القرش يعود إلى نيويورك، وقيمة أسهم "أمازون" تبلغ 900 مليار دولار في بورصة وول ستريت

أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون الدولة القومية لليهود المثير للجدل بغالبية اثنين وستين صوتا.

وينص القانون الجديد على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية وأن هذه الأمة فقط لها الحق في تقرير المصير الوطني فيها، ويشجع المستوطنات اليهودية على أنها ذات "قيمة قومية".

وقال أعضاء في الكنيست من المعارضين للحكومية إن القانون يهدف الى الإضرار بحقوق الفلسطينيية الذين يحملون الجنسية الإسرائلية. كما ينص القانون الجديد على حذف اللغة العربية كلغة رسمية وخفض وضعها من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص.

وندد النواب العرب بالتشريع الجديد لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتبره لحظة حاسمة "في تاريخ دولة إسرائيل وتاريخ الصهيونية" على حد وصفه.

ويمثل عرب إسرائيل حوالي 20 في المئة من السكان، أي ما يقرب من 1.8 مليون نسمة من التعداد الإجمالي البالغ 9 ملايين.