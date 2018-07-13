زيارة ترامب للمملكة المتحدة: بالون "ترامب الرضيع" العملاق، ومسيرة نسائية "لإزعاجه"، وشاي مع الملكة
ملخص
- ثاني يوم من زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة
- احتجاجات شعبية حاشدة في لندن ضد ترامب
- ترامب يتجاهل الاحتجاجات ويقول إن البريطانيين "يحبونه"
- بالون "ترامب الرضيع" العملاق يحلق في ساحة البرلمان
- ترامب لصحيفة بريطانية: الخطة الحالية لـ "بريكست" ستضر باتفاق الشراكة التجاري المفترض مع الولايات المتحدة
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
شاهد لحظة إطلاق بالون "ترامب الرضيع" بالقرب من البرلمان وسط لندن
شاي مع الملكة
ومن المقرر أن يعقد ترامب محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، فضلا عن تناول الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية.
وحطت طائرة ترامب في مطار ستانستيد، شمال لندن، أمس الخميس، وتم نقله بطائرة مروحية إلى مقر إقامة السفير الأمريكي في ريجنت بارك، وسط لندن، حيث تم نصب سياج أمني كبير تزامناً مع زيارته.
ترامب لصحيفة بريطانية: الخطة الحالية لـ "بريكست" ستضر باتفاق الشراكة التجاري المفترض مع الولايات المتحدة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بريطانيا لن تتمكن على الأرجح من إبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة إذا أصرت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، على الخطة الراهنة للبريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي(
وصرح ترامب لصحيفة "ذي صن" البريطانية أن "خطة ماي ستقضي على الأرجح على الاتفاقية، لأنهم إذا أبرموا اتفاقاً كهذا، فسنكون بذلك نتعامل مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من التعامل مع بريطانيا".
ولم يصدر أي تصريح من دوانينغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء البريطانية) على تعليقات ترامب.
بدء توافد المتظاهرين على شوارع رئيسية بوسط لندن
بدأ متظاهرون في التوافد على شارع "أوكسفورد ستريت" بوسط لندن للمشاركة في مظاهرة ضد ترامب.
وأقام منظمو التظاهرة عددا من الأكشاك لتوزيع الشعارات المناهضة لترامب وسياساته ضد المهاجرين والأٌقليات العرقية.
احتجاجات مختلفة ضد زيارة ترامب
ستُنظم احتجاجات مختلفة أغلبها ضد زيارة ترامب للمملكة المتحدة:
-مسيرة نسائية نظمت عن طريق هاشتاغ BringTheNoiseأو فلنُزعجه، ستنطلق الساعة 11 صباح اليوم بتوقيت لندن.
-بالون ضخم يصور ترامب كطفل رضيع يرتدي حفاظة في حديقة بالقرب من البرلمان
-"معا ضد ترامب" مسيرة ستنطلق من وسط لندن
-مسيرة حاشدة في غلاسكو، كبرى مدن اسكتلندا
-تجمع لمنظمة "الجمهوريون في الخارج" مؤيدة لترامب في شارع بجوار ميدان ترافالغار (أو ساحة الطرف الأغر التاريخية والسياحية الشهيرة بوسط العاصمة لندن)