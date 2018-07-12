ظهور قطار سكة حديد في مترو الأنفاق بمصر، وصياد أمريكي في حالة حرجة بسبب الكابوريا

قال مصدر بالطب الشرعي في مصر إن فحص البصمة الوراثية الذي أجري على الأطفال الثلاثة الذينوجدت جثثهم بجوار إحدى العقارات المجهورة في حي المريوطية جنوب القاهرة أكد أنهم ليسوا أشقاء ولا توجد صلة قرابة بينهم.

وأشار المصدر إلى أن سبب الوفاة هو نشوب حريق في مكان وجود الأطفال.

وأكد المصدر أنهم مصريون، وليسوا أفارقة مثلما أعتقد البعض بسبب لون بشرتهم السمراء والذي اكتسبته الجثامين نتيجة الحريق الذي تسبب في الوفاه، وكذلك عوامل الجو حيث ظلت الجثامين مدة طويلة معرضة لأشعة الشمس، كما تم التأكد من خلال الصفة التشريحية للمتوفين بأن أعضائهم كامله وهو ما ينفى وجود عملية سرقة أعضاء.