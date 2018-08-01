"هاكاثون الحج" في السعودية، وفي الدنمارك، يُحظر على المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة من اليوم

قالت مصادر اعلامية سورية إن الجيش الحكومي سيطر بالكامل على حوض اليرموك في جنوب غرب سوريابعد هزيمة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.

و يعتبر حوض اليرموك المتاخم لحدود لاسرائيل والأردن آخر جيب متنازع عليه في جنوب غرب البلاد بعد التقدم الذي حققته القوات الحكومية السورية نحو المعقل الذي ظل تحت سيطرة المعارضة لفترة طويلة.

و ذكرت مصادر امنية إن ما بين ألف و1500 من مقاتلي التنظيم ، كانوا موجودين في المنطقة، استسلموا نتيجة القصف الجوي الروسي المكثف.