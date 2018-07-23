المخابرات الأوكرانية تدافع عن تزوير مقتل صحفي روسي، وإسرائيل تستخدم مقلاع داوود لأول مرة
ملخص
- المخابرات الأوكرانية تدافع عن تزوير مقتل صحفي روسي
- قوات الأمن الكردية تعلن قتل مسلحين هاجما مقر الحكومة
- تحضيرات لعودة لاجئين سوريين من لبنان إلى سوريا
- إسرائيل تستخدم مقلاع داوود لأول مرة بعد اقتراب القتال من الحدود السورية
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وزير الخارجية الفرنسي يزور ليبيا بعد تونس
يصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى ليبيا قادما من تونس في زيارة من المتوقع أن يلتقي خلالها أطراف الأزمة الليبية.
وتضغط فرنسا على الأطراف الليبية من أجل إجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري.
والتقى لودريان الأحد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لبحث مخرجات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي احتضنته باريس في أيار مايو الماضي.
وزير الخارجية الأمريكي يصف قادة إيران بـ "مجرد واجهة براقة لبراعة آيات الله في الاحتيال الدولي"
انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قادة إيران وشبههم "بالمافيا" وتعهد بدعم الإيرانيين غير الراضين عن حكومتهم.
ووصف بومبيو الذي كان يتحدث لجمهور في ولاية كاليفورنيا معظمه من أمريكيين من أصول إيرانية أمس الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف بأنهما "مجرد واجهة براقة لبراعة آيات الله في الاحتيال الدولي".
وقال بومبيو إن "ما يدير إيران أشبه بالمافيا منه بحكومة" مشيرا إلى ما وصفه بأنه ثراء فاحش وفساد بين زعماء إيران.
المخابرات الأوكرانية تدافع عن تزوير مقتل صحفي روسي
دافعت المخابرات الأوكرانية عن قرارها باختلاق حادثة مقتل الصحفي الروسي أركادي بابشينكو قبل شهرين.
وقالت المخابرات الأوكرانية إن العملية كانت ناجحة.
وأضاف رئيس المخابرات الأوكرانية فاسيل هاريتساك لبي بي سي أن عملية تزوير مقتل الصحفي قادت إلى معلومات استخباراتية غاية في الأهمية وأدت إلى الحفاظ على حياة كثيرين.
وقال إن روسيا كانت تسعى لاغتيال المعارضين لها في أوكرانيا وهو أمر تنفيه روسيا.
وتعرضت أوكرانيا لانتقادات دولية بسبب تزوير مقتل الصحفي الروسي الذي ظهر في مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف في شهر مايو/ أيار بعد مرور 24 ساعة على خبر مقتله جراء إطلاق النار عليه.
قوات الأمن الكردية تعلن قتل مسلحين هاجما مقر الحكومة
أعلن التلفزيون العراقي الرسمي أن قوات الأمن الكردية قتلت المسلحين اللذين هاجما مقر الحكومة الإقليمية في أربيل.
وقتل المسلحان في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.
ولايزال مسلح ثالث يحتجز رهينة داخل المبنى.
تحضيرات لعودة لاجئين سوريين من لبنان إلى سوريا
من المقرر أن يعود اليوم نحو ألف لاجئ سوري من بلدة عرسال الحدودية إلى الأراضي السورية.
ويأتي ذلك في إطار رحلات العودة التي ينظمها الأمن العام اللبناني بالتعاون مع قوات الأمن السورية.
وتتحدث أوساط سياسية لبنانية عن خطة لإنشاء لجنة لبنانية روسية مشتركة لتنظيم عودة السوريين بأعداد كبيرة، وذلك وفقا لاتفاق بين الرئيسين الأميركي والروسي في قمة هلسنكي الأسبوع الماضي.
الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا
تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الجنود الإسرائيليين قتلوا فتى يبلغ من العمر خمسة عشر عاما في الضفة الغربية المحتلة.
وقد أطلقت النيران في صدر الفتى خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية.
وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين قاموا بالقاء الحجارة والقنابل الحارقة على جنود خلال اشتباكات في مخيم دهيشة ببيت لحم.
إسرائيل تطلق صاروخين بعد اقتراب القتال من الحدود السورية
قال الجيش الإسرائيلي إن البطاريات الدفاعية في مرتفعات الجولان المحتلة أطلقت صاروخين بعد اقتراب القتال من الحدود السورية.
وانطلقت صفارات الإنذار في مناطق متعددة من الجليل الأعلى وجبل الشيخ وأطلق صاروخين من بطاريات من طراز مقلاع داوود الصاروخية الدفاعية الإسرائيلية للمرة الأولى منذ ضم إسرائيل للنظام الصاروخي للاستخدام العام الماضي.
ولم يبلغ عن وقوع أَي شظايا أو صواريخ في الجولان المحتل.
وتتركز عمليات القوات السورية في المثلث الحدودي بين الاْردن وإسرائيل لاستعادة سيطرتها على ما يعرف بحوض اليرموك ومناطق في الجولان السوري.
يذكر أن إسرائيل احتلت ثلثي مرتفعات الجولان عام 1967.