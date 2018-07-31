السودان يساعد في عودة جنود مصريين من الحدود بين مصر والسودان وليبيا

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ملخص

  1. السودان يساعد في عودة جنود مصريين من الحدود بين مصر والسودان وليبيا
  2. محادثات جديدة في أستانا حول اللاجئين والمعتقلين السوريين
  3. المعارضة تستعد للفوز بالرئاسة في زيمبابوي
  4. حزن في إقليم فرح

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المعارضة تستعد للفوز بالرئاسة في زيمبابوي

قال زعيم المعارضة في زيمبابوي نيلسون تشاميزا إن حزبه في طريقه إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنه مستعد لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال تشاميزا في تغريدة له على تويتر إن كلامه مبني على النتائج التي رشحت من معظم مراكز الاقتراع البالغ عددها عشرة آلاف وإنه ينتظر الآن الإعلان الرسمي للنتائج.

أما الرئيس إيمرسون منانغاوا الذي تولى المنصب عقب الإطاحة بروبرت موغابي فقال إنه يتلقى معلومات إيجابية جداً حول نتائج التصويت.

وقد اعتبرت نسبة المشاركة عالية وقال مراقبون إن التصويت جرى في أجواء سلمية رغم أنه كان سيء التنظيم في بعض المناطق.

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حزن في إقليم فرح

يقول مسؤولون في أفغانستان إن قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق انفجرت وأدت إلى تدمير حافلة ركاب في غرب أفغانستان مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة أربعين آخرين.

وقال متحدث باسم حاكم اقليم فرح إن الحافلة كانت في طريقها من حرات إلى كابول عندما انفجرت عبوة ناسفة، واتهم طالبان بتنفيذ الهجوم.

وفي مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان اقتحم مسلحون مبنى حكومي يتعامل مع اللاجئين وذلك بعد أن أحدثوا تفجيرات خارج المبنى.

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أقمار التجسس تراقب كوريا الشمالية

يقول مسؤولو مخابرات في الولايات المتحدة إن أقمار التجسس اكتشفت نشاطا متجددا في مصنع كوري شمالي أنتج في الماضي صواريخ بالستية عابرة للقارات.

ويأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من إعلان الرئيس ترامب أن كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدًا بعد لقائه مع زعيم البلاد كيم يونغ اون.

ولم يظهر اون حتى الآن أي مؤشر على رغبته في التخلي عن أي أسلحة.

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محادثات جديدة في أستانا حول اللاجئين والمعتقلين السوريين

تعقد في مدينة سوتشي الروسية ولمدة يومين الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سورية بحضور ممثلين عن الدول الضامنة وهى روسيا وإيران وتركيا إضافة للأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية والمعارضة.

وستبحث محادثات سوتشي في تشكيل لجنة دستورية والوضعين الميداني والإنساني في البلاد، بما في ذلك حال اللاجئين والمعتقلين.

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السودان يساعد في عودة جنود مصريين من الحدود بين مصر والسودان وليبيا

أعلن الجيش المصري أن قوات الأمن السودانية ساعدت في تحديد موقع دورية مصرية وعودتها بعدما كانت قد فُقدت في منطقة الحدود بين مصر وليبيا والسودان.

وقالت السفارة السودانية في القاهرة في بيان إن أجهزة الأمن والمخابرات السودانية أنقذت في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس خمسة جنود مصريين كانت قد اختطفتهم جماعة مسلحة ليبية.

وقال بيان الجيش المصري "تتقدم القوات المسلحة المصرية بالشكر والتقدير للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن في معاونة القوات المسلحة المصرية في عودة الدورية المفقودة".

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