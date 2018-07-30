سفيرة مصرية تنفي التهديد باستخدام القوة في مواجهة تركيا
الأمم المتحدة تقول إن غارات السعودية على اليمن تفاقم الكوليرا
السعودية تعلن موقفها من "صفقة القرن"
شبان صوماليون يتعرضون للتعذيب في كينيا
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شبان صوماليون يتعرضون للتعذيب في كينيا
علمت البي بي سي أن عددا من الشبان الصوماليين يحتجزون قسرا ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة في مركز لإعادة التأهيل في العاصمة الكينية نيروبي.
وصوّر فريق برنامج "عين إفريقيا" الاستقصائي من القسم الإفريقي ببي بي سي أفرادا من الشرطة الكينية وهم يجلبون عددا من الشبان إلى المركز.
وكان الأهالي قد أرسلوا معظم الشبان الموجودين لعلاجهم من تناول الكحول، أو بسبب تغيبهم عن الدراسة، أو بسبب مايعتبره الأهالي عدم إلتزام الشبان بالتقاليد الإسلامية.
ولم ترد الشرطة الكينية على طلب فريق بي بي سي بإجراء مقابلة، كما وصف صاحب المركز ما كشفت عنه بي بي سي بأنه دعاية إعلامية.
سفيرة مصرية تنفي التهديد باستخدام القوة في مواجهة تركيا
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد لبي بي سي ما ذكرته مصادر صحفية تركية أن السفيرة المصرية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا إذا منعت التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
وأضاف المتحدث أن السفيرة مي طه محمد نفت إدلاءها بتلك التصريحات خلال محادثة هاتفية مباشرة معه.
وكانت قناة تليفزيونية تركية قد ادعت أن تلك التهديدات جاءت على لسان السفيرة المصرية خلال مؤتمر "القبارصة بالخارج" الذي أقيم أمس الأول في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وضم مندوبين عن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بالإضافة إلى قبرص.
الأمم المتحدة تقول إن غارات السعودية على اليمن تفاقم الكوليرا
قالت الأمم المتحدة إن الغارات الجوية التي شنها طيران التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على مدينة وميناء الحديدة مؤخراً تعرض حياة المدنيين لخطر جسيم، حيث يمكن أن تفاقم من انتشار وباء الكوليرا.
وشدد بيان صادرعن المنظمة الدولية على أن المنشآت الصحية والبنية التحتية للصرف الصحي في المدينة قد تضررت بفعل الغارات الجوية للتحالف.
يذكر أن مدينة الحديدة الساحلية تخضع لسيطرة الحوثيين.
السعودية تعلن موقفها من "صفقة القرن"
أعلنت السعودية أنها لن توافق على أي خطة للسلام في الشرق الأوسط لا تعالج وضع القدس أو حق اللاجئين.
وأبلغت السعودية ودول عربية أخرى الإدارة الأميركية أنه ليس في وسعها دعم خطتها لتحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطنيين ما لم تتضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وقد أكد هذا الموقف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصالاته بعدد من كبار المسؤولين الأميركيين.
من جانب آخر أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مايطلق عليه صفقة القرن هو مجرد مصطلح إعلامي وأن الموقف المصري يقوم على أن القدس الشرقية هي عاصمة للدولة الفلسطينية.
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time_stated_uk
شبان صوماليون يتعرضون للتعذيب في كينيا
علمت البي بي سي أن عددا من الشبان الصوماليين يحتجزون قسرا ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة في مركز لإعادة التأهيل في العاصمة الكينية نيروبي.
وصوّر فريق برنامج "عين إفريقيا" الاستقصائي من القسم الإفريقي ببي بي سي أفرادا من الشرطة الكينية وهم يجلبون عددا من الشبان إلى المركز.
وكان الأهالي قد أرسلوا معظم الشبان الموجودين لعلاجهم من تناول الكحول، أو بسبب تغيبهم عن الدراسة، أو بسبب مايعتبره الأهالي عدم إلتزام الشبان بالتقاليد الإسلامية.
ولم ترد الشرطة الكينية على طلب فريق بي بي سي بإجراء مقابلة، كما وصف صاحب المركز ما كشفت عنه بي بي سي بأنه دعاية إعلامية.
سفيرة مصرية تنفي التهديد باستخدام القوة في مواجهة تركيا
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد لبي بي سي ما ذكرته مصادر صحفية تركية أن السفيرة المصرية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا إذا منعت التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
وأضاف المتحدث أن السفيرة مي طه محمد نفت إدلاءها بتلك التصريحات خلال محادثة هاتفية مباشرة معه.
وكانت قناة تليفزيونية تركية قد ادعت أن تلك التهديدات جاءت على لسان السفيرة المصرية خلال مؤتمر "القبارصة بالخارج" الذي أقيم أمس الأول في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وضم مندوبين عن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بالإضافة إلى قبرص.
الأمم المتحدة تقول إن غارات السعودية على اليمن تفاقم الكوليرا
قالت الأمم المتحدة إن الغارات الجوية التي شنها طيران التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على مدينة وميناء الحديدة مؤخراً تعرض حياة المدنيين لخطر جسيم، حيث يمكن أن تفاقم من انتشار وباء الكوليرا.
وشدد بيان صادرعن المنظمة الدولية على أن المنشآت الصحية والبنية التحتية للصرف الصحي في المدينة قد تضررت بفعل الغارات الجوية للتحالف.
يذكر أن مدينة الحديدة الساحلية تخضع لسيطرة الحوثيين.
السعودية تعلن موقفها من "صفقة القرن"
أعلنت السعودية أنها لن توافق على أي خطة للسلام في الشرق الأوسط لا تعالج وضع القدس أو حق اللاجئين.
وأبلغت السعودية ودول عربية أخرى الإدارة الأميركية أنه ليس في وسعها دعم خطتها لتحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطنيين ما لم تتضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وقد أكد هذا الموقف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصالاته بعدد من كبار المسؤولين الأميركيين.
من جانب آخر أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مايطلق عليه صفقة القرن هو مجرد مصطلح إعلامي وأن الموقف المصري يقوم على أن القدس الشرقية هي عاصمة للدولة الفلسطينية.