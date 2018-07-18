طفل يقود مترو الأنفاق في مصر، وفي البرازيل، وبالون "ترامب الرضيع" سيُحلق في الولايات المتحدة

ترامب: لا وقت محدد لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر, محمد حسين و حمادة لاذقاني
time_stated_uk
ترامب: لا وقت محدد لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية
ناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته السابقة،
حين قال أمس الثلاثاء إنه ليست هناك ضرورة للإسراع في نزع أسلحة كوريا الشمالية
النووية، وإنه ما من جدول زمني موضوع لعملية النزع.
وكان ترامب قد التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
في قمة استضافتها سنغافورة الشهر الفائت، وصِفت بالتاريخية، وتعهد الزعيم الكوري
الشمالي فيها بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية نزعا كاملا.
كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد قمة
سنغافورة مباشرة أن أغلب عمليات نزع السلاح النووي ستنتهي قبل نهاية ولاية ترامب
الرئاسية، أي بنهاية العام 2020، ولم يتم الإعلان عن أي تقدم على هذا الصعيد منذ
ذلك الوقت.
وفي تصريحات سابقة، ذكر ترامب أن بيونغ يانغ ستنتزع
سلاحها النووي "بسرعة كبيرة"، لكنه اكتفى بوصف المباحثات مع بيونغ يانغ
في تصريحه الأخير على أنها مستمرة وتجري على ما يرام.
اتفاق روسي تركي لنقل سكان قريتي الفوعة وكفريا إلى حلب مقابل الإفراج عن معتقلين
دخلت عشرات الحافلات وسيارات الإسعاف إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل المعارضة المسلحة في ريف إدلب الشمالي لإخلاء سكانهما تطبيقا لاتفاق بين المعارضة والحكومة السورية.
وينص الاتفاق، الذي رعته تركيا وروسيا وإيران، على نقل سكان البلدتين المحاصرتين إلى حلب والفراج كذلك عن المختطفين من بلدة اشتبرق، مقابل إطلاق سراح 1,500 معتقل لدى السلطات السورية، من ضمنهم عناصر من هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى.
بالون "ترامب الرضيع" سيُحلق في الولايات المتحدة
حصل ناشطون أمريكيون على إذن من أصحاب فكرة بالون "ترامب
الرضيع" لتصنيع بالون شبيه به ورفعه للتحليق في سماء عدد من الولايات
للاحتجاج على سياسات وتصريحات وتغريدات الرئيس دونالد ترامب.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر, محمد حسين و حمادة لاذقاني
time_stated_uk
ترامب: لا وقت محدد لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية
ناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته السابقة، حين قال أمس الثلاثاء إنه ليست هناك ضرورة للإسراع في نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، وإنه ما من جدول زمني موضوع لعملية النزع.
وكان ترامب قد التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قمة استضافتها سنغافورة الشهر الفائت، وصِفت بالتاريخية، وتعهد الزعيم الكوري الشمالي فيها بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية نزعا كاملا.
كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد قمة سنغافورة مباشرة أن أغلب عمليات نزع السلاح النووي ستنتهي قبل نهاية ولاية ترامب الرئاسية، أي بنهاية العام 2020، ولم يتم الإعلان عن أي تقدم على هذا الصعيد منذ ذلك الوقت.
وفي تصريحات سابقة، ذكر ترامب أن بيونغ يانغ ستنتزع سلاحها النووي "بسرعة كبيرة"، لكنه اكتفى بوصف المباحثات مع بيونغ يانغ في تصريحه الأخير على أنها مستمرة وتجري على ما يرام.
اتفاق روسي تركي لنقل سكان قريتي الفوعة وكفريا إلى حلب مقابل الإفراج عن معتقلين
دخلت عشرات الحافلات وسيارات الإسعاف إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل المعارضة المسلحة في ريف إدلب الشمالي لإخلاء سكانهما تطبيقا لاتفاق بين المعارضة والحكومة السورية.
وينص الاتفاق، الذي رعته تركيا وروسيا وإيران، على نقل سكان البلدتين المحاصرتين إلى حلب والفراج كذلك عن المختطفين من بلدة اشتبرق، مقابل إطلاق سراح 1,500 معتقل لدى السلطات السورية، من ضمنهم عناصر من هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى.
بالون "ترامب الرضيع" سيُحلق في الولايات المتحدة
حصل ناشطون أمريكيون على إذن من أصحاب فكرة بالون "ترامب الرضيع" لتصنيع بالون شبيه به ورفعه للتحليق في سماء عدد من الولايات للاحتجاج على سياسات وتصريحات وتغريدات الرئيس دونالد ترامب.
ويظهر البالون ترامب كطفل رضيع بوجه عابث لترامب، 72 عاما، يرتدي حفاضة.
وذاع صيت البالون عندما استخدمه ناشطون بريطانيون يوم الجمعة الماضي في لندن واسكتلندا للاحتجاج على زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة.
ويقول منظمو حملة "ترامب الرضيع" الأمريكية إنهم جمعوا 17 ألف دولار في ثلاثة أيام فقط بعد الدعوة إلى تمويل حملتهم على الإنترنت.
طفل يقود مترو الأنفاق في مصر
فتحت السلطات المصرية تحقيقيا في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر طفلا يقود مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة بصحبة والده.
ويظهر الفيديو المتداول، الذي التقطه أحد الركاب على ما يبدو، قيام السائق بتدريب ابنه في قمرة القيادة. وانتقد الكثيرون بطريقة ساخرة المشهد على الرغم من أنه يعرض حياة مئات من الراكبين إلى الخطر.
وبعد الحادثة، أصدرت السلطات المعنية منشورا يمنع اصطحاب الأطفال للسائق خلال قيادة القطار.