ترامب يريد "ناتو عربي" من دول الخليج ومصر والأردن، ونجم كريكيت سابق يبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة في باكستان

تصدر محكمة جنايات القاهرة السبت حكمها في قضية فض اعتصام أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وآخرين بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر المتهم فيها 739 شخصا من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والمصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها تدبير "تجمهر مسلح" بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وتعود وقائع القضية إلى يوم فض الاعتصام في 14 أغسطس آب 2013، حينما ألقي القبض على معظم المتهمين.

ومن أبرز المتهمين أيضا في القضية، كل من عصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة ابن الرئيس السابق محمد مرسي.

وحظى المصور الصحفي شوكان باهتمام إعلامي وصحفي خاصة بعد أن منحته منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (يونسكو) جائزتها للعام الحالي عن لحرية الصحافة وهو ما أثار استياء رسمي مصري بسبب الاتهامات الموجهة له.

وتقول والدة شوكان، رضا محروس، 62 عاما، لرويترز قبل ساعات من إصدار الحكم: "منذ أن حاز على تلك الجائزة، غضبت السلطات، ووصفوه بالإرهابي، وشعرنا بقلق بالغ."