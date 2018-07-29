نتانياهو يوجه رسالة للدروز واليسار، وقس يضع أردوغان في مواجهة ترامب

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الهجمات التي شنتها جهات يسارية تعرف نفسها بأنها صهيونية هي هجمات سخيفة تكشف عن القاع الذي انحدر إليه اليسار.

جاءت تصريحات نتانيناهو بعد تعرض قانون القومية التي أقرتها إسرائيل لانتقادات حادة داخلية وخارجية.

وفي البند ج من قانون القومية يحدد بأن "تحقيق حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يعتبر حصريا للشعب اليهودي."

وقال نتانياهو "تأثرت بمشاعر إخواننا وأخواتنا أبناء وبنات الطائفة الدرزية. أود أن أقول لهم: لا يوجد أي شيء في هذا القانون يمس بحقوقكم كمواطنين متساويي الحقوق في دولة إسرائيل. لا يوجد فيه أي شيء يمس بمكانة الطائفة الدرزية الخاصة في دولة إسرائيل. الشعب الإسرائيلي وأنا جزء منه يحبكم ويقدركم. نقدر الشراكة والتحالف بيننا كثيرا."

وأضاف " أعي مشاعر أبناء الطائفة الدرزية. ولذلك التقيت خلال الأيام الأخيرة مع قيادات درزية وسأواصل هذا الحوار اليوم أيضا بغية إيجاد حلول ستلبي تلك المشاعر وستعبر عن الشراكة المميزة التي توجد بيننا. أعدكم أن شراكة المصير هذه ستتزايد أكثر وأكثر."