قمة لقادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو، والتى توقع ترامب بأنها ستكون أصعب من اجتماعه مع الرئيس الروسي في فنلندا يوم الاثنين المقبل.

وبدأ ترامب جولته الأوروبية التي تستمر أسبوعا بتصعيد انتقاداته لحلفائه الأوروبيين.

وفي سلسة من التغريدات عبر تويتر، انتقد ترامب ما قال إنه إنفاق دفاعي أوروبي غير كاف.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

نتانياهو يلتقي بوتين لرفض أي وجود إيراني في سوريا

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث تطورات الصراع السوري ورفض إسرائيل لأي وجود إيراني في سوريا.

في هذه الأثناء، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان أي جندي سوري من الاقتراب من المنطقة العازلة عند الحدود مع الجولان المحتل.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى