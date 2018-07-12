ظهور قطار سكة حديد في مترو الأنفاق بمصر، وصياد أمريكي في حالة حرجة بسبب الكابوريا
ملخص
- اختبار تجريبي ناجح لبالون "ترامب الرضيع"
- ترامب يصل إلى المملكة المتحدة في زيارة عمل تستمر يومين
- "الجمال النائم" بلا كهرباء بسبب فأر
- ظهور قطار سكة حديد فجأة في مترو الأنفاق بمصر
- الطب الشرعي المصري ينفي شائعات بيع أعضاء "أطفال المريوطية"، ويؤكد أن الحريق سبب الوفاة
- صحيفة سعودية: لا صحة لما نسب إلى المفتي عن "جواز ممارسة الجنس وشرب الخمر لغير المسلمين في المملكة"
- فيضانات اليابان: 200 قتيل، وعشرات المفقودين، عشرات الآلاف من المنازل بلا مياه
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
الطب الشرعي المصري ينفي شائعات بيع أعضاء "أطفال المريوطية"، ويؤكد أن الحريق سبب الوفاة
قال مصدر بالطب الشرعي في مصر إن فحص البصمة الوراثية الذي أجري على الأطفال الثلاثة الذينوجدت جثثهم بجوار إحدى العقارات المجهورة في حي المريوطية جنوب القاهرة أكد أنهم ليسوا أشقاء ولا توجد صلة قرابة بينهم.
وأشار المصدر إلى أن سبب الوفاة هو نشوب حريق في مكان وجود الأطفال.
وأكد المصدر أنهم مصريون، وليسوا أفارقة مثلما أعتقد البعض بسبب لون بشرتهم السمراء والذي اكتسبته الجثامين نتيجة الحريق الذي تسبب في الوفاه، وكذلك عوامل الجو حيث ظلت الجثامين مدة طويلة معرضة لأشعة الشمس، كما تم التأكد من خلال الصفة التشريحية للمتوفين بأن أعضائهم كامله وهو ما ينفى وجود عملية سرقة أعضاء.
بالون "ترامب الرضيع" قد يحلق أثناء لعب الرئيس الأمريكي الغولف في اسكتلندا
طلب بريطانيون يديرون حملة للاحتجاج على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة إذنا من الشرطة الاسكتلندية لرفع بالون ضخم يصوره على هيئة طفل رضيع يرتدي حفاظة، في سماء المنطقة التي سيعلب بها الغولف مساء غد الجمعة.
ويذكر أن والدة ترامب ولدت في جزيرة لويس، التابعة لاسكتلندا. ويمتلك ترامب منتجع الغولف الشهير"ساوث ايرشاير" الذي اشتراه عام 2014.
القوات الحكومية السورية تواصل عملياتها جنوب غرب البلاد
تواصل القوات الحكومية السورية عملياتها جنوب غرب البلاد حيث اشتبك مع فصائل من المعارضة المسلحة في القطاع الأوسط من ريف القنيطرة.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى ريف القنيطرة، لبدء عملية عسكرية في المنطقة تفضي إما الى فرض سيطرته بالقوة أو التوصل إلى اتفاقات مصالحة مع المعارضة المسلحة هناك.
وفي حوض اليرموك سيطر مسلحو تنظيم جيش خالد بن الوليد الموالي لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية على بلدة حيط بريف درعا الغربي، وتوقيع اتفاق ينص على تسليم سلاح الفصائل الثقيل وانسحابها والمدنيين من البلدة.
ويأتي الاتفاق هذا بعد معارك عنيفة وشرسة في حيط ترافقت مع قصف صاروخي وجوي في استهدف منطقة حوض اليرموك.
عاجلترامب يصل إلى المملكة المتحدة في زيارة عمل تستمر يومين
كأس العالم: ترامب "يرتدي" القميص رقم 9 في منتخب كرواتيا
أهدت رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قميصا لمنتخب بلادها المشارك في كأس العالم، يحمل الرقم "9"، أثناء حضورهما قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".
ولفتت الرئيسة الكرواتية الانتباه خلال حضورها بعض مباريات منتخب بلادها في المدرجات وسط المشجعين.
وتأهلت كرواتيا أمس الأربعاء إلى المباراة النهائية أمام فرنسا بعد تغلبها على المنتخب الإنجليزي 2-1.
ظهور قطار سكة حديد فجأة في مترو الأنفاق بمصر
فوجئ ركاب مترو الأنفاق في القاهرة بظهور مفاجئ لقطار سكة حديد جنبا إلى جنب مع قطار لمترو الأنفاق.
وأثار ظهور القطار استغراب وسخرية البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي، إن الشركة استعانت بجرار وونش من السكك الحديدية لرفع العربتين اللتين خرجتا عن القضبان في محطة المرج الاحتياطية عصر الأربعاء.
وأوضح عبدالهادي في تصريحات نقلتها صحف مصرية أن قضبان المترو والسكك الحديدية متشابهة.
صحيفة سعودية: لا صحة لما نسب إلى المفتي عن "جواز ممارسة الجنس وشرب الخمر لغير المسلمين في المملكة"
نفت صحيفة "الرياض" السعودية تصريحات نسبت على موقعها الإلكتروني إلى مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ عن جواز ممارسة الجنس وشرب الخمر لغير المسلمين في البلاد.
وقالت الصحيفة إن الصفحة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي زائفة.
وتسببت التصريحات المنسوبة لمفتي السعودية في جدل كبير بسبب خروجها عن مواقف وفتاوى معروفة له في السابق، كموقفه من قيادة المرأة للسيارة، إذ زعمت تلك التصريحات أنه أجازها وأنه ليس فيها أي مخالفة شرعية بعد "الأمر الملكي السامي".
ذهب ليصطاد في النهر، فأصيب ببكتريا قاتلة
ذهب رجل أمريكي للاصطياد في أحد الأنهار بولاية نيوجيرسي الأمريكية، فأصيب ببكتريا كادت أن تفقده حياته.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أنغيل بيريز، 60، ذهب لصيد الكابوريا في نهر موريس، ليكتشف بعد يوم تضخما في ساقه، وتم نقله إلى المستشفى في حالة سيئة ودخل قسم العناية المركزة.
وتدهورت حالته بمضي الوقت، إذ بدأت كليتاه في التوقف، وظهرت بثور غائرة في ساقيه، كما بدأ في الهذيان، وتأكد الأطباء من إصابته ببكتريا تعرف باسم "فيبريو فالنيفيكس"، وتجد موئلا لها عادة في مياه المحيط.
ويقول مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، التابع لوزارة الصحة الأمريكية، إن حوالي 205 أشخاص يصابون سنويا بذلك النوع من البكتريا في الولايات المتحدة.
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تستعيد السيطرة على موانئ التصدير شرقي البلاد
قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط انها استعادت السيطرة على موانئ تصدير حيوية هامة في شرقي ليبيا.
وكانت المنشآت النفطية هدفا لقتال جرى مؤخرا للسيطرة عليها، ما دفع مسؤولين موالين لقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للإعلان عن سيطرتهم على منصات التصدير.
لكن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا دعت الأمم المتحدة إلى منع بيع النفط المصدر من الموانىء المختلف بشأنها، وهو ما دفع المسؤولين إلى تسليم المنشآت النفطية للمؤسسة الوطنية لإنهاء الخلاف.
فيضانات اليابان: 200 قتيل، وعشرات المفقودين، عشرات الآلاف من المنازل بلا مياه
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التى تضرب اليابان منذ عدة أيام إلى نحو 200 قتيل وعشرات المفقودين.
ولا يزال عمال الإغاثة يبحثون بين حطام البيوت التى دمرتها مياه الفيضانات والانزلاقات الأرضية.
وتعد هذه أسوء كارثة تتعرض لها اليابان بسب سوء الأحوال الجوية منذ أكثر منثلاثين عاما.
وتفيد الأنباء بأن أكثر من 200 ألف منزل لا تزال بدون مياه بعد أسبوع من بداية الأزمة.
"الجمال النائم" بلا كهرباء بسبب فأر
طالية آخر عروض الباليه الشهير "الجمال النائم" للموسيقار العالمى تشايكوفسكى تصميم وإخراج فري
تسبب فأر كبير جائع في إغراق مسرح كبير في أستراليا بالظلام أثناء عرض باليه "الجمال النائم" للفرقة القومية، بعد أن قرض أسلاك الكهرباء.
وكان حوالي 200 شخص يحضرون العرض في نصفه الثاني، قبل أن تُقطع الكهرباء، ويُضطر المشرفون على العرض إلى إجلاء الجمهور على أضواء الكشّافات الصغيرة إلى الخارج.
ويعد "الجمال النائم" أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وألفه الموسيقار الروسي تشايكوفسكي.
اختبار تجريبي ناجح لبالون "ترامب الرضيع"
أجرى بريطانيون اختبارا تجريبيا لتعبئة بالون برتقالي اللون بالهواء، يصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هيئة طفل رضيع يرتدي حفّاظة، تمهيدا لرفعه عاليا في حديقة بالقرب من مجلس العموم بوسط لندن غدا احتجاجا على زيارة ترامب للمملكة المتحدة.
ووافق محافظ لندن صادق خان على رفع البالون، الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، بناء على طلب تقدم به منظمون للاحتجاجات التي ستشهدها لندن وقت زيارة ترامب بسبب مواقفه المعادية، على حد وصفهم، للمهاجرين، والأقليات العرقية، وتأييده لشخصيات يمينية متطرفة.
ويقول خان إن ترامب شخص غير مرحب به في لندن، ولكنه أوضح أنه سمح بهذه التظاهرة استنادا إلى حرية التعبير عن الرأي المكفولة في القوانين البريطانية.
ووقع أكثر من مليون شخص في بريطانيا وخارجها وثيقة إلكترونية تحتج على زيارة ترامب، كما جمع متظاهرون قرابة 17 ألف جنيه إسترليني لتنظيم تظاهرة بالون "ترامب الرضيع".