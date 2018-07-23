المخابرات الأوكرانية تدافع عن تزوير مقتل صحفي روسي، وإسرائيل تستخدم مقلاع داوود لأول مرة

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قادة إيران وشبههم "بالمافيا" وتعهد بدعم الإيرانيين غير الراضين عن حكومتهم.

ووصف بومبيو الذي كان يتحدث لجمهور في ولاية كاليفورنيا معظمه من أمريكيين من أصول إيرانية أمس الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف بأنهما "مجرد واجهة براقة لبراعة آيات الله في الاحتيال الدولي".

وقال بومبيو إن "ما يدير إيران أشبه بالمافيا منه بحكومة" مشيرا إلى ما وصفه بأنه ثراء فاحش وفساد بين زعماء إيران.