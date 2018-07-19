القرش يعود إلى نيويورك، وقيمة أسهم "أمازون" تبلغ 900 مليار دولار في بورصة وول ستريت
ملخص
- قانون إسرائيلي جديد: دولة قومية لليهود، وحذف العربية كلغة رسمية، وتشجيع الاستيطان
- انتهاء عملية إجلاء المدنيين في بلدتين سوريتين مواليتين للحكومة
- قيمة أسهم "أمازون" تبلغ 900 مليار دولار في بورصة وول ستريت
- سمك القرش يعود إلى سواحل نيويورك ويهاجم طفلين
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
انتهاء عملية إجلاء المدنيين في بلدتين سوريتين مواليتين للحكومة
انتهت اليوم عملية اجلاء جميع سكان بلدتي الفوعة وكفريا، آخر مدينتين مواليتين للحكومة في ريف إدلب، واللتين حاصرهما مقاتلو المعارضة المسلحة منذ ثلاث سنوات.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن أكثر من مائة حافلة وسيارة إسعاف شاركت فى العملية.
وتم التوصل إلى اتفاق بين المعارضة المسلحة والحكومة السورية لإجلاء آلاف الأشخاص من القريتين مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين في سجون الحكومة السورية.
قانون إسرائيلي جديد: دولة قومية لليهود، وحذف العربية كلغة رسمية، وتشجيع إنشاء المستوطنات
أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون الدولة القومية لليهود المثير للجدل بغالبية اثنين وستين صوتا.
وينص القانون الجديد على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية وأن هذه الأمة فقط لها الحق في تقرير المصير الوطني فيها، ويشجع المستوطنات اليهودية على أنها ذات "قيمة قومية".
وقال أعضاء في الكنيست من المعارضين للحكومية إن القانون يهدف الى الإضرار بحقوق الفلسطينيية الذين يحملون الجنسية الإسرائلية. كما ينص القانون الجديد على حذف اللغة العربية كلغة رسمية وخفض وضعها من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص.
وندد النواب العرب بالتشريع الجديد لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتبره لحظة حاسمة "في تاريخ دولة إسرائيل وتاريخ الصهيونية" على حد وصفه.
ويمثل عرب إسرائيل حوالي 20 في المئة من السكان، أي ما يقرب من 1.8 مليون نسمة من التعداد الإجمالي البالغ 9 ملايين.
قيمة أسهم "أمازون" تبلغ 900 مليار دولار في بورصة وول ستريت
ارتفعت قيمة أسهم شركة أمازون للبيع عبر الإنترنت إلى مستويات قياسية لتصل إلى 900 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الشركة التي أنشأت قبل 21 عاما.
ويعني ذلك أن قيمة السهم الواحد لأي مستثمر أو مستثمرة وقت شرائه في الاكتتاب العام بسعر 18 دولار، تجاوزت اليوم 22 ألف دولار.
واقتربت "أمازون" من التفوق على شركة "آبل" التي تبلغ قيمتها السوقية 935 مليار دولار.
إلا أن صاحب أمازون جيف بيزوس أصبح أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بقرابة 150 مليار دولار، ليتفوق على مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس الذي تبلغ ثروته حوالي 95 مليار دولار، وفقا لاحصاءات مجلة "فوربس" الأمريكية.
يذكر أن بيزوس أسس أمازون في جراج عام 1994 لبيع الكتب عبر الإنترنت.
يمكنكم أيضا قراءة: 5 وسائل كي تصبح مليارديرا
القرش يعود إلى نيويورك ويهاجم طفلين
تعرض طفل وطفلة إلى هجوم من سمك قرش في ساحل نيويورك (الولاية)، في أول هجوم من نوعه منذ 70 عاما.
وأصيب الطفل، 13 عاما، والطفلة، 12 عاما، في حادثتين منفصلتين على شاطئ "فاير أيلاند Fire Island".
وانتزع سن من أسنان إحدى السمكات من ساق الصبي. وهجمات سمك القرش نادرة الحدوث في شواطئ ولاية نيويورك.