السودان يساعد في عودة جنود مصريين من الحدود بين مصر والسودان وليبيا

قال زعيم المعارضة في زيمبابوي نيلسون تشاميزا إن حزبه في طريقه إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنه مستعد لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال تشاميزا في تغريدة له على تويتر إن كلامه مبني على النتائج التي رشحت من معظم مراكز الاقتراع البالغ عددها عشرة آلاف وإنه ينتظر الآن الإعلان الرسمي للنتائج.

أما الرئيس إيمرسون منانغاوا الذي تولى المنصب عقب الإطاحة بروبرت موغابي فقال إنه يتلقى معلومات إيجابية جداً حول نتائج التصويت.

وقد اعتبرت نسبة المشاركة عالية وقال مراقبون إن التصويت جرى في أجواء سلمية رغم أنه كان سيء التنظيم في بعض المناطق.