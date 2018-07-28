ترامب يريد "ناتو عربي" من دول الخليج ومصر والأردن، ونجم كريكيت سابق يبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة في باكستان
ملخص
- ترامب يريد "ناتو عربي" من دول الخليج ومصر والأردن
- انتخابات باكستان: نجم الكريكيت السابق عمران خان يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة
- أكراد سوريا: من ساحات القتال مع الأسد إلى غرف التفاوض حول دولة لا مركزية
- قضية فض اعتصام رابعة: محكمة مصرية تحيل 75 متهما للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم
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بواسطة أحمد ماهر
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عاجلقضية فض اعتصام رابعة: محكمة مصرية تحيل 75 متهما للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة السبت إحالة خمسة وسبعين متهما لمفتي البلاد لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهم، من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم بعد الماجد وباسم عودة وطارق الزمر.
فيما قررت تأجيل النطق بالحكم عليهم والأحكام على الباقين لجلسة الثامن من سبتمبر أيلول المقبل للنطق بالحكم وذلك القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".
ويحاكم في القضية نحو 739 متهما من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين والمصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان، وهما ينتظران الحكم في الجلسة المقبلة، كونهما ليسا من بين من أحيلوا للمفتي.
قضية فض اعتصام رابعة: حكم مرتقب ضد معتقلين بارزين بينهم مرشد الإخوان، والمصور الصحفي شوكان
تصدر محكمة جنايات القاهرة السبت حكمها في قضية فض اعتصام أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وآخرين بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر المتهم فيها 739 شخصا من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والمصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها تدبير "تجمهر مسلح" بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وتعود وقائع القضية إلى يوم فض الاعتصام في 14 أغسطس آب 2013، حينما ألقي القبض على معظم المتهمين.
ومن أبرز المتهمين أيضا في القضية، كل من عصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة ابن الرئيس السابق محمد مرسي.
وحظى المصور الصحفي شوكان باهتمام إعلامي وصحفي خاصة بعد أن منحته منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (يونسكو) جائزتها للعام الحالي عن لحرية الصحافة وهو ما أثار استياء رسمي مصري بسبب الاتهامات الموجهة له.
وتقول والدة شوكان، رضا محروس، 62 عاما، لرويترز قبل ساعات من إصدار الحكم: "منذ أن حاز على تلك الجائزة، غضبت السلطات، ووصفوه بالإرهابي، وشعرنا بقلق بالغ."
أكراد سوريا: من ساحات القتال مع الأسد إلى غرف التفاوض حول دولة لا مركزية
أعلن مجلس قوات سوريا الديموقراطية الذي أجرى محادثات مع الحكومة السورية في دمشق أمس الاتفاق على تشكيل لجان تفاوضية تهدف إلى التركيز على إنهاء أعمال العنف في البلاد.
وقال المجلس إنه تم الاتفاق على أن تعمل هذه اللجان على خارطة طريق تؤدي إلى دولة لا مركزية .
ويعد المجلس الذراع السياسية للقوات ذات القيادة الكردية التي تحمل الاسم نفسه، وتحظى بدعم أمريكي.
وتعد المباحاثات مع وفد المجلس، الذي يضم قيادات سياسية وعسكرية، الأولى من نوعها مع الحكومة السورية حول الوضع في مناطق في شمال البلاد تسيطر عليها قواته.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد قال مؤخرا أن قوات سوريا الديمقراطية باتت تمثل المشكلة الوحيدة المتبقية أمام الجيش الحكومي، الذي ارتفعت أعلامه مؤخرا في غير منطقة، إثر تحقيقه مكاسب ميدانية على حساب فصائل معارضة مسلحة.
خيارا الأسد للتعامل مع هذه القوات - كما قال وقتذاك - يتمثلان إما في التفاوض أو استخدام القوة. وهو ما أعقبه إعلان الأكراد السوريين استعدادهم للدخول في محادثاتٍ غير مشروطة مع الحكومة السورية.
انتخابات باكستان: نجم الكريكيت السابق عمران خان يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة
بدأ نجم منتخب باكستان للكريكت السابق عمران خان مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد فوز حزبه، حركة إنصاف" بأغلب مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان)، بعد أن فُرزت أغلب بطاقات الاقتراع.
ويعول حزب خان على تحالف مع أحزاب صغيرة ومستقلين لتشكيل الحكومة.
وهددت أحزاب بارزة بتنظيم احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد إذا لم تتم إعادة الانتخابات بالكامل بسبب اتهامات بالتزوير على نطاق واسع.
ويقول شهباز شريف، زعيم حزب رابطة مسلمي باكستان جناح رئيس الوزراء السابق نواز شريف الموجود حاليا في السجن بعد إدانته في قضية فساد، قال انه سيتناقش مع حزبه لاتخاذ قرار المشاركة في البرلمان من عدمه. غير أن قياديا في الحزب قال في وقت سابق ان الحزب مستعد للجلوس في مقاعد المعارضة بالبرلمان.
ترامب يريد "ناتو عربي" من دول الخليج ومصر والأردن
قال مسؤولون أمريكيون وعرب إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمضي قدما في مساع لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج العربية ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة.
ذكرت أربعة مصادر لرويترز أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع تلك البلدان بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية.
والخطة التي ترمي إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو "ناتو عربي".
وقالت عدة مصادر إن إدارة ترامب تأمل أن تتم مناقشة ذلك التحالف الذي أُطلق عليه مؤقتا اسم ”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي“ خلال قمة تقرر مبدئيا أن تعقد في واشنطن في 12 و13 أكتوبر تشرين الأول.
وأكد البيت الأبيض أنه يعمل على فكرة التحالف مع "شركائنا الإقليميين الآن ومنذ عدة أشهر".