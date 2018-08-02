السوري يزيد أصغر متسابق في "هاكاثون الحج"

سجّل إنتاج الكوكايين في كولومبيا أعلى مستوياته على الإطلاق، ويصدر معظمه إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وأنتج أكثر من من تسعمائة طن من الكوكايين في كولومبيا هذا العام.

وعلى الرغم من إتفاق السلام الذي أنهى سنوات من تمرد جماعة فارك، برزت مخاوف من ان البلاد تخسر حربها على المخدرات.

وأعرب سكان محليون عن مخاوفهم من انتشار عصابات المخدرات في مناطق حدة، ويقولون إن أكثر ما يخشونه هو أن يكبر أطفالهم لينضموا لتلك العصابات الإجرامية بسبب الفقر المدقع في البلاد.