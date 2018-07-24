استخدم عمال الطوارئ في اليونان القوارب والمروحيات من أجل إجلاء أشخاص لجؤوا إلى شاطئ من أجل تجنب النيران قرب العاضمة أثينا. وقتل ما لايقل عن 24 شخصا جراء الحرائق، وتفيد الأنباء بأن رقم الضحايا أعلى من ذلك بكثير. وسقط العدد الأكبر من الضحايا في قرية ماتي الساحلية شرقي العاصمة. وقتل بعض السكان وهم في سياراتهم بينما كانوا يحاولون الفرار. وطلبت السلطات في اليونان المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي في إطفاء الحرائق.
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الحرائق في اليونان تقتل عشرات الأشخاص
استخدم عمال الطوارئ في اليونان القوارب والمروحيات من أجل إجلاء أشخاص لجؤوا إلى شاطئ من أجل تجنب النيران قرب العاضمة أثينا.
وقتل ما لايقل عن 24 شخصا جراء الحرائق، وتفيد الأنباء بأن رقم الضحايا أعلى من ذلك بكثير.
وسقط العدد الأكبر من الضحايا في قرية ماتي الساحلية شرقي العاصمة.
وقتل بعض السكان وهم في سياراتهم بينما كانوا يحاولون الفرار.
وطلبت السلطات في اليونان المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي في إطفاء الحرائق.
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