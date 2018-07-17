بعد ساعات من لقاء ترامب بوتين اعتقال "الجاسوسة" بوتينا

يقترب أكثر من مئتي شخص من اللاجئين السوريين الى منطقة السياج الفاصل بين سوريا والجولان المحتل ملوحين بأعلام بيضاء ويعمل الجيش الإسرائيلي على إبعادهم عن السياج عن طريق استخدام مكبرات الصوت مطالبينهم بالابتعاد عن السياج.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه لجنة الانقاذ الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين من أن هناك مخاوف حقيقية بشأن سلامة مئات آلاف المدنيين السوريين المحاصرين في الأراضي الممتدة على طول مرتفعات الجولان المحتل بين إسرائيل والجيش السوري المتقدم بدعم من الغارات الجوية الروسية.

كما تشير تقارير عن قصف على بعد أقل من 10 أميال من المنطقة، وتتزايد المخاوف من أن المدنيين في هذا الجزء من القنيطرة ، والذي يضم حوالي 160 ألف من اللاجئين السوريين الذين فروا إلى المنطقة منذ منتصف حزيران سيعلقون في منطقة تتوسط قتالا مكثفا.

وتقدر مؤسسة الانقاذ الدولية أن حوالي 5 في المائة من النازحين يعيشون في العراء.