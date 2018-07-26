مفكر إسلامي مغربي: عذاب القبر "وهم وخرافة"، و دُش بارد لحيوانات لندن

حذّر قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيرني اللواء قاسم سليماني الولايات المتحدة من الدخول في حرب مع إيران مخاطبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول " قد تبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

سليماني الذي كان يتحدث في حفل تأبيني في مدينة همدان الإيرانية أشار إلى أن البحر الأحمر لم يعد آمنا بوجود القوات الأميركية فيه، مشيدا بتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أيام والتي قال فيها إن مضيق هرمز ليس إلا واحدا من عدة مضائق تسيطر عليها إيران، في إشارة إلى تهديد سابق له بمنع تصدير النفط في حال تصفير تصدير النفط الإيراني.

أنا ندكم وقوات القدس هي ندكم وليس إيران كدولة، ليس هناك ليلة ننام فيها ولا نفكر بكم، أنا اقول لكميا سيد ترامب المقامر، اقول لك اعلم ان في اللحظة التي انت فيها عاجز عن التفكير نحن قريبون منك في مكان لا تتصوره أبدا. قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيرني