الكويت: هجوم الحوثيين في باب المندب لن يؤثر على صادرتنا من النفط، وإدارة ترامب "تأمل في إنهاء الأزمة الخليجية" بحلول الخريف
ملخص
- الكويت: هجوم الحوثيين في باب المندب لن يؤثر على صادرتنا من النفط
- إدارة ترامب "تأمل في إنهاء الأزمة الخليجية" بحلول الخريف
- أطول خسوف للقمر مساء اليوم
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بواسطة أحمد ماهر
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أطول خسوف للقمر
يشاهد سكان الأرض اليوم أطول خسوف كلّي للقمر في القرن الحادي والعشرين يظهر فيه أحمر اللون ويلمع إلى جانبه كوكب المريخ الذي سيكون في أدنى مسافاته من الأرض.
ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجرّدة، أما النظارات الفضائية والتلسكوبات فتتيح رؤيتها بشكل أوضح. وستدوم مرحلة الخسوف الكلّي ساعة و43 دقيقة، ليكون بذلك أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين
إدارة ترامب "تأمل في إنهاء الأزمة الخليجية" بحلول الخريف
علمت صحيفة "ذى غارديان " البريطانية أن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغبون في عقد قمة لدول مجلس التعاون الخليجي في الولايات المتحدة في محاولة لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال مسؤولون في دول خليجية للصحيفة إن إدارة ترامب تأمل في عقد تلك القمة بحلول الخريف، وإن الدول المعنية أبدت قبولا من حيث المبدأ لحضور الاجتماع.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران العام الماضي عقب زيارة ترامب إلى الرياض، واتهمت تلك الدول الدوحة بدعم "الارهاب"، وهو ما تنفيه قطر التي تقيم علاقات وثيقة مع واشنطن.
الكويت: هجوم الحوثيين في باب المندب لن يؤثر على صادرتنا من النفط
قالت السلطات الكويتية إن الهجوم الأخير الذي تبناه الحوثيون على ناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب لن يؤثر على صادرتها من النفط.
ويقول مسؤولون كويتيون لرويترز إن 90 في المئة من صادرات الكويت النفطية لا تمر عبر المضيق الحيوي بالبحر الأحمر، الذي تمر منه نسبة كبيرة من نفط الشرق الأوسط والسلع الآسيوية إلى أوروبا عبر قناة السويس المصرية.
وأعلنت السعودية مساء الأربعاء تعليقا فوريا ومؤقتا لجميع صادرات النفط عبر المضيق باب المندب بعد الهجوم.