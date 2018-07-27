الكويت: هجوم الحوثيين في باب المندب لن يؤثر على صادرتنا من النفط، وإدارة ترامب "تأمل في إنهاء الأزمة الخليجية" بحلول الخريف

يشاهد سكان الأرض اليوم أطول خسوف كلّي للقمر في القرن الحادي والعشرين يظهر فيه أحمر اللون ويلمع إلى جانبه كوكب المريخ الذي سيكون في أدنى مسافاته من الأرض.

ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجرّدة، أما النظارات الفضائية والتلسكوبات فتتيح رؤيتها بشكل أوضح. وستدوم مرحلة الخسوف الكلّي ساعة و43 دقيقة، ليكون بذلك أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين

إنه تقاطع نادر لظواهر فلكية مهمة. سيبدو القمر بلون أحمر يميل للون النحاس بعض الشيء، وسيظهر المريخ المعروف بالكوكب الأحمر، يلمع إلى جانبه ولونه مائل للبرتقالي. باسكال ديكان عالم الفضاء في مرصد باريس

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