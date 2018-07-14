احتجاجات العراق: رفع حظر تجوال في النجف، وكأس العالم: إنجلترا تلتقي بلجيكا لتحديد المركزين الثالث والرابع

أمضى رئيس الوزراء الباكستاني الشابق نواز شريف ليلته الأولى في السجن بعد إلقاء القبض عليه فور وصوله إلى باكستان أمس الجمعة.

وكان قد حكم على شريف بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهم بالفساد في قضية شراء أسرته شققا سكنية فاخرة في لندن. كما حكم على ابنته مريم بسبع سنوات في القضية ذاتها.

. وتم الزج بشريف وابنته مريم، التي دانتها المحكمة في نفس القضية، في السجن بمدينة راولبندي.

ومع أن شريف أصر مرارا على أن وراء إدانته دوافع سياسية، إلا أن جناحه ضمن حزب رابطة مسلمي باكستان المعروفة ب PMLيواجه الآن تحديات ضخمة قبيل الانتخابات العامة والإقليمية المزمع إجراؤها في باكستان هذا الشهر.