"هاكاثون الحج" في السعودية، وفي الدنمارك، يُحظر على المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة من اليوم

وسائل إعلام سورية: القوات الحكومية تسيطر على آخر جيب متنازع عليه جنوب غرب البلاد
قالت مصادر اعلامية سورية إن الجيش الحكومي سيطر
بالكامل على حوض اليرموك في جنوب غرب سوريابعد هزيمة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.
و يعتبر حوض اليرموك المتاخم لحدود لاسرائيل والأردن
آخر جيب متنازع عليه في جنوب غرب البلاد بعد التقدم الذي حققته القوات الحكومية السورية
نحو المعقل الذي ظل تحت سيطرة المعارضة لفترة طويلة.
و ذكرت مصادر امنية إن ما بين ألف و1500 من مقاتلي
التنظيم ، كانوا موجودين في المنطقة، استسلموا نتيجة القصف الجوي الروسي المكثف.
بدء تطبيق حظر النقاب في الأماكن العامة بالدنمارك
من المقرر أن يدخل اليوم حظر على النقاب فى الأماكن
العامة فى الدنمارك.
وكان البرلمان الدنماركى قد أقر الحظر فى مايو/آيار
الماضى. ومن المقرر أن تُنظم اليوم مسيرة احتجاجية لنسوة مسلمات وغير مسلمات وهن يرتدين
النقاب تحديا للقانون.
وبمقتضى القانون الجديد، سيكون بمقدور الشرطة مطالبة
السيدات اللواتي يرتدين النقاب بمغادرة الأماكن العامة، كما سيكون باستطاعتهم فرض غرامات
تتراوح بين ستين دولارا للمخالفة الأولى، وأكثر من ألف وخمسمائة دولار للمخالفة الرابعة.
وكانت فرنسا ودول أوروبية أخرى قد فرض قوانين مماثلة ضد ارتداء النقاب فى الأماكن العامة.
"هاكاثون الحج" في جدة السعودية
تستضيف مدينة جدة السعودية ما يوصف بأنه أكبر
تجمع لمبرمجي الكمبيوتر في الشرق الأوسط، والمعروف باسم هاكاثون Hackathon ،
لاختيار أفكار مبتكرة لتطوير تقنيات الحج.
وتقول
وسائل إعلام سعودية إن الحدث، الذي انطلق مساء أمس الثلاثاء، يستقطب نس مطوّري
برمجيات ومصممي غرافيكس من الجنسين من مختلف الدول شاملةً المملكة ودول الخليج والعالم،
وتجاوز حتى الآن عدد المسجلين 20 ألف شخص.
وتصل قيمة الجوائز إلى مليوني ريال سعودي. وقُسِّمت الجوائز إلى ثلاثة مراكز:
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بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
وسائل إعلام سورية: القوات الحكومية تسيطر على آخر جيب متنازع عليه جنوب غرب البلاد
قالت مصادر اعلامية سورية إن الجيش الحكومي سيطر بالكامل على حوض اليرموك في جنوب غرب سوريابعد هزيمة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.
و يعتبر حوض اليرموك المتاخم لحدود لاسرائيل والأردن آخر جيب متنازع عليه في جنوب غرب البلاد بعد التقدم الذي حققته القوات الحكومية السورية نحو المعقل الذي ظل تحت سيطرة المعارضة لفترة طويلة.
و ذكرت مصادر امنية إن ما بين ألف و1500 من مقاتلي التنظيم ، كانوا موجودين في المنطقة، استسلموا نتيجة القصف الجوي الروسي المكثف.
بدء تطبيق حظر النقاب في الأماكن العامة بالدنمارك
من المقرر أن يدخل اليوم حظر على النقاب فى الأماكن العامة فى الدنمارك.
وكان البرلمان الدنماركى قد أقر الحظر فى مايو/آيار الماضى. ومن المقرر أن تُنظم اليوم مسيرة احتجاجية لنسوة مسلمات وغير مسلمات وهن يرتدين النقاب تحديا للقانون.
وبمقتضى القانون الجديد، سيكون بمقدور الشرطة مطالبة السيدات اللواتي يرتدين النقاب بمغادرة الأماكن العامة، كما سيكون باستطاعتهم فرض غرامات تتراوح بين ستين دولارا للمخالفة الأولى، وأكثر من ألف وخمسمائة دولار للمخالفة الرابعة.
وكانت فرنسا ودول أوروبية أخرى قد فرض قوانين مماثلة ضد ارتداء النقاب فى الأماكن العامة.
"هاكاثون الحج" في جدة السعودية
تستضيف مدينة جدة السعودية ما يوصف بأنه أكبر تجمع لمبرمجي الكمبيوتر في الشرق الأوسط، والمعروف باسم هاكاثون Hackathon ، لاختيار أفكار مبتكرة لتطوير تقنيات الحج.
وتقول وسائل إعلام سعودية إن الحدث، الذي انطلق مساء أمس الثلاثاء، يستقطب نس مطوّري برمجيات ومصممي غرافيكس من الجنسين من مختلف الدول شاملةً المملكة ودول الخليج والعالم، وتجاوز حتى الآن عدد المسجلين 20 ألف شخص.
وتصل قيمة الجوائز إلى مليوني ريال سعودي. وقُسِّمت الجوائز إلى ثلاثة مراكز:
المركز الأول: مليون ريال
المركز الثاني: 500 ألف ريال
المركز الثالث: 350 ألف ريال
في حين تذهب 150 ألف ريال جائزةً للتميُّز.
الريال السعودي= 0.27$