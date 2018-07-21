"ظهور" ولي العهد السعودي السابق للمرة الأولى منذ إعفائه من منصبه، و"الوحش المفترس" في هيئة امرأة قريبا
ملخص
- "ظهور" ولي العهد السعودي السابق للمرة الأولى منذ إعفائه من منصبه
- "الوحش المفترس" في هيئة امرأة قريبا في السينما الأمريكية
- مسيرة في رام الله لرفع العقوبات الاقتصادية عن قطاع غزة
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بواسطة أحمد ماهر
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مسيرة في رام الله لرفع العقوبات الاقتصادية عن قطاع غزة
أعلن الحراك الشبابي الفلسطيني المستقل عن انطلاق مسيرة اليوم في رام الله للمطالبة برفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.
وكانت قوات الأمن الفلسطيني قد تصدت لمسيرة سابقة مطالبة برفع العقوبات في الرابع عشر من شهر يونيو الماضي وألقت القبض على ما يقارب المئة وثمانين متظاهراً.
يذكر أن مسيرة رفع العقوبات التي سوف تنطلق هي المسيرة الرابعة خلال الشهرين الماضيين.
ويتعرض سكان القطاع أيضا لحصار إسرائيلي للعام الـ12 على التوالي، وإغلاق للمعابر، ووضع اقتصادي مترد يتمثل في تفشي البطالة وارتفاع كبير في مستويات الفقر.
"الوحش المفترس" في هيئة امرأة قريبا
لطالما هيمن الرجل على بطولة أفلام الرعب والخيال العلمي التي تدور حول تخليق كائن غريب يتحول إلى وحش مفترس يلحق بالعالم دمارا واسعا.
لكن المرأة الآن سيكون لها نفس الدور والخصائص الخرافية وذلك في أحدث أفلام سلسلة "ذا بريدتور" الأمريكية.
فأعلنت شركة "توينتيث سنتشري فوكس" السينمائية الأمريكية أنه للمرة الأولى ستعلب نساء على هيئة "وحوش مفترسة"، تقتل ضحاياها بلا هوادة، دورا رئيسيا في الفيلم الجديد الذي سيعرض في سبتمبر/أيلول.
الفيلم من إخراج شين بلاك الذي يقول في عرضه الترويجي للجزء الجديد أن الوحوش الكاسرة في فيلمه أصبحت أكثر قوة وذكاء ووحشية عما ذي قبل بعد تخليق حمض نووي جديد من كائنات غريبة، لتعود إلى الأرض ثانية بعد خطأ غير مقصود منطفل على كوكب الأرض.
الفيلم يعتمد على تقنيات بصرية فائقة، وميزانية هائلة، ويجمع بين تصنيفي "الأكشن" والخيال العلمي.
"ظهور" ولي العهد السعودي السابق للمرة الأولى منذ إعفائه
تداول سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقولون إنه يُظهر للمرة الأولى ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، منذ إعفائه من منصبه الرفيع العام الماضي، وتعيين ابن الملك سلمان، الأمير محمد، مكانه.
ويظهر الفيديو المتداول الأمير محمد بن نايف في مجلس عزاء لوالدة أمير منطقة نجران، التي توفيت مساء الخميس.
ويظهر الأمير محمد بن نايف في الفيديو خلال دخوله لمجلس العزاء.
وبالإضافة إلى منصب ولي العهد، كان الأمير محمد بن نايف يشغل مناصب مهمة أيضا، فقد كان وزيرا للداخلية ورئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.