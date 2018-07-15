رئيسة الوزراء البريطانية

وزير بريطاني يستقيل بسبب رسائل جنسية، وترامب يقترح على بريطانيا مواجهة الاتحاد الأوروبي

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ملخص

  1. ترامب يقترح على بريطانيا إقامة دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي
  2. نتانياهو يشكر ترامب على سياسته الحازمة ضد إيران
  3. وزير بريطاني يستقيل بسبب رسائل جنسية

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عاجلمتظاهرون يضرمون النار في مبنى محافظة السماوة جنوب العراق ومقار أحزاب الدعوة والفضيلة وبدر والحكمة.

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وزير بريطاني يستقيل بسبب رسائل جنسية

أندرو غريفيث
UK PARLIAMENT
أندرو غريفيث

استقال أندرو غريفيث وزير المشروعات الصغيرة في بريطانيا بسبب إرساله رسائل نصية جنسبة لامرأتين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع الوزير والنائب في البرلمان البريطاني المرأتين على تطبيق سناب تشات لمدة ستة أشهر قبل أن يتواصل معهن في شهر يونيو حزيران.

وقالت إيموجين تريهارن البالغة من العمر 28 عاما إن الوزير بدأ بإرسال الرسائل لها بعد أن نشرت مقطعا مصورا لها تبدو فيه مثيرة جنسيا.

وأضافت إيموجين أن الوزير أخبرها بأنها نشرت الفيديو من أجل دفعه للقيام برد فعل.

وذكرت صحيفة بريطانية أن الوزير أرسل أكثر من ألفي رسالة لإيموجين التي تعمل في حانة وامرأة أخرى في غضون أسبوعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبلغ الوزيرالبريطاني من العمر 47 عاما وهو عضو في البرلمان منذ عام 2010 وأصبح أبا في شهر أبريل نيسان الماضي عندما أنجبت زوجته طفلة.

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نتانياهو يشكر ترامب على سياسته الحازمة ضد إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه تحدث أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحثا قضايا أمنية وسياسية وخاصة فيما يتعلق بسوريا وإيران.

وأضاف نتانياهو " هذه القضايا ستطرح أيضا خلال قمة الرئيسين (الروسي والأمريكي) التي ستعقد في هلسنكي.

وتابع نتانياهو " شكرت الرئيس ترامب على سياسته الحازمة ضد إيران لأن منذ اعتمادها نرى تأثيرها الكبير على إيران وعلى الأحداث التي وقعت داخلها. الرئيس ترامب كرر وأكد بوضوح كبير التزامه بضمان أمن إسرائيل واستعداده لمساعدة إسرائيل في مجالات مختلفة وبالطبع شكرته على ذلك".

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عاجلترامب يقترح على بريطانيا إقامة دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبي بي سي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح عليها أن تقيم دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي كمدخل لقضية خروج بريطانيا منه.

وصول تيريزا ماي إلى مدخل مبنى بي بي سي وسط لندن هذا الصباح
PA
وصول تيريزا ماي إلى مدخل مبنى بي بي سي وسط لندن هذا الصباح

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