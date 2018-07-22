وثائق تكشف عن عميل لروسيا كان مستشارا لترامب، وإسرائيل تنقذ ذوي الخوذ البيضاء تمهيدا لنقلهم إلى بريطانيا
ملخص
- إسرائيل تنقذ ذوي الخوذ البيضاء تمهيدا لنقلهم إلى بريطانيا
- إسرائيل تقول إنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة إذا استمر الهدوء
- خروج مظاهرة في محافظة المثنى جنوبي العراق
- وثائق تكشف علاقة مستشار ترامب بروسيا
- روحاني يحذر ترامب من اللعب بذنب الأسد
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روحاني يحذر ترامب من اللعب بذنب الأسد
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام رؤساء بعثات إيران في الخارج صباح الأحد إن بلاده تسعى لعلاقات جيدة مع العالم، وترغب في علاقات أفضل مع الجوار، وطهران تريد في ظل الأجواء الجديدة إصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين، على حد تعبيره.
وعلّق روحاني على منع تصدير النفط الإيراني، بالقول "يا سيد ترمب إن الإيرانيين أهل شرف وهم على مر التاريخ كانوا الصائنين لأمن المعابر المائية في المنطقة، عليك ألا تلعب بذنب الأسد، فستندم. وعلى الأمريكيين أن يفهموا جيدًا أن السلام مع إيران أصل كل سلام، والحرب مع إيران أصل الحرب، وأن إيران لا تقبل التهديد ولديها قوة ردع، والتهديد يجعل الإيرانيين أكثر انسجامًا وأمريكا ستفشل بالطبع."
وثائق تكشف علاقة مستشار ترامب بروسيا
أظهرت وثائق نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن المكتب يعتقد أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسة الخارجية خلال الحملة الرئاسية عام 2016 كان يتآمر ويتعامل مع الحكومة الروسية.
وتبين الوثائق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب وحصل على ترخيص بوضع كارتر بيج تحت المراقبة بسبب علاقاتها مع مسؤولي المخابرات في روسيا.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إن ذلك يدل على أن الكرملين الروسي كان يعمل مع كارتر بيج للتأثير على الانتخابات الأمريكية.
ونفى كارتر بيج أن يكون عميلا روسيا ولم توجه له التهم رسميا بعد.
خروج مظاهرة في محافظة المثنى جنوبي العراق
تفيد الأنباء الواردة من العراق بأن قرابة ألف شخص خرجوا في تظاهرة وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي العراق حيث مجمع الدوائر الحكومية وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة وذلك للمطالبة بالخدمات وفرص العمل.
وأضاف المصدر أن التظاهرة لا تزال سلمية ولم تشهد أي أعمال عنف من جانب المتظاهرين والقوات الأمنية.
إسرائيل تقول إنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة إذا استمر الهدوء
قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء القادم للسماح بإدخال السلع إلى غزة إذا استمر الهدوء الحالي في المنطقة.
وكان الإسرائيليون قد شددوا حصارهم على القطاع في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب التصعيد الأخير الذي تسبب في مقتل أربعة فلسطينيين وجندي إسرائيلي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة حماس إلى التوقف عن إطلاق الصواريخ والطائرات الورقية على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
وقال إنه يتعين على إسرائيل أيضا ممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.
إسرائيل تنقذ ذوي الخوذ البيضاء تمهيدا لنقلهم إلى بريطانيا
انقذت إسرائيل المئات من عمال الإنقاذ السوريين الذين كانوا يعملون في مناطق سيطرة المعارضة السورية في مناطق جنوبي البلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه تصرف بناء على طلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية تعتقد أن هناك خطرا محدقا على حياة المنقذين السوريين وعائلاتهم.
وتم إرسال 800 شخص من هؤلاء المنقذين إلى الأردن، وسيتم وضعهم في منطقة مغلقة إلى أن يتم نقلهم إلى بريطانيا وألمانيا وكندا.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن مأساة عمال الإنقاذ السوريين من منظمة الخوذ البيضاء طرحت خلال قمة الناتو قبل عشرة أيام.