طفل يقود مترو الأنفاق في مصر، وفي البرازيل، وبالون "ترامب الرضيع" سيُحلق في الولايات المتحدة

ناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته السابقة، حين قال أمس الثلاثاء إنه ليست هناك ضرورة للإسراع في نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، وإنه ما من جدول زمني موضوع لعملية النزع.

وكان ترامب قد التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قمة استضافتها سنغافورة الشهر الفائت، وصِفت بالتاريخية، وتعهد الزعيم الكوري الشمالي فيها بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية نزعا كاملا.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد قمة سنغافورة مباشرة أن أغلب عمليات نزع السلاح النووي ستنتهي قبل نهاية ولاية ترامب الرئاسية، أي بنهاية العام 2020، ولم يتم الإعلان عن أي تقدم على هذا الصعيد منذ ذلك الوقت.

وفي تصريحات سابقة، ذكر ترامب أن بيونغ يانغ ستنتزع سلاحها النووي "بسرعة كبيرة"، لكنه اكتفى بوصف المباحثات مع بيونغ يانغ في تصريحه الأخير على أنها مستمرة وتجري على ما يرام.