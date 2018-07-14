احتجاجات العراق: رفع حظر تجوال في النجف، وكأس العالم: إنجلترا تلتقي بلجيكا لتحديد المركزين الثالث والرابع
ملخص
- احتجاجات العراق: رفع حظر تجوال في النجف
- تقارير عراقية: إرسال قوات من مكافحة الإرهاب إلى البصرة لفرض الأمن والنظام
- كأس العالم: إنجلترا تلتقي بلجيكا لتحديد المركزين الثالث والرابع
- نواز شريف يقضي ليلته الأولى في السجن بعد إدانته في قضية "شقق لندن"
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نواز شريف يقضي ليلته الأولى في السجن بعد إدانته في قضية "شقق لندن"
أمضى رئيس الوزراء الباكستاني الشابق نواز شريف ليلته الأولى في السجن بعد إلقاء القبض عليه فور وصوله إلى باكستان أمس الجمعة.
وكان قد حكم على شريف بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهم بالفساد في قضية شراء أسرته شققا سكنية فاخرة في لندن. كما حكم على ابنته مريم بسبع سنوات في القضية ذاتها.
. وتم الزج بشريف وابنته مريم، التي دانتها المحكمة في نفس القضية، في السجن بمدينة راولبندي.
ومع أن شريف أصر مرارا على أن وراء إدانته دوافع سياسية، إلا أن جناحه ضمن حزب رابطة مسلمي باكستان المعروفة ب PMLيواجه الآن تحديات ضخمة قبيل الانتخابات العامة والإقليمية المزمع إجراؤها في باكستان هذا الشهر.
قمة ترامب-بوتين في موعدها
أكد البيت الأبيض الأمريكي أن اتهام ضباط استخبارات روس بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد لن يحول دون عقد القمة المقررة بعد غد الاثنين بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية ساره ساندرز إن القمة ستجري في موعدها بمدينة هلسنكي، بعدما اعتبرت الخارجية الروسية ان الاتهامات الموجهة للضباط الروس تستهدف إخراج محادثات الرئيسين عن مسارها.
كأس العالم: إنجلترا تلتقي بلجيكا لتحديد المركزين الثالث والرابع
يلتقي المنتخب الانجليزي نظيره البلجيكي في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال روسيا 2018 وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش.
وقد خرج منتخب الاسود الثاثة من البطولة بعد هزيمته امام منتخب كرواتيا بهدفين لهدف واحد يوم الاربعاء الماضي بينما خرج المنتخب البلجيكي على يد فرنسا التي تخوض ثالث نهائي لها في تاريخها.
وتعد مباراة بلجيكا وانجلترا اعادة لمباراة المنتخبين في المباراة الاخيرة من المجموعة السابعة حيث خسر منتخب انجلترا بهدف نظيف في هذا اللقاء.
تقاريرعراقية: قوات من جهاز مكافحة الإرهاب لفرض الأمن والنظام في البصرة
ذكرت وسائل إعلام عراقية محلية أن السلطات العراقية كلفت فرقا من جهاز مكافحة الإرهاب لفرض الأمن والنظام في محافظة البصرة اعتبارا من اليوم.
وقال قائد فرقة الرد السريع التابعة لقيادة الشرطة الاتحادية اللواء ثامر الحسيني، في تصريحات صحفية، إن القوات ستدافع عن المدينة ضد من أسماهم بالمندسين الذين يريدون تشويه تلك التظاهرات بالخروج عن القانون وحرق وتدمير منشآتعامة.
العبادي يترأس اجتماعا أمنيا طارئا لبحث تظاهرات الجنوب
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن عقد اجتماع للمجلس الوزراي للأمن لبحث التظاهرات المتواصلة في البصرة وعدد من المحافظات الجنوبية.
وتشهد محافظة البصرة منذ حوالي أسبوع تظاهرات واعتصامات واسعة، احتجاجا على تفشي البطالة وتردي مستوى الخدمات.
وامتدت التظاهرات إلى محافظات أخرى في الجنوب وهي ميسان وذي قار وبابل والديوانية وواسط وكربلاء.
وقطع متظاهرون طرقا رئيسية منها الطريق الواصل بين الحدود الإيرانية والبصرة، وأقام بعضهم خيم اعتصام في شوارع عامة.
رفع حظر تجوال في النجف
ذكرت وسائل إعلام عراقية أن السلطات رفعت حظرا مؤقتا للتجوال في محافظة النجف بعد تظاهرات حاشدة أدت إلى اقتحام عدد من المتظاهرين مبان حكومية من بينها مطار المدينة، إضافة إلى قيامهم بحرق عدد من مقار أحزاب سياسية.
وطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين.
ويقول متظاهرون إنهم ساخطون على سوء الخدمات، خاصة مياه الشرب والكهرباء في البلد النفطي.