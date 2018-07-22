وثائق تكشف عن عميل لروسيا كان مستشارا لترامب، وإسرائيل تنقذ ذوي الخوذ البيضاء تمهيدا لنقلهم إلى بريطانيا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام رؤساء بعثات إيران في الخارج صباح الأحد إن بلاده تسعى لعلاقات جيدة مع العالم، وترغب في علاقات أفضل مع الجوار، وطهران تريد في ظل الأجواء الجديدة إصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين، على حد تعبيره.

وعلّق روحاني على منع تصدير النفط الإيراني، بالقول "يا سيد ترمب إن الإيرانيين أهل شرف وهم على مر التاريخ كانوا الصائنين لأمن المعابر المائية في المنطقة، عليك ألا تلعب بذنب الأسد، فستندم. وعلى الأمريكيين أن يفهموا جيدًا أن السلام مع إيران أصل كل سلام، والحرب مع إيران أصل الحرب، وأن إيران لا تقبل التهديد ولديها قوة ردع، والتهديد يجعل الإيرانيين أكثر انسجامًا وأمريكا ستفشل بالطبع."