بوتين "يكسر العزلة الأوروبية" بأول اجتماع رسمي مع الرئيس الأمريكي، والكشف عن شبكة لإسلاميين متشددين تعمل في بريطانيا
ملخص
- بعد كأس العالم، بوتين "يكسر العزلة الأوروبية" بأول اجتماع رسمي مع الرئيس الأمريكي
- أوباما، "ابن أفريقيا البار"، يزور مسقط رأسه كمواطن عادي
- الكشف عن شبكة لإسلاميين متشددين تعمل في بريطانيا وتمول عمليات جهادية في أنحاء العالم
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احتجاجات العراق: مصرع متظاهرين اثنين وإصابة 28 من قوات الأمن خلال احتجاجات على سوء الخدمات
قتل اثنان من المحتجين في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي العراقوسط تزايد حدة الاحتجاجات في المدن الجنوبية بسبب سوء الخدمات العامة وتفشي الفساد، وفق متظاهرين.
وفي وقت سابق اصيب نحو اربعين شخصا عندما أطلقت الشرطة النار في الهواءوالغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مبنى محافظة البصرة فيما تظاهر آخرون قرب حقل نفطي.
الكشف عن شبكة لإسلاميين متشددين تعمل في بريطانيا وتمول عمليات جهادية في أنحاء العالم
كشف تحقيق اجرته بي بي سي عن وجود شبكة لاسلاميين متشددين تعمل في بريطانيا قامت بتمويل عمليات لجهاديين في انحاء العالم.
وأشار التحقيق الى أن مؤسس هذه الشبكة يدعى سوفل سوجان Siful Sujan، وهو خبير كمبيوتر ولد في بنغلاديش واستقر في ويلز، قتل في سوريا في العام 2015.
وأوضح التحقيق أن عمليات التمويل المادي والدعم التكنولوجي استمرت حتى بعد وفاة سوجان. ووصف مسؤولون عسكريون أمريكيون سوجان بأنه المسؤول الأول عن تقديم الدعم التكنولوجي لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.
أوباما، "ابن أفريقيا البار"، يزور مسقط رأسه كمواطن عادي
بدأ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما زيارة أمس إلى مسقط رأسه كينيا، ولكن هذه المرة كمواطن أمريكي عادي ليشارك في افتتاح مركز شباب خيري تدعمه أخته غير الشقيقة.
ولأوباما شعبية كبيرة في كينيا، فيلقبه الكثيرون بـ "ابن أفريقيا البار"، لحرصه على زيارة بلد والده في مختلف مراحل حياته، سواء عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أو رئيسا للولايات المتحدة، أو مواطنا عاديا.
يذكر أن أوباما عبر في أول كتاب له عن حنينه إلى مسقط رأسه في أول كتاب ألفه والذي حمل عنوان "أحلام من والدي" أو Dreams from MY Father.
وسيزور أوباما أيضا جنوب إفريقيا لإلقاء كلمة للاحتفال بعيد الميلاد الـ 100 لنيلسون مانديلا.
ونشر الرئيس الكيني اوهورو كينياتا صورا على حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تظهره مع أوباما.
بعد كأس العالم، بوتين "يكسر العزلة الأوروبية" بأول اجتماع رسمي مع الرئيس الأمريكي
يجتمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسيى فلاديمير بوتين فى القصر الرئاسى فى العاصمة الفنلندية هلسنكي فى أول لقاء رسمي يجمعهما. ولم توضع آجندة لهذا الاجتماع المفتوح الذى سيحضره المترجمون فقط.
وليست هناك توقعات بحدوث اختراق، غير أن اللقاء ربما يكون مؤشرا على مرحلة جديدة فى العلاقات بين واشنطن وموسكو بعد الخلاف الذى تلا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
ويقول خبراء في الشأن الروسي ومراسلون لصحف عالمية في موسكو إن بوتين اكتسب شعبية لبلاده ولنفسه خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد استضافة موسكو لكأس العالم في كرة القدم، وسيكسر ما وصفوه بالعزلة الأوروبية على بلاده بلقاء رئيس الولايات المتحدة، ويستعيد مكانة روسيا كقوة اقتصادية وسياسية عظمى على المسرح العالمي.
وكان ترامب قد استبق القمة بالقول إن توقعاته منها محدودة، غير أنه تمنى أن تسفر عن أمر طيب. وأصبحت العلاقات بين ترامب وبوتين تحت المجهر بسبب اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وهو أمر تنفيه موسكو.
وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية أن روسيا حاولت دفع الناخبين للتصويت على ترامب.
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