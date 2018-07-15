وزير بريطاني يستقيل بسبب رسائل جنسية، وترامب يقترح على بريطانيا مواجهة الاتحاد الأوروبي

UK PARLIAMENT أندرو غريفيث

استقال أندرو غريفيث وزير المشروعات الصغيرة في بريطانيا بسبب إرساله رسائل نصية جنسبة لامرأتين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع الوزير والنائب في البرلمان البريطاني المرأتين على تطبيق سناب تشات لمدة ستة أشهر قبل أن يتواصل معهن في شهر يونيو حزيران.

وقالت إيموجين تريهارن البالغة من العمر 28 عاما إن الوزير بدأ بإرسال الرسائل لها بعد أن نشرت مقطعا مصورا لها تبدو فيه مثيرة جنسيا.

وأضافت إيموجين أن الوزير أخبرها بأنها نشرت الفيديو من أجل دفعه للقيام برد فعل.

وذكرت صحيفة بريطانية أن الوزير أرسل أكثر من ألفي رسالة لإيموجين التي تعمل في حانة وامرأة أخرى في غضون أسبوعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبلغ الوزيرالبريطاني من العمر 47 عاما وهو عضو في البرلمان منذ عام 2010 وأصبح أبا في شهر أبريل نيسان الماضي عندما أنجبت زوجته طفلة.