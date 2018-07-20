ترامب: شعب الجبل الأسود "العدواني" قد يشعل حربا عالمية ثالثة، والسعودية ترحب بحجاج قطر لكنها مستاءة من "تعنت الدوحة"

ترامب: شعب الجبل الأسود "العدواني" قد يشعل حربا عالمية ثالثة
السعودية ترحب بحجاج قطر لكنها مستاءة من "تعنت الدوحة"
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بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
انتهاء تنفيذ اتفاق كفريا والفوعة بين القوات الحكومية السورية والمعارضة
أغلق ملف بلدتي كفريا والفوعة بعد الانتهاء من تنفيذ الاتفاق الموقع بين القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة بضمانة روسية وتركية.
وذكر مصدر أمني سوري أن السلطات الحكومية تسلمت الدفعة الأخيرة من مواطني بلدتي كفريا والفوعة وأسرى قرية اشتبرق بريف إدلب بينما تسلمت المعارضة المسلحة العدد المتبقي من المعتقلين المفرج عنهم من قبل حكومة دمشق.
وذكر المصدر أن عملية التبادل انجزت بشكل كامل على معبر تلة العيس جنوب غرب مدينة حلب بحوالي 20 كم وأسدل الستار بشكل كامل على الاتفاق بعد تأخير استمر أكثر من 16 ساعة بسبب المعارضة المسلحة.
وبدأت صباح الخميس عملية التبادل التي تمت على عدة دفعات حيث خرجت 122 حافلة تقل حوالي 7 آلاف شخص وهم أهالي البلدتين ومسلحين من حزب الله اللبناني وإيران.
والسعودية ترحب بحجاج قطر لكنها مستاءة من "تعنت الدوحة"
قالت السلطات السعودية إنها ترحب بحجاج قطر
لكنها انتقدت ما وصفته بـ "تعنت" الدوحة في تسهيل الترتيبات اللازمة.
وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر حسابها
الرسمي على تويتر، إن المملكة تقدم تسهيلات للحجاج القطريين ولكن الدوحة
"تتعنت وتعقد" الإجراءات، كما أنها حجبت رابطا إلكترونيا دشنته الوزارة لتسجيل
الحجاج القطريين.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
انتهاء تنفيذ اتفاق كفريا والفوعة بين القوات الحكومية السورية والمعارضة
أغلق ملف بلدتي كفريا والفوعة بعد الانتهاء من تنفيذ الاتفاق الموقع بين القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة بضمانة روسية وتركية.
وذكر مصدر أمني سوري أن السلطات الحكومية تسلمت الدفعة الأخيرة من مواطني بلدتي كفريا والفوعة وأسرى قرية اشتبرق بريف إدلب بينما تسلمت المعارضة المسلحة العدد المتبقي من المعتقلين المفرج عنهم من قبل حكومة دمشق.
وذكر المصدر أن عملية التبادل انجزت بشكل كامل على معبر تلة العيس جنوب غرب مدينة حلب بحوالي 20 كم وأسدل الستار بشكل كامل على الاتفاق بعد تأخير استمر أكثر من 16 ساعة بسبب المعارضة المسلحة.
وبدأت صباح الخميس عملية التبادل التي تمت على عدة دفعات حيث خرجت 122 حافلة تقل حوالي 7 آلاف شخص وهم أهالي البلدتين ومسلحين من حزب الله اللبناني وإيران.
والسعودية ترحب بحجاج قطر لكنها مستاءة من "تعنت الدوحة"
قالت السلطات السعودية إنها ترحب بحجاج قطر لكنها انتقدت ما وصفته بـ "تعنت" الدوحة في تسهيل الترتيبات اللازمة.
وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن المملكة تقدم تسهيلات للحجاج القطريين ولكن الدوحة "تتعنت وتعقد" الإجراءات، كما أنها حجبت رابطا إلكترونيا دشنته الوزارة لتسجيل الحجاج القطريين.
ترامب: شعب الجبل الأسود "العدواني" قد يشعل حربا عالمية ثالثة
أصبحت جمهورية الجبل الأسود، أحدث الدول المنضمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فجأة تحتل عناوين الأخبار في وسائل إعلام غربية والسبب هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ففي مقابلة مع تلفزيون "فوكس نيوز" الأمريكي، سأل المحاور ترامب عن جدوى مشاركة الولايات المتحدة في الحلف للدفاع عن أعضائه البالغ عددهم 29 عضوا.
وقال الصحفي لترامب ساخرا: "لماذا أرسل ابني مثلا للدفاع عن دولة مثل جمهورية الجبل الأسود إذا تعرضت لهجوم"؟
فرد ترامب بأنه ذلك السؤال جال بخاطره كثيرا، وأضاف "شعب جمهورية الجبل الأسود العدواني" قد يشعل شرارة حرب عالمية ثالثة.
ولم يوضح ترامب لماذا وصف شعب تلك الجمهورية الصغيرة التي استقلت عن صربيا عام 2006 بالعدواني.
يُذكر أن جمهورية الجبل الأسود استضافت عددا كبيرا من اللاجئين من البوسنة وكرواتيا إبان حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي.