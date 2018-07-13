زيارة ترامب للمملكة المتحدة: بالون "ترامب الرضيع" العملاق، ومسيرة نسائية "لإزعاجه"، وشاي مع الملكة

ومن المقرر أن يعقد ترامب محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، فضلا عن تناول الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية.

وحطت طائرة ترامب في مطار ستانستيد، شمال لندن، أمس الخميس، وتم نقله بطائرة مروحية إلى مقر إقامة السفير الأمريكي في ريجنت بارك، وسط لندن، حيث تم نصب سياج أمني كبير تزامناً مع زيارته.