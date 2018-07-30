السعودية تعلن موقفها من "صفقة القرن"

علمت البي بي سي أن عددا من الشبان الصوماليين يحتجزون قسرا ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة في مركز لإعادة التأهيل في العاصمة الكينية نيروبي.

وصوّر فريق برنامج "عين إفريقيا" الاستقصائي من القسم الإفريقي ببي بي سي أفرادا من الشرطة الكينية وهم يجلبون عددا من الشبان إلى المركز.

وكان الأهالي قد أرسلوا معظم الشبان الموجودين لعلاجهم من تناول الكحول، أو بسبب تغيبهم عن الدراسة، أو بسبب مايعتبره الأهالي عدم إلتزام الشبان بالتقاليد الإسلامية.

ولم ترد الشرطة الكينية على طلب فريق بي بي سي بإجراء مقابلة، كما وصف صاحب المركز ما كشفت عنه بي بي سي بأنه دعاية إعلامية.