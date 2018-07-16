بوتين "يكسر العزلة الأوروبية" بأول اجتماع رسمي مع الرئيس الأمريكي، والكشف عن شبكة لإسلاميين متشددين تعمل في بريطانيا

بدأ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما زيارة أمس إلى مسقط رأسه كينيا، ولكن هذه المرة كمواطن أمريكي عادي ليشارك في افتتاح مركز شباب خيري تدعمه أخته غير الشقيقة.

ولأوباما شعبية كبيرة في كينيا، فيلقبه الكثيرون بـ "ابن أفريقيا البار"، لحرصه على زيارة بلد والده في مختلف مراحل حياته، سواء عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أو رئيسا للولايات المتحدة، أو مواطنا عاديا.

يذكر أن أوباما عبر في أول كتاب له عن حنينه إلى مسقط رأسه في أول كتاب ألفه والذي حمل عنوان "أحلام من والدي" أو Dreams from MY Father.

وسيزور أوباما أيضا جنوب إفريقيا لإلقاء كلمة للاحتفال بعيد الميلاد الـ 100 لنيلسون مانديلا.

ونشر الرئيس الكيني اوهورو كينياتا صورا على حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تظهره مع أوباما.