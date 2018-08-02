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السوري يزيد أصغر متسابق في "هاكاثون الحج"
إنتاج الكوكايين في كولومبيا يسجل أعلى مستوياته
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بواسطة أحمد ماهر
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إنتاج الكوكايين يسجل أعلى مستوياته في كولومبيا، ومخاوف من خسارة الحرب على المخدرات
سجّل إنتاج الكوكايين في كولومبيا أعلى مستوياته
على الإطلاق، ويصدر معظمه إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وأنتج أكثر من من تسعمائة طن من الكوكايين في كولومبيا
هذا العام.
وعلى الرغم من إتفاق السلام الذي أنهى سنوات من
تمرد جماعة فارك، برزت مخاوف من ان البلاد تخسر حربها على المخدرات.
وأعرب سكان محليون عن مخاوفهم من انتشار عصابات المخدرات في مناطق
حدة، ويقولون إن أكثر ما يخشونه هو أن يكبر أطفالهم لينضموا لتلك العصابات
الإجرامية بسبب الفقر المدقع في البلاد.
راهب بوذي متهم بإقناع راهبات بأن "الجنس من الطقوس الدينية"
اتهم راهبان بوذيان رئيس الاتحاد البوذي في
الصين، ابوت شيشنغ، وأحد المستشارين الحكوميين، بالتحرش الجنسي براهبات والسيطرة
على عقولهن عن طريق إقناع بعضهن بأن الجنس من طقوس العبادة.
ونفى الراهب ابوت تلك الاتهامات ودافع عنه
المسؤولون في مبعده بالعاصمة الصينية بكين، قائلين إنها حملة لتشويه سمعته. لكن
المعبد تعهد بفتح تحقيق.
ويقول الراهبان، اللذان ينتميان لنفس المعبد،
في تقرير إلى الحكومة الصينية، إن الراهب ابوت كان يرسل رسائل إلى راهبات للسيطرة
على عقولهن وإقناعهن بأن الجنس جزء مهم في دراستهن للطقوس والمعتقدات البوذية.
السوري يزيد أصغر متسابق في "هاكاثون الحج"
أصبح السوري يزيد الخلف أصغر متسابق في أكبر تجمع
لمبرمجي الكمبيوتر في الشرق الأوسط، والمعروف باسم هاكاثون Hackathon ، لاختيار أفكار مبتكرة لتطوير
تقنيات الحج، والذي تستضيفه مدينة جدة السعودية.
ويقول يزيد، 14 عاما، في مقابلة مع صيحفة "مكة"
السعودية، إنه تعلم البرمجة الإلكترونية وأهم "الأكواد" واللغات التقنية
مثل HTML
عن طريق التعلم الذاتي من خلال قراءة العديد من المواقع ومقاطع الفيديو التعليمية
المجانية منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، وبمساعدة من عمه الذي لديه خبرة
واسعة في هذا المجال.
وانضم يزيد إلى فريق من ثلاثة سعوديين،
ويتنافسون بابتكار برنامج ينظم إدارة الحشود برؤية أكثر الأماكن التي يكثر فيها الزحام
والتي تحتاج إلى عملية تنظيم إضافية أثناء الحج والعمرة.
ويستقطب "هاكاثون" مطوّري برمجيات ومصممي
غرافيكس من الجنسين من مختلف الدول شاملةً المملكة ودول الخليج والعالم، وتجاوز حتى
الآن عدد المسجلين 20 ألف شخص.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
إنتاج الكوكايين يسجل أعلى مستوياته في كولومبيا، ومخاوف من خسارة الحرب على المخدرات
سجّل إنتاج الكوكايين في كولومبيا أعلى مستوياته على الإطلاق، ويصدر معظمه إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وأنتج أكثر من من تسعمائة طن من الكوكايين في كولومبيا هذا العام.
وعلى الرغم من إتفاق السلام الذي أنهى سنوات من تمرد جماعة فارك، برزت مخاوف من ان البلاد تخسر حربها على المخدرات.
وأعرب سكان محليون عن مخاوفهم من انتشار عصابات المخدرات في مناطق حدة، ويقولون إن أكثر ما يخشونه هو أن يكبر أطفالهم لينضموا لتلك العصابات الإجرامية بسبب الفقر المدقع في البلاد.
راهب بوذي متهم بإقناع راهبات بأن "الجنس من الطقوس الدينية"
اتهم راهبان بوذيان رئيس الاتحاد البوذي في الصين، ابوت شيشنغ، وأحد المستشارين الحكوميين، بالتحرش الجنسي براهبات والسيطرة على عقولهن عن طريق إقناع بعضهن بأن الجنس من طقوس العبادة.
ونفى الراهب ابوت تلك الاتهامات ودافع عنه المسؤولون في مبعده بالعاصمة الصينية بكين، قائلين إنها حملة لتشويه سمعته. لكن المعبد تعهد بفتح تحقيق.
ويقول الراهبان، اللذان ينتميان لنفس المعبد، في تقرير إلى الحكومة الصينية، إن الراهب ابوت كان يرسل رسائل إلى راهبات للسيطرة على عقولهن وإقناعهن بأن الجنس جزء مهم في دراستهن للطقوس والمعتقدات البوذية.
السوري يزيد أصغر متسابق في "هاكاثون الحج"
أصبح السوري يزيد الخلف أصغر متسابق في أكبر تجمع لمبرمجي الكمبيوتر في الشرق الأوسط، والمعروف باسم هاكاثون Hackathon ، لاختيار أفكار مبتكرة لتطوير تقنيات الحج، والذي تستضيفه مدينة جدة السعودية.
ويقول يزيد، 14 عاما، في مقابلة مع صيحفة "مكة" السعودية، إنه تعلم البرمجة الإلكترونية وأهم "الأكواد" واللغات التقنية مثل HTML عن طريق التعلم الذاتي من خلال قراءة العديد من المواقع ومقاطع الفيديو التعليمية المجانية منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، وبمساعدة من عمه الذي لديه خبرة واسعة في هذا المجال.
وانضم يزيد إلى فريق من ثلاثة سعوديين، ويتنافسون بابتكار برنامج ينظم إدارة الحشود برؤية أكثر الأماكن التي يكثر فيها الزحام والتي تحتاج إلى عملية تنظيم إضافية أثناء الحج والعمرة.
ويستقطب "هاكاثون" مطوّري برمجيات ومصممي غرافيكس من الجنسين من مختلف الدول شاملةً المملكة ودول الخليج والعالم، وتجاوز حتى الآن عدد المسجلين 20 ألف شخص.
وتصل قيمة الجوائز إلى مليوني ريال سعودي.
الريال السعودي= 0.27$