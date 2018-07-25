أمريكا تنتقد سخاء العرب والمسلمين "الكلامي" تجاه الفلسطينيين

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي أنترميلان يرغب في ضم نجم برشلونة\nوالأرجنتين ليونيل ميسي بعد ضم منافسه اللدود يوفنتوس البرتغالي ونجم ريال مدريد\nالسابق كريستيانو رونالدو. وتشير التقارير إلى أن إنتر ميلان يريد ابرام صفقة مالية كبيرة لشراء\nميسي وإقناعه وناديه في الرحيل على غرار صفقة رونالدو. وقد انضم قائد المنتخب البرتغالي، البالغ من العمر\n33 عاما، إلى يوفنتوس بمبلغ تجاوز 100 مليون يورو بعد 9 أعوام قضاها في ريال مدريد.
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بواسطة محمد حسين و أحمد ماهر
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أنتر ميلان "يرغب" في ضم ميسي
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي أنترميلان يرغب في ضم نجم برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي بعد ضم منافسه اللدود يوفنتوس البرتغالي ونجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو.
وتشير التقارير إلى أن إنتر ميلان يريد ابرام صفقة مالية كبيرة لشراء ميسي وإقناعه وناديه في الرحيل على غرار صفقة رونالدو.
وقد انضم قائد المنتخب البرتغالي، البالغ من العمر 33 عاما، إلى يوفنتوس بمبلغ تجاوز 100 مليون يورو بعد 9 أعوام قضاها في ريال مدريد.
رياض محرز ومحمد صلاح في مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم
يلتقي اليوم فريقا مانشستر سيتي وليفربول في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وانضم نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح إلى تدريبات الفريق قبل ثلاثة أيام بعد عودته من إجازة قصيرة بعد انتهاء كأس العالم.
وخسر الفريقان مباراتهما الأولى أمام بروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة (1-0)، و(3-1).
الحوثيون يعلنون استهداف بارجة سعودية
أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا بارجة سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا كما لم يرد تعليق من التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين في اليمن.
بث تسجيل صوتي لترامب ومحاميه حول عارضة إباحية
بثت محطة سي أن أن التلفزيونية الأمريكية تسجيلاً صوتياً لحديث بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومحاميه السابق مايكل كوهين.
ويسمع في التسجيل نقاش بين الرجلين حول دفع أموال إلى عارضة تعمل مع مجلة بلاي بوي الإباحية التي قالت إن ترمب أقام معها علاقة غير شرعية.
وقد سجل كوهين هذا الحديث سراً قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في 2016.
أمريكا تنتقد سخاء العرب والمسلمين "الكلامي" تجاه الفلسطينيين
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن الدول العربية والإسلامية تتحدث كثيرا عن دعم الفلسطينيين دون منحهم المزيد من المساعدات المالية وخصت بالنقد دولا منها مصر والكويت والإمارات.
وسردت هيلي ما قدمته تلك الدول، إلى جانب الجزائر وتونس وباكستان وسلطنة عمان وتركيا - أو لم تقدمه- لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط "لا توجد مجموعة من الدول أكثر سخاء بكلامها من جيران الفلسطينيين العرب والأعضاء الآخرين بمنظمة التعاون الإسلامي".
وأضافت "لكن كل ما يقال من كلام هنا في نيويورك لا يطعم أو يكسو أو يعلم طفلا فلسطينيا واحدا. كل ما يفعله هو إثارة غضب المجتمع الدولي".
وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن هيلي أهانت حلفاء الولايات المتحدة "بطريقة متغطرسة".
وانتقدت هيلي الصين وروسيا أيضا لحديثهما "المنمق عن القضية الفلسطينية" لكنهما لم تقدما سوى 350 ألف دولار ومليوني دولار على الترتيب لأونروا في 2017.