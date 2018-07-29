نتانياهو يوجه رسالة للدروز واليسار، وقس يضع أردوغان في مواجهة ترامب
ملخص
- قس يضع أردوغان في مواجهة ترامب
- مصر تقيل رئيس السكك الحديدية بعد تكرار حوادث القطارات
- 24 مرشحا لمنصب الرئاسة في مالي
- سلب ونهب تزامنا مع حرائق كاليفورنيا
- تجمع يهودي عربي في حيفا احتجاجا على قانون إسرائيلي
- نتانياهو يوجه رسالة للدروز واليسار
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نتانياهو يوجه رسالة للدروز واليسار
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الهجمات التي شنتها جهات يسارية تعرف نفسها بأنها صهيونية هي هجمات سخيفة تكشف عن القاع الذي انحدر إليه اليسار.
جاءت تصريحات نتانيناهو بعد تعرض قانون القومية التي أقرتها إسرائيل لانتقادات حادة داخلية وخارجية.
وفي البند ج من قانون القومية يحدد بأن "تحقيق حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يعتبر حصريا للشعب اليهودي."
وقال نتانياهو "تأثرت بمشاعر إخواننا وأخواتنا أبناء وبنات الطائفة الدرزية. أود أن أقول لهم: لا يوجد أي شيء في هذا القانون يمس بحقوقكم كمواطنين متساويي الحقوق في دولة إسرائيل. لا يوجد فيه أي شيء يمس بمكانة الطائفة الدرزية الخاصة في دولة إسرائيل. الشعب الإسرائيلي وأنا جزء منه يحبكم ويقدركم. نقدر الشراكة والتحالف بيننا كثيرا."
وأضاف " أعي مشاعر أبناء الطائفة الدرزية. ولذلك التقيت خلال الأيام الأخيرة مع قيادات درزية وسأواصل هذا الحوار اليوم أيضا بغية إيجاد حلول ستلبي تلك المشاعر وستعبر عن الشراكة المميزة التي توجد بيننا. أعدكم أن شراكة المصير هذه ستتزايد أكثر وأكثر."
قس يضع أردوغان في مواجهة ترامب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تتراجع عن موقفها بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أنقرة ما لم تفرج عن قس أمريكي تحتجزه.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله إن الصداقة بين الولايات المتحدة وتركيا على المحك في هذا الخلاف.
وقال أردوغان "لن نأخذ خطوة للوراء عندما نواجه العقوبات... عليهم ألا ينسوا أنهم سيخسرون شريكا مخلصا".
ووضع القس الأمريكي أندرو برانسون رهن الإقامة الجبرية بعد أن احتجز 21 شهرا في أحد السجون التركية.
وعمل برانسون في تركيا لأكثر من 20 عاما.
من هو القس الأمريكي الذي يريد أردوغان من واشنطن مبادلته بفتح الله غولن؟
مصر تقيل رئيس السكك الحديدية بعد تكرار حوادث القطارات
أقال وزير النقل المصري رئيس هيئة سكك حديد مصر سيّد سالم من منصبه بعد تكرار حوادث القطارات خلال الفترة الماضية، كان آخرها حادث خروج قطار مساره فجر اليوم في جنوب البلاد.
وجاء في بيان لوازرة النقل أن الوزير أشرف رسلان سيتولى الآن مهام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية.
وكان القطارا قادما من القاهرة باتجاه أسوان، وقد خرج عن مساره، في قرية الشبيكة، التابعة لمحافظة أسوان، وذكرت مصادر طبية أن سيارات الإسعاف قد نقلت ستة مصابين من مكان الحادث إلى مستشفى كوم أمبو.
24 مرشحا لمنصب الرئاسة في مالي
يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى إنهاء سنوات من عدم الاستقرار الإقتصادي والسياسي.
ويخوض الانتخابات 24 مرشحا من بينهم الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا، البالغ من العمر ثلاثة وسبعين عاما، و يسعى إلى فترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، وينافسه زعيم المعارضة سوميلا سيسي.
سلب ونهب تزامنا مع حرائق كاليفورنيا
أسفرت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل أربعة أشخاص واجلاء نحو أربعين ألف من منازلهم.
وأفادت السلطان أن هناك 12 شخصا في عداد المفقودين بينما تحطمت مئات المنازل.
وقال رئيس شرطة مدينة ريدينغ في الولاية إن هناك عمليات سلب ونهب وقعت بالتزامن مع الحرائق.
إطلاق نار في مدينة نيو أورلينز الأميركية
أسفر إطلاق نار كثيف في مدينة نيو أورلينز الأميركية عن مقتل ثلاثة أشخاص، وجرح سبعة على الأقل ، نقلوا إثر ذلك إلى المستشفيات.
وقالت الشرطة إن مسلحين ( اثنين) أطلقا النار بشكل عشوائي على حشود في وقت متأخر الليلة الماضية.
وقد أدانت عمدة المدينة لاتويا كانتريل الهجوم، وأعربت عن اشمئزازها وغضبها مما جرى.
تجمع يهودي عربي في حيفا احتجاجا على قانون إسرائيلي
تعقد القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد اجتماعا لبحث الخطوات التي ستتخذها للوقوف في وجه قانون القومية الإسرائيلي الذي أقرته الحكومة أخيرا.
وتقول مراسلة بي بي سي في القدس إن القانون الذي لا ينص على المساواة بين جميع مواطني الدولة، يواجه معارضة شديدة من أطياف متعددة داخل إسرائيل.
هذا وقد قدم عضو الكنيست العربي زهير بهلول استقالته من الكنيست احتجاجا على إقرار قانون القومية، كما دعت لجنة المتابعة العربية إلى تجمع يهودي عربي في حيفا مساء اليوم الأحد احتجاجا على القانون.