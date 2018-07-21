"ظهور" ولي العهد السعودي السابق للمرة الأولى منذ إعفائه من منصبه، و"الوحش المفترس" في هيئة امرأة قريبا

أعلن الحراك الشبابي الفلسطيني المستقل عن انطلاق مسيرة اليوم في رام الله للمطالبة برفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

وكانت قوات الأمن الفلسطيني قد تصدت لمسيرة سابقة مطالبة برفع العقوبات في الرابع عشر من شهر يونيو الماضي وألقت القبض على ما يقارب المئة وثمانين متظاهراً.

يذكر أن مسيرة رفع العقوبات التي سوف تنطلق هي المسيرة الرابعة خلال الشهرين الماضيين.

ويتعرض سكان القطاع أيضا لحصار إسرائيلي للعام الـ12 على التوالي، وإغلاق للمعابر، ووضع اقتصادي مترد يتمثل في تفشي البطالة وارتفاع كبير في مستويات الفقر.