أمريكا تنتقد سخاء العرب والمسلمين "الكلامي" تجاه الفلسطينيين

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن الدول العربية والإسلامية تتحدث كثيرا عن دعم الفلسطينيين دون منحهم المزيد من المساعدات المالية وخصت بالنقد دولا منها مصر والكويت والإمارات.

وسردت هيلي ما قدمته تلك الدول، إلى جانب الجزائر وتونس وباكستان وسلطنة عمان وتركيا - أو لم تقدمه- لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط "لا توجد مجموعة من الدول أكثر سخاء بكلامها من جيران الفلسطينيين العرب والأعضاء الآخرين بمنظمة التعاون الإسلامي".

وأضافت "لكن كل ما يقال من كلام هنا في نيويورك لا يطعم أو يكسو أو يعلم طفلا فلسطينيا واحدا. كل ما يفعله هو إثارة غضب المجتمع الدولي".

وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن هيلي أهانت حلفاء الولايات المتحدة "بطريقة متغطرسة".

وانتقدت هيلي الصين وروسيا أيضا لحديثهما "المنمق عن القضية الفلسطينية" لكنهما لم تقدما سوى 350 ألف دولار ومليوني دولار على الترتيب لأونروا في 2017.