مفكر إسلامي مغربي: عذاب القبر "وهم وخرافة"، و دُش بارد لحيوانات لندن
ملخص
- مفكر إسلامي مغربي: عذاب القبر "وهم وخرافة"
- "كوني امرأة حرة" للرد على "كن رجلا" في المغرب
- قاسم سليماني يحذر ترامب ويصفه بـ "المقامر"
- دُش بارد لحيوانات لندن
- إعدام آخر أعضاء طائفة أوم شينريكيو اليابانية
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بواسطة أحمد ماهر
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انتخابات باكستان: تزايد فرص نجم الكريكيت الباكستاني السابق عمران خان في الفوز
تزايد فرص نجم الكريكيت الباكستاني السابق عمران خان في أن يصبح رئيس الوزراء القادم، إذ يبدو حزبه فى المقدمة في الانتخابات العامة التى يتواصل فرز نتائجها حتى الآن.
ومن غير المتوقع أن يحصل على الأغلبية. وقد تحدث خصومه بقيادة شهباز شريف عن مخالفات انتخابية واسعة النطاق، كما يزعمون، ويقولون إن الجيش يحابي عمران خان، الذي يؤكد حزبه، حزب حركة إنصاف، على نزاهة العملية الانتخابية.
قاسم سليماني يحذر ترامب ويصفه بـ "المقامر"
حذّر قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيرني اللواء قاسم سليماني الولايات المتحدة من الدخول في حرب مع إيران مخاطبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول " قد تبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".
سليماني الذي كان يتحدث في حفل تأبيني في مدينة همدان الإيرانية أشار إلى أن البحر الأحمر لم يعد آمنا بوجود القوات الأميركية فيه، مشيدا بتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أيام والتي قال فيها إن مضيق هرمز ليس إلا واحدا من عدة مضائق تسيطر عليها إيران، في إشارة إلى تهديد سابق له بمنع تصدير النفط في حال تصفير تصدير النفط الإيراني.
إعدام آخر أعضاء طائفة أوم شينريكيو اليابانية
أكدت وزارة العدل اليابانية تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة أعضاء في طائفة أوم شينريكيوAum Shinrikyo، وهم آخر أعضاء بالطائفة من المحكوم عليهم بالإعدام.
وكانت السلطات قد أعدمت شنقا في وقت مبكر من الشهر الجاري زعيم الطائفة سكوكو أساهارا Skoko Asahara وستة أعضاء آخرين بطائفته.
هذه الطائفة هى التى نفذت هجوما بغاز السارين للأعصاب على محطة أنفاق طوكيو عام 1996، ما أدى الى مصرع ثلاثة عشر شخصا وإصابة آلاف آخرين.
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"كوني امرأة حرة" للرد على "كن رجلا" في المغرب
أطلقت مغربيات ونساء عبر مواقع للتواصل الاجتماعي حملة مضادة لهاشتاغ "كن رجلا" الذي يدعو الرجال إلى منع النساء من ارتداء ملابس صيفية ضيقة أو "غير محتشمة".
وتبنت القائمات على الحملة هاشتاغ "كوني_امرأة_حرة" دفاعا عن حرية وحق المرأة في اختيار ملابسها ورفضا لما وصفهن بالإملاءات "الذكورية الظلامية".
إليكم بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكما وردت من دون تصحيح لغوي أو تحريري:
دُش بارد لحيوانات في "حديقة الحيوان" بلندن
مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في بعض مناطق بريطانيا، حظيت الحيوانات في حديقة حيوان لندن بفترة راحة جيدة من الحرارة، عندما ابتكر حراس الحديقة طرقاً جديدة للترفيه عنها ولإبقائها هادئة.
وقد أعطيت ثعالب الماء جراد البحر المجمدة، وتمتعت الخنازير الملتحية بدَّش بارد.
وتناولت الغوريلا الخيار المجمد بينما انخرطت حيوانات أخرى في لعبة تناول البازلاء المجمدة في كتل الجليد، والتي أبقتها منهمكة لبعض الوقت.
بريطانيا، الشهيرة بصيفها الممطر، تشهد درجات حرارة عالية منذ أسابيع، تجاوزت 30 درجة مئوية.
مفكر إسلامي مغربي: عذاب القبر "وهم وخرافة"
قال المفكر الإسلامي المغربي محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف باسم "أبو حفص"، إن ما يعتقده كثير من المسلمين بوقوع ما يصفونه بعذاب في القبر بعد الوفاة "خرافة تخالف القرآن وتناقضه".
وفي مقابلة على قناة "يوتيوب" لموقع "هسبريس" المغربي، قال أبو حفص إن لا يزال مصرا على موقفه ورأيه من تلك القضية لأنه يؤمن في "عقلنة التدين وتمحيص التراث وجعله موافقا للعقل وللنصوص الأصلية".
ويرى الباحث الإسلامي أن هناك كثيرا من "الأساطير والموروثات" التي لا أساس لها من الصحة في العقيدة الإسلامية وأن المفكرين الإسلاميين يجب أن يعملوا على "تصفية الدين" منها.