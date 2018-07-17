بعد ساعات من لقاء ترامب بوتين اعتقال "الجاسوسة" بوتينا
ملخص
- اعتقال "جاسوسة" روسية بعد ساعات من قمة ترامب بوتين
- حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خرقت قانون الإنفاق
- كابتن أمريكا يصف ترامب باللعبة
- نازحون سوريون فارون من القصف يرفعون الرايات البيضاء باتجاه إسرائيل
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نازحون سوريون فارون من القصف يرفعون الرايات البيضاء باتجاه إسرائيل
يقترب أكثر من مئتي شخص من اللاجئين السوريين الى منطقة السياج الفاصل بين سوريا والجولان المحتل ملوحين بأعلام بيضاء ويعمل الجيش الإسرائيلي على إبعادهم عن السياج عن طريق استخدام مكبرات الصوت مطالبينهم بالابتعاد عن السياج.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه لجنة الانقاذ الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين من أن هناك مخاوف حقيقية بشأن سلامة مئات آلاف المدنيين السوريين المحاصرين في الأراضي الممتدة على طول مرتفعات الجولان المحتل بين إسرائيل والجيش السوري المتقدم بدعم من الغارات الجوية الروسية.
كما تشير تقارير عن قصف على بعد أقل من 10 أميال من المنطقة، وتتزايد المخاوف من أن المدنيين في هذا الجزء من القنيطرة ، والذي يضم حوالي 160 ألف من اللاجئين السوريين الذين فروا إلى المنطقة منذ منتصف حزيران سيعلقون في منطقة تتوسط قتالا مكثفا.
وتقدر مؤسسة الانقاذ الدولية أن حوالي 5 في المائة من النازحين يعيشون في العراء.
كابتن أمريكا يصف ترامب باللعبة
وصف كريس إيفانس الممثل الذي يقوم بدور كابتن أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لعبة.
وقال في تغريدة على موقع تويتر" يعجز اللسان عن الكلام، اليوم كان معيبا، ترامب أخجل أمريكا ويجب أن يخجل، عار على أي شخص يتجاهل تدخل روسيا في ديموقراطيتنا من أجل موقع ترامب السياسي."
حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خرقت قانون الإنفاق
فرضت لجنة الانتخابات في بريطانيا غرامة قدرها 61 ألف جنيه استرليني على الجماعة التي قادت حملة تدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك على خلفية اتهامات بخرق حدود الانفاق القانوني خلال إجراء الاستفتاء.
ورفض متحدث باسم الحملة النتائج التي توصلت إليها اللجنة الانتخابية، قائلاً إنها تحتوي على اتهامات زائفة، في إشارة إلى أنها ذات دوافع سياسية.
اعتقال "جاسوسة" روسية بعد ساعات من قمة ترامب بوتين
قالت وزارة العدل الأمريكية إن السيدة الروسية التي تقيم في واشنطن والتى اعتقلت بعد ساعات من اختتام قمة هلسنكي، متهمة بالتآمر لصالح الحكومة الروسية.
وتتهم ماريا بوتينا بالعمل لحساب مسؤول رفيع المستوى في الكرملين لم يذكر اسمه.
ونفت محامية بوتينا هذه المزاعم قائلة إنه لا يوجد ما يشير إلى أن بوتينا حاولت التأثير على أي سياسة أو قانون محدد.